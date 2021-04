Marcelo Tinelli y su regreso a la televisión: “Falta poco para que arranquemos, fines de abril o principios de mayo estamos volviendo”

Marcelo Tinelli, cerca del regreso (Foto: Jorge Luengo)

“Falta poco para que arranquemos, fines de abril o principios de mayo estamos volviendo, después de un año difícil para todos los argentinos pero para el medio televisivo también”, aseguró Marcelo Tinelli en declaraciones a Fernando Mancini para el programa Domingo 910 (radio La Red) durante este mediodía.

A días del debut, el conductor y empresario habló sobre cómo se prepara para el regreso y además, dio detalles del programa que no solo contará con parejas de famosos concursando sino que además tendrá sketchs y mucho humor. “Estamos con muchas expectativas preparando un programa que tiene mucho que ver con lo que veníamos haciendo pero con secciones nuevas, porque no solo las parejas van a estar bailando, sino que va a haber más imitaciones, comedia musical, circo, stand up, todas cosas que lo van a hacer más atractivo”, adelantó.

“Vamos a ir de lunes a jueves y respetando a la competencia porque tenemos un programa muy fuerte en frente (MasterChef Celebrity) ojalá nos vaya bien a nosotros y a Telefe”, auguró la figura de El Trece que el pasado 1° de abril cumplió 61 años. “Los viernes el programa también saldrá al aire pero va a estar más orientado al humor.

“Voy a volver a estar sentado en un escritorio. Me pone contento porque me recuerda años muy hermosos q

ue pasé. Miró videos de esos programas y estamos tratando de recrearlos. Va a haber viejos y nuevos humoristas y un nuevo reality llamado PolitiChef, con imitaciones de 15 políticos importantes de la Argentina que van a cocinar”, fue otro de los anticipos de Tinelli a días de su desembarco en las noches del canal que dirige Adrián Suar.

Marcelo Tinelli contó que en La Academia habrá una combinación entre baile, acrobacia, canto y artes plásticas

El día del debut puede llegar a contar con la presencia de alguien muy especial en el entorno de Tinelli: el cantante Coti, novio de su hija Candelaria, que podría cantar en vivo la cortina musical del ciclo. “Con él estuvimos festejando mi cumpleaños y mi hija me pidió que vaya a cantar al piso. Estamos viendo si se puede, ojalá que sí. La cortina musical que compuso fue en febrero de 2020, antes de la pandemia, y la letra tiene mucho que ver con lo que vivimos en ese momento y se adapta también perfectamente a hoy”, detalló.

En La Academia habrá una combinación entre baile, acrobacia, canto y artes plásticas. El jurado estará integrado por Ángel de Brito, Carolina Pampita Ardohain, Jimena Barón y Hernán Piquín. Y, hasta el momento, los participantes confirmados para el nuevo reality de talentos son: Flor Vigna, Karina La Princesita, Agustín Cachete Sierra, Viviana Saccone, el Tucu López, Pachu Peña, Luciana Salazar y Sofía Jujuy Jiménez.

Coti Sorokin y Marcelo Tinelli

Con respecto al nuevo formato, Ángel de Brito había adelantado: “Olvídense del Bailando tradicional: va a haber humor, musicales y una academia. Se llama La Academia porque ShowMatch este año va a tener a los participantes y el jurado. La Academia no tiene que ver estrictamente con lo musical, no es principalmente cantar. No sólo van a bailar, sino que van a haber para los participantes desafíos permanentes en cada gala de baile, de canto, de distintas disciplinas artísticas. Va a haber de todo”, amplió.

En la misma entrevista con La Red, Marcelo se refirió a su rol en la política y manifestó: “En cuanto a la política Nacional, siempre digo que hay que involucrarse. Y cuando llegue el momento, voy a estar a disposición. Los cargos se van dando, no pienso cual puede ser. Mantengo un compromiso social muy grande. Soy una persona muy sensible”. Y finalizó: “Es difícil ser Marcelo Tinelli. Pero me refiero al Marcelo Tinelli famoso. Estoy acostumbrado a que repercuta lo que uno haga o diga. Pero el cariño de la gente me encanta y me hace feliz”.

SEGUIR LEYENDO