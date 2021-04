El mensaje desafiante de Gianinna Maradona luego de que se confirmara su romance con Daniel Osvaldo

Las primeras fotos de Gianinna Maradona junto a Daniel Osvaldo

Luego de mantener una relación oculta de los medios, y buscando mantener un bajo perfil, Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo decidieron hacer público su amor. Y, de esa forma, confirmar la primicia de Teleshow en febrero pasado sobre el vínculo que habían comenzado meses atrás. Fue el último fin de semana largo de Semana Santa durante una gira en el Sur de la Argentina de Barrio Viejo, la banda que lidera el ex futbolista. Los días previos los rumores indicaban que ella acompañaría a los músicos junto a su hijo Benjamín, de 12 años, fruto de su relación anterior con el Kun Agüero.

Y antes de que aparecieran fotos “robadas” de la pareja, fue la propia diseñadora de moda quien confirmó su relación a través de distintos posteos en su cuenta de Instagram. Primero publicó videos de Osvaldo sobre el escenario. Y luego posteó una foto de su ahora novio junto a su hijo, de espaldas, mirando el lago. “Mi mejor paisaje. Lejos”, escribió quien fue parte de la gira musical que realizó la banda por Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

El posteo de Gianinna Maradona confirmando su relación con Daniel Osvaldo

Luego de que se confirmara su romance, Gianinna utilizó su cuenta de Instagram para hacer referencia a algunas críticas que recibió al respecto. Y no tuvo reparos en dejar en claro que no le atraviesa en lo más mínimo ninguno de los mensajes que recibe.

“A veces no me importa mi opinión, imagínate la tuya”, escribió, marcando su postura, aunque sin detalles a qué tipo de comentarios se refiere. Osvaldo, en tanto, se limita a replicar en la cuenta de Instagram de su banda las Stories que comparte Maradona, pero no se expresa a través de sus redes sociales. En más de una ocasión ha elegido bajar el perfil y no hacer público ningún sentmiento.

La palabra de Gianinna Maradona luego de oficializar su romance con Daniel Osvaldo

Por otro lado, tanto Gianinna como Osvaldo se encargaron de publicar fotos que se tomaron en un mural de Diego Maradona en San Martín de Los Andres. Fueron precavidos en no postear una imagen juntos sino que cada uno lo hizo por separado. Ella posó junto a su hijo, y él ex futbolista lo hizo solo, y tocando el dibujo del ídolo.

Gianinna y su hijo, junto al mural de Maradona

"Hola D10s", escribió Osvaldo junto a la foto que posteó en sus redes sociales

La historia entre Gianinna y Daniel arrancó a principios del 2015, cuando el jugador volvió a la Argentina para integrar el plantel de Boca. Después de vivir entre Italia e Inglaterra –todavía en pareja con Jimena Barón–, el deportista se instaló en una casa en un exclusivo barrio privado de Tigre, donde ya residía Gianinna. Gracias a que Dalma tenía una buena amistad con Jimena, Gianinna también se hizo amiga de la actriz y entonces mujer del futbolista. De hecho, más de una vez los Osvaldo-Barón fueron invitados al palco de los Maradona para alentar a Boca Juniors.

Sin embargo, Jimena se separó de Osvaldo a mitad de ese año, cuando él tuvo una relación fugaz –pero muy mediática– con la cantante Militta Bora. Poco tiempo después, surgieron los rumores de un vínculo con Gianinna, que acababa de separarse de Lucho Strassera. Durante años no se volvió a hablar de Gianinna y el delantero de Boca. Hasta que el 12 de enero del 2020, el día del cumpleaños del jugador, la ex del Kun Agüero despertó suspicacias con un posteo. “¡Feliz vuelta al sol, amigo de mi alma. ¡¡¡Deseo que sigas siendo muy feliz!!! Sigo creyendo en vos, ¡rompela en esta nueva etapa! ¡Te quiero muchísimo!”, escribió, y subió una foto de los dos juntos. Hablaba del regreso de Osvaldo al fútbol en Banfield, luego de un impasse. “¡Gracias, amiga! Te quiero infinito”, le contestó el delantero, que fue uno de los jugadores que pudieron estar en el velorio de Maradona.

