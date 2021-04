El susto de Sofía Pachano por el derrumbe del techo de su casa: “Mi mamá casi muere aplastada”

Una obra en construcción provocó enormes daños en la casa de la mamá de Sofía Pachano

En la tarde de este domingo, Sofía Pachano utilizó su cuenta de Instagram para contar un terrible episodio que le sucedió a su madre, Ana Sans, y que podría haber terminado en una tragedia. “Ayer mi mamá casi muere aplastada por el techo que se cayó sobre su cama. Quizás se acuerden que hace unos años conté que se desprendió la pared. Todo esto producto de la negligencia de la obra en construcción de al lado (que acá a dos casas están haciendo un edificio nuevo igual)”, comenzó escribiendo en sus stories. Y agregó: “Hace cuatro años que venimos con un juicio que ´el juez viene lento con el tema´, según palabras del abogado. Iba a pedir Justicia pero ya sabemos que eso en este país no funciona”.

En ese contexto, la actriz contó que su mamá se salvó de milagro. “Te preguntarás: ¿cómo zafó? 7.30 a.m escucha un ´crack´, salta de la cama (porque lamentablemente no es lo primero que se rompe en la casa, está siempre alerta o tiene un Dios aparte), hace tres pasos y lo que vas a ver a continuación cae sobre donde ella estaba durmiendo. Ojalá que los jueces dejen la lentitud porque en el medio hay gente puede morir”, señaló disgustada. Y, acto seguido, compartió una foto en la que se ven los destrozos.

A continuación, Sofía destacó la labor del personal de la Guardia Civil que las ayudó. “Lamentablemente no puedo arrobar a la constructora porque el inversor es una persona muy poderosa y me da bastante miedo el poder a mí. Gracias a Julián, Alejandro y Luciano de Guardia Civil de Auxilio y Emergencias por ayudarnos, yo sé que es su trabajo, pero nos ayudaron más de lo que tenían que hacer”, expresó. Y además, agradeció el hecho de que no haya terminado todo en una tragedia: “Felices Pascuas para los que están festejando, nosotros brindamos porque mamá gracias a llamémoslo ALGO o mi abuelo que nos protege, se levantó justo a tiempo (se me acelera el corazón mientras escribo)”.

Por último, la hija de Aníbal Pachano publicó un video en el que se ve a su mamá sana y salva. “Estamos festejando Pascuas con una renacida, los tres, los perros también. Te amo, mamá”, se la escucha decir mientras la filma.

Sofía Pachano contó que se desprendió el techo del dormitorio de su mamá por una obra

Cabe recordar que en octubre de 2017, la actual conductora de Cocineros Argentinos había hecho una acusación pública similar. En aquél entonces, tras llegar a su domicilio y encontrarse con su hogar prácticamente destruido por los supuestos efectos colaterales de la obra vecina, la actriz hizo un fuerte descargo. “¡Acá esperando a Defenda Civil! Porque está bueno llegar a tu casa y tener todo roto por la obra que te hacen al lado, ¿no? (Llevamos muchísimas denuncias y nada) de pedo que no mató a mis perros”, expresó con mucha bronca. “Es la misma casa… ninguna respuesta a las denuncias, la obra no la clausuran y mientras tanto 3 casas vecinas destruidas. Ambientes llenos de humedad donde no se puede respirar. Toda una casa hermosa destruida”, agregó.

En la actualidad, Sofía vive un romance a distancia con el actor Santiago Ramundo, quien está radicado en México. “Se re puede mantener un amor a distancia. Ustedes se enteraron ahora, pero estamos de antes. Nos agarró la pandemia en el medio”, reveló en diálogo con Marcela Coronel en el ciclo radial Mientras tanto, por FM 89.5, sobre la historia de amor que comenzó mucho antes de que los protagonistas lo confirmaran.

