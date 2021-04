Incorrecto, extravagante y viral: quién es Faraón Love Shady, el influencer peruano amigo de los raperos más exitosos

Faraón Love Shady (Crédito: @faraon_love_shady)

Las letras de los temas de Faraón Love Shady son horribles, no riman, pueden ser muy desagradables. “Soy el hombre más guapo del mundo, quien diga que no, tiene que joderse”, canta en “Soy guapo”. “Tú y yo en la playa, haciéndolo sin condón, mientras te voy follando fumamos marihuana”, escupe sin metáforas en “Sin condón”. “Qué rica se siente tu panocha, mientras estás bailando twerking en mi v****”, tira muy suelto de cuerpo en “Panocha”. En los videos hace playback a destiempo, tiene las uñas largas y la ropa desarreglada, pero junta más vistas que muchos que dejan la vida intentando lograr una buena imagen. ¿Por qué?.

“Soy guapo”, Faraón Love Shady





Lo que dicen las canciones de Faraón no difieren mucho de tantas otras letras del trap y del reggaeton, aunque estas no se esfuerzan ni en ser pegadizas, ni en rimar aunque sea un poquito. Se consumen como una sátira, quizás, pero no queda claro si este peculiar exponente del género urbano las hace con este objetivo. ¿El Faraón se ríe? No parece, más bien se lo ve muy serio. Todo es así en el universo de Faraón Love Shady: chocante.

“Me habla mucho sobre la humildad y sobre la fe en las cosas y a mí me gusta mucho”, le dijo Nicky Nicole al peruano Carlos Orozco en una entrevista para su canal, confirmando que de verdad hablan y se conocen, aunque sea virtualmente. Nominada a los Grammy Latinos, la artista del momento validó su cercanía con Faraón Love Shady confirmando que este personaje se está convirtiendo realmente en una figura dentro del mundo del espectáculo, mal que les pese a sus haters.

Nicky Nicole menciona a Faraón Love Shady en un vivo de Instagram





La cantante argentina no es la única estrella que apoya al influencer peruano. El productor estrella y rapero puertorriqueño Jon Z remixó “Panocha”, y logró una viralización inmediata. También le dio una proyección impensada, ya que fue la carta de presentación frente a otros grandes del género. “Yo no entiendo por qué a la gente le molesta que yo y mi primo hayamos ayudado a un chamaquito que se nota que es de bajos recursos, que es un chamaquito que le mete a su manera y la canción me dio mucha risa. ‘Panocha’ me dio mucha risa y la puse muchas veces. Cuando me da mucha risa y la pongo, ya me gusta”, posteó Jon Z dejando en claro que para él, Faraón es un ejemplo de superación.

“Panocha”, Faraón Love Shady





Otro que le dio el visto bueno fue Ozuna, que comentó durante una entrevista de Love Shady en el Instagram de Maiky Backstage: “De eso papi el cariño es lo que vale”. El remix de “Panocha” llegó a ser tendencia en Perú con casi 17 millones de visitas hasta la fecha, solamente en YouTube. Comentarios como “Estaba sin ganas de hacer nada y aburrido. Pero ahora estoy contento, alegre y divertido. Esta canción me subió el ánimo y me sacó una sonrisa. ¡¡¡Gracias Faraón!!!” o “Yo soy rockero 100%, pero esta canción ha hecho la diferencia” demuestran que el estilo crudo y sin vueltas del Faraón está pegando fuerte sin importar el target.

No es fácil descifrar quién es en realidad el muchacho que se esconde debajo de ese flequillo de colores. Él evita hablar de su vida privada, pero algunos datos se pueden ir dilucidando. Su nombre real es Jesús Valle Choque, nació el 19 de agosto del 2000 en Arequipa, Perú, y allí reside. Hijo de una familia de agricultores, Choque tiene seis hermanos de los cuales no se sabe casi nada. A medida que fue creciendo, el chico se fue interesando por la música y solía subirse a los colectivos a cantar, quizá por una monedas, mientras también probaba suerte como vendedor ambulante. Internet le dio la posibilidad de mostrarse al mundo y empezó a subir videos en YouTube mostrando cualquier cosa que hacía en su vida cotidiana.

La explosión del trap le terminó de dar impulso a su deseo y la música, hecha a su manera, le dio la popularidad que no tuvo como youtuber. En agosto del 2019 publicó “Sin condón”, se hizo viral y ya no hubo vuelta atrás. Hace unos meses también abrió su cuenta de OnlyFans en la que promete contenido exclusivo y hace alarde de su miembro viril. Aunque muchos comentan en redes, nadie confirma haber pagado los 20 dólares por mes que cuesta la suscripción para ver efectivamente si lo que promete es cierto.

Cuando lo entrevistan, Faraón Love Shady no se achica, sabe que es un fenómeno y va por más: “Seguiré creciendo, muchos envidiosos y haters me critican, me dicen que soy un meme que voy volver a la pobreza, yo simplemente me río de ellos y dejo que sigan hablando. En el 2019 cuando los youtubers con dos o tres millones de seguidores empezaban a criticarme, yo ya era viral. En ese momento podían decir que era un simple viral, pero continué creciendo”. Hasta dónde puede llegar este chico llamado Jesús, solamente él lo sabe.

“Oh me vengo”, Faraón Love Shady





SEGUÍ LEYENDO