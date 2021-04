Andy Kusnetzoff y Juana Viale ya tienen sus invitados confirmados para este fin de semana

Andy Kusnetzoff y Juana Viale, en competencia por el rating del fin de semana

Este sábado por la noche, una nueva batalla por el rating se dará entre Andy Kusnetzoff y Juana Viale, quienes ya tienen asegurados sus invitados para sus respectivos programas, PH Podemos Hablar, por un lado, y La Noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand, por el otro.

En el caso del ciclo de Telefe, quienes estarán presentes serán Luis Novaresio, Gladys La Bomba Tucumana, Sabrina Rojas, Mey Scápola y Nicolás Magaldi. Cabe aclarar que en un momento se llegó a hablar de la presencia de Hernán El Loco Montenegro, pero luego se bajó por un dolor de cabeza. Incluso, se llegó a decir que tenía coronavirus, algo que el ex basquetbolista desmintió categóricamente en su cuenta de Twitter. “No soy Covid positivo. No asistí a la grabación de PH por un dolor de cabeza. Me parecía oportuno no arriesgar a nadie, estamos en tiempos donde debemos asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos y cuidarnos . Gracias por estar!”, escribió.

Este miércoles, el ex CQC había confirmado que será padre nuevamente, por lo que se espera que también haga mención a esta buena nueva. “Acá estamos... ¡felices los cuatro! @florkourny #Hele”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una tierna postal en la que se lo ve junto a su pareja y a su pequeña Helena, de cuatro años.

Andy Kusnetzoff anunció que será papá nuevamente (Foto: Instagram)

En el caso de la nieta de la Chiqui, que este jueves está festejando su cumpleaños número 39, el sábado por la noche recibirá a Carlos Melconian, Nicolas Wiñazki, Carolina Píparo y al doctor Conrado Estol. El domingo, almorzará con Mario Massaccesi, Pachu Peña, Yanina Latorre y Christian Petersen. Además, ese día habrá un show de grupo Malevo.

La semana pasada, Pia Shaw le había consultado a la hermana de Nacho Viale qué opinó su abuela de su debut televisivo en este 2021. “Estaba encantada, fascinada. Hablé al otro día del debut, o sea el domingo. Estaba muy feliz, que la escenografía era muy luminosa, que parecía un programa del exterior, viendo lo que cuesta una puesta de producida acá”, había dicho en ese momento la actriz. En esa línea, en uno de sus primeros programas Jey Mammon le dijo una divertida frase: “¡Cómo la limpiaste a tu abuela, eh!”.“¿Por qué?”, respondió Viale, un poco sorprendida. “La limpiaste 100 por ciento. No sale ni al aire, nada. Ni por teléfono”, continuó el humorista. “¡Callate! ¡No quiso!”, disparó ella, entre risas.

Sin embargo, vale aclarar que hace semanas Mirtha Legrand en diálogo con Teleshow había manifestado: “Yo, hasta que no me apliquen la segunda vacuna, no haré nada. Todavía no tengo fecha para la segunda dosis, ¡estoy esperando que me avisen!”. La artista recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik V el 11 de marzo y espera que le comuniquen la fecha en la que se tendrá que presentar para aplicarse la segunda.

En relación a su rol en la conducción de la mesa de Mirtha, antes del estreno Juana le contó a Teleshow: “Es necesario innovar: el público lo fue pidiendo. Tuve la suerte de poder tomarme vacaciones este verano y viajar por Argentina, y la devolución del público... No tenía dimensión de lo que se ve el programa. Realmente lo digo. Siempre fui una persona a la que reconocían, pero fui a pueblitos muy extraños, de cantidad de gente, y un amor... No tengo palabras para agradecer: mucha gente diciendo que fui una compañía en estas épocas de encierro, de cuarentena. Esto del programa le da una dinámica, no sé si fue mi sello o ayuda de los invitados, que permite que sucedan cambios. Así que sí, una vuelta de tuerca”.

