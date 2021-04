Ángela Lerena: “Rial me lee en Twitter, y le gusta mi capacidad de analizar la realidad con argumentación, no con indignación”

Ángela Lerena anticipa que la entrevista a Matías Morla será una "bomba"

Siempre polémica en las redes sociales, especialmente en Twitter, donde marca su postura y no le importa el qué dirán, Ángela Lerena tendrá un 2021 agitado: a sus ya clásicas coberturas de los partidos de la Copa de la Liga y el fútbol femenino en TNT y sus comentarios en los partidos de la Selección en la TV Pública, la periodista deportiva sumará este año un gran desafío: TV Nostra, el ciclo que conducirá Jorge Rial desde esta noche en América.

Será un salto en su carrera, que implicará dejar su zona de confort, como ella misma lo define. “Estoy muy contenta con el público del deporte, pero esto es un mundo nuevo a conquistar que me seduce”, dirá en un tramo de la entrevista. También se referirá a su contribución a lograr un lugar más importante para la mujer en el ámbito del periodismo deportivo y, además, a las críticas que recibe por hacer pública una postura política afín a la gestión de Alberto Fernández.

—¿Cómo te llegó la propuesta de participar de TV Nostra?

—Me escribió Ana Guevara, que es la mano derecha en la producción de Jorge Rial. Ella pensó que yo no iba a poder por exceso de trabajo, y yo también pensé que no iba a poder. Pero cuando me contó la propuesta la verdad es que me encantó y me terminó seduciendo para aceptar. Después lo conocí a Jorge en persona y también me encantó la propuesta: que me hablara de reírnos, de manejar la ironía, de hacer un programa de análisis pero también divertido. Con este planteo algo adentro mío se despertó y dije: ´Bueno, yo también lo quiero hacer´.

—¿Te sorprendiste con la convocatoria?

—Estudié Ciencias de la Comunicación Social en la UBA y tengo interés por otras áreas. Me encanta la política, me gusta mucho la política internacional, todo lo social, pero es cierto que laboralmente siempre me dediqué al deporte. Lo que pasa es que Jorge me lee en Twitter, donde muestro otra faceta, hablo de economía, política, a veces paveo como todos, pero también trato de escribir tuits serios, con información, con análisis. Jorge me dijo que eso es lo que le gusta de mí: mi capacidad de analizar la realidad con argumentación, no con indignación o simplemente una cosa emocional, sino con los argumentos que doy y cómo me los banco. Me banco mis opiniones. En realidad, él me vio en Twitter y mi forma de abordar la realidad es lo que le gustó.

—¿Qué va a ser TV Nostra?

—Es de actualidad, es de archivo, y tiene entrevistas. Pero la materia prima va a ser la actualidad: puro análisis de lo que pasa cada día en la Argentina. Así que material va a sobrar. Estoy un poco ansiosa, algo nerviosa por esta aventura nueva, pero muy ilusionada con poder mostrar algo distinto.

Ángela Lerena, Marina Calabró, Jorge Rial y Diego Ramos: TV Nostra

—¿Qué rol vas a tener en el programa?

—Vamos a hablar todos de todo. Sí el deporte va a ser mi especialidad, pero la idea es reírnos, hacerlo divertido, y dar nuestra opinión. No es tanto la idea que discutamos o debatamos, sino que podamos analizar la noticia desde un lugar diferente a lo que se ve habitualmente. Jorge nos dijo: “No quiero que se peleen ni que griten; usen la ironía, sean graciosos”. Vamos a ver qué sale. La idea es hacer un poco lo que hago en Twitter, expresar mis ideas con firmeza pero sin caer en peleas o golpes bajos. Que la persona que mire pueda reírse de la actualidad. Por supuesto que hay temas que son dramáticos y no son para reírse, pero vamos a reírnos todo lo que podamos, a ser irónicos. Y también vamos a analizar cómo se cubre una noticia, como si no perteneciéramos al mundo de la televisión. Y yo, que vengo del deporte, que es otra rama, me siento un poco afuera de todo lo que es la grieta en la tele.

—¿Podes adelantarme algo de la entrevista a Morla?

—No te puedo adelantar nada porque me matan; lo va a adelantar Jorge. Pero va a ser una bomba.

—¿Cómo es tu relación con Rial y tus compañeros, Marina Calabró y Diego Ramos?

—A Jorge no lo conocía y me sorprendió la potencia que tiene para laburar, las ganas: te contagia. Y sabe muchísimo de televisión. A Marina y a Diego los conocí por ahora un ratito nomás, todavía nos faltan algunos ensayos y reuniones, pero los ratos que estuvimos juntos nos divertimos y creo que al aire se va a notar. Estamos en el grupo de WhatsApp mandándonos stickers, ya se picó: empezó la dinámica de divertirnos entre nosotros y creo que al aire va a continuar.

—¿Cómo tomás las críticas que recibís en las redes sociales? ¿Sentís que muchas veces las recibís por ser mujer o por una mirada política?

