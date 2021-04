Claudia Villafañe volvió a Masterchef Celebrity 2 y sus ñoquis hicieron que un participante se fuera al borde de las lágrimas

Claudia Villafañe regresó a Masterchef Celebrity (Video: Telefe)

Este domingo se vivió una complicada gala de eliminación en Masterchef Celebrity. Gastón Dalmau, Claudia Fontán, Fernando Carlos, María O´Donell, Hernán Montenegro, Daniel Araóz y Andrea Rincón se enfrentaron en un difícil desafío que dejaría a uno de ellos fuera de la competencia. La sorpresa se dio cuando Santiago Del Moro presentó a Claudia Villafañe, campeona de la primera edición de famosos, quien hizo su entrada para presentar la prueba de la noche: los participantes debían preparar “el mejor plato de ñoquis de sus vidas” en solo 60 minutos.

“Primero quiero decirles que extraño todo esto, la adrenalina diaria de venir acá a demostrar lo que uno sabe o viene a aprender también un montón, en mi caso”, comenzó diciendo la mamá de Dalma y Gianinna Maradona. Y luego, se animó a darles a algunos consejos a los concursantes: “Les aconsejo que no se enojen, Andrea vos que te enojás mucho, te veo. Pásenlo lindo y disfruten, que lo importante es eso, venir a disfrutar y compartir con amigos, que se van a llevar un montón”.

Antes de empezar la prueba, los participantes tuvieron que sumarse a un juego para obtener el beneficio de la noche, que serían tres minutos a solas con la Tata para obtener todos los consejos que quisieran sobre la preparación de estas pastas. Para ello, debían exprimir la mayor cantidad posible de jugo de limón en cinco minutos. Y la ganadora resultó ser O´Donell.

Luego, comenzó el desafío, pero cuando todo parecía encaminado, a los 30 minutos la chicharra sonó y el jurado, integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, adicionó una nueva consigna: al plato de ñoquis, debían sumarle una brusqueta. Con los minutos escaseando, los famosos pusieron manos a la obra hasta que el conductor marcó el minuto final, momento en el que comenzaron a emplatar.

Una vez concluido el tiempo, los jueces comenzaron sus devoluciones, que en general no fueron buenas. Los primeros en ser llamados al frente fueron Andrea, Gastón y Daniel, y según los jurados “ninguno de sus platos estuvieron a la altura, fueron productos mediocres, pero fueron suficientes para que estén en la próxima ronda”. De esta forma, la definición quedaba entre Maria, Claudia, Hernán y Fernando, que según Martitegui fueron “los cuatros platos más decepcionantes de la noche”. “El loco” fue el primer salvado por haber cocinado “ñoquis sin forma, pero con sabor”. Entre los tres participantes restantes, los chefs decidieron que el eliminado sea Fernando Carlos.

Fernando Carlos fue eliminado de Masterchef Celebrity (Video: Telefe)

“Cociné mal, no estaba bueno y me toca irme”, dijo el periodista deportivo en el backstage. “Fernando, la luchaste muy bien, con mucho humor, mucho cariño, siempre listo a escuchar lo que nosotros decimos. Te vamos a recordar, por supuesto, con muchísimo cariño”, le expresó el cocinero italiano. Betular agregó´: “Cuesta mucho despedir participantes como vos, que son tan respetuosos, tan educados y a la vez tienen buen humor, sos buen compañero. Es difícil este momento para nosotros. Gracias Fer por tu humor, por las remeras, los muñecos, todo”. Germán, por su parte, le expresó: “Me parece que sos un ejemplo de todo lo que hay que hacer bien. Sos súper respetuoso, súper positivo, sos mucho más de lo que cocinabas. Para nosotros fue una gran alegría tenerte acá, te deseo lo mejor y te vamos a extrañar”.

Ante la tristeza de todos sus compañeros, y también del conductor, Fernando se despidió con unas sentidas palabras: “Si hay algo que me enseñaron mi papá y mi mamá, es ser agradecido. Y les agradezco a ustedes tres, pese a que no les hice comer rico, a Santiago, a la producción, al canal. La verdad es que da mucho gusto participar de este certamen. Soy muy agradecido porque me han dado trabajo y lo disfruto”, cerró.