—Creo que lo que yo digo muchas veces es irritante porque hay gente a la que no le gusta que la hagan repensar el statu quo. Hay gente a la que le gusta dejar las cosas como están, que no le gusta plantearse algo diferente. Hay gente que piensa diametralmente opuesto a como pienso yo, y sé que a veces, cuando yo expreso mi opinión, irrita, genera odio, bronca. En el mundo del fútbol específicamente, cuando yo hablo de inclusión, del respeto a la mujer, a la diversidad, de que es un mundo para todos y no solo para hombres, a veces hay gente que se enoja. Y después hay algo que es común a todas las personas que están en las redes sociales: mucha gente descarga su odio, su frustración y por ahí está en la casa sentada con el teléfono en la mano y empieza: “¡Qué tarado fulanito!”, “¡No me banco a fulanita!”. Y bueno, no hay que tomárselo muy en serio. Es una cosa que aprendí con el tiempo: no hay que tomarse muy en serio el odio de las redes sociales. Las pavadas que me dicen no me las tomo muy en serio, y tampoco me tomo muy en serio el amor. Solo creo en el amor de la gente que me conoce en persona.

Ángela Lerena tiene una inclinación a favor del actual gobierno y la expresa en las redes sin importar el qué dirán

—¿Tenés miedo de que te encasillen de un lado de la grieta?

—Hay muchos periodistas que se dicen neutrales y siempre tienen una ideología que la terminan expresando bajo la máscara de la neutralidad. Yo no hago eso: yo digo claramente qué ideas defiendo, que no tienen que ver con el Gobierno sino que son ideas anteriores al kirchnerismo, que después el kirchnerismo llevó adelante, y este Gobierno por lo menos en campaña las prometió, como por ejemplo, pensar primer en los trabajadores y no en las grandes multinacionales, pensar primero en el que más necesita al Estado antes que los poderosos que ya tienen todo. Estas son ideas anteriores al día en que empecé a votar peronismo. En este momento estoy en el mismo equipo que los peronistas: me formé en el marxismo y mis críticas al Gobierno siempre van a ser desde la izquierda para que se redistribuya todavía más. Nunca voy a criticar al Gobierno desde el lugar en el que se encuentra el macrismo, o Juntos por el Cambio, de privilegiar a los poderosos y terminar dándole la espalda al pueblo, a los que lo necesitan. Lo mío siempre va a ser estar desde el lado del pueblo, de las personas que hoy la están pasando mal con la pandemia, que hoy se están vacunando y que están reduciendo drásticamente sus posibilidades de morir. Esto me pone claramente desde un lugar de la grieta. Pero no es que yo elija una camiseta tipo Boca o River, sino que son mis ideas las que me conducen a encontrarme con determinados factores sociales en el mismo espacio.

—¿Te costó algún trabajo expresar tu postura?

—Sí, obvio. Creo que es la primera vez que Twitter me da trabajo y no me lo saca. Tuve problemas, pero como no los denuncié en el momento, no quiero hacer revisionismo. Pero sí tuve trabajos en los cuales me dijeron: “Si seguís hablando de política en Twitter no vas a poder seguir en esta empresa”, y me tuve que ir. Y gente que me dijo: “Te quisimos traer al canal pero no nos gusta tu perfil político”, porque el que me escucha en los partidos le gusta mi forma de trabajar y a lo mejor por ahí no le gusta cómo expreso mis ideas. Pero yo decidí hace muchos años que soy yo misma, y no hacer un personaje que sacan de la caja y ponen adelante del televisor para decir lo que quiere el dueño del canal: yo expreso mis ideas, y bueno, al que le gusta, bienvenido sea, y el que no, puede cambiar de canal. Siempre pienso en la persona que está esperando el colectivo a la noche, con frío, y muchas veces el periodista es la persona que pasa con el auto con la ventanilla alta y cierra el seguro porque le da miedo que haya una persona afuera.

Ángela Lerena tiene más de 25 años de exitosa carrera en el periodismo deportivo

—¿Sentís que contribuiste a darle un lugar significativo a la mujer en el periodismo deportivo?

—Estoy segura que contribuí, y sigo contribuyendo. Pero no soy la única: es una tarea colectiva. Por suerte, todas las que estamos en el mundo del periodismo deportivo sabemos que nuestro trabajo es mucho más que una labor individual, todo lo que hacemos refleja las posibilidades para el futuro. Estamos muy comprometidas no solo con la inclusión de periodistas mujeres, sino también de futbolistas mujeres, de dirigentes mujeres, de árbitras. Estamos avanzando.

—¿Te costó abrirte paso? ¿Tuviste alguna situación incómoda?

—Cuesta mucho que te tomen en serio como profesional y evitar la subestimación. Cuesta mucho ganar lo mismo que los varones. Cuesta mucho tener las mismas oportunidades. Pero creo que a esta altura hay tanta búsqueda de mujeres por la sociedad, que ahora ya se nos facilitó un poco el trabajo. Los peores momentos quedaron atrás y ahora queda disfrutar y ser cada vez más mujeres.

