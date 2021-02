No se vieron durante meses por la pandemia y viven un amor a la distancia entre Argentina y México: la historia de Sofía Pachano y Santiago Ramundo

Sofía Pachano y Santiago Ramundo

Apenas Sofía Pachano terminó su participación en la primera edición de Masterchef Celebrity, emprendió un viaje a México, en donde estuvo varias semanas de vacaciones. Durante ese tiempo, compartió a través de su cuenta de Instagram fotos y videos de las paradisíacas playas y destinos que conoció. Y sorprendió al anunciar su romance con Santiago Ramundo, el actor argentino que está viviendo y trabajando allí.

“Juntada familiar”, escribió el actor en su cuenta de Instagram junto a la imagen de una reunión con un grupo de amigos -a quienes considera familia- y en la que Sofía lo está abrazando. Luego fue la bailarina quien publicó dos románticas fotos con su novio.

Las vacaciones finalizaron, ella debió regresar a la Argentina para cumplir con sus compromisos laborales -debutó como conductora de Cocineros Argentinos, por la TV Pública- y él se quedó en México para continuar con los suyos. La pareja mantiene una relación a distancia, y si bien ambos son reacios a expresarse sobre su vida privada, la hija de Aníbal Pachano se animó a hablar de la posibilidad de irse a vivir al exterior con su novio.

El reencuentro de Sofía Pachano y Santiago Ramundo en México

“Tenía un viaje planificado a México y una vida personal. Me gusta estar en la Argentina, tengo trabajo. Pero no cierro fronteras. Es una posibilidad irme a vivir afuera”, aseguró en diálogo con el ciclo radial Mientras tanto sobre sus proyectos a futuro. Por su parte, destacó que su relación a distancia no es impedimento y que la disfruta de igual manera. “Se re puede mantener un amor a distancia. Ustedes se enteraron ahora, pero estamos de antes. Nos agarró la pandemia en el medio”, reveló sobre la historia de amor que comenzó mucho antes de que los protagonistas lo confirmaran.

Sofía y Santiago comenzaron su relación a distancia, planeando volver a verse cuando ambos pudieran viajar. Ella a México y él, a Argentina. Pero la pandemia del coronavirus cambió sus planes y tuvieron que limitarse a hacer videollamadas. Una vez que abrieron las fronteras, la bailarina ya había comenzado su participación en Masterchef Celebrity y es por eso que recién pudo ir a la Riviera Maya cuando terminó sus actividades laborales. Y sabiendo la fecha de regreso ya que debía sumarse a Cocineros Argentinos.

“Nosotros nos vamos a ver este año, no es que no nos vamos a ver”, aclaró Sofía que no quiso dar demasiadas precisiones sobre su relación con Santiago Ramundo. Se trata de un romance que nació en un bajo perfil y así desean mantenerlo: “No quiero hacer tan pública esta relación, me da cosa”.

Santiago Ramundo es actor y triunfa en México

“Sí, estamos de novios y muy bien. Estamos súper contentos y todo fluye muy lindo. Dejamos fluir una relación súper bonita y estamos muy felices. Disfrutamos mucho de estar juntos y la pasamos súper bien. Hay mucho compañerismo entre nosotros y mucha cosa bonita”, contó Santiago en diálogo con Pronto cuando el romance se hizo público.

Sofía Pachano, en tanto, tampoco había querido dar más detalles por aquel entonces, sino que se limitó a celebrar su amor: “Estoy muy feliz, muy contenta y disfrutando de todo esto”.

Una de las románticas fotos que publicó Sofía Pachano en su cuenta de Instagram cuando anunció su relación con Santiago Ramundo

El padre de la bailarina, Aníbal Pachano, también se había referido al flamante romance. “Yo estoy súper feliz, me encanta la pareja, es un parejón. Y la verdad que se han bancado mucho tiempo a la distancia y eso es importante también para una relación. No es lo mismo estar todo el tiempo en un lugar cercano que en un lugar lejano”, destacó el ex jurado del Bailando en una entrevista con Los ángeles de la mañana.

Y también habló de su yerno, Santiago Ramundo: “Me cae muy bien y es un tipo que me encanta. Son los dos lindos, están contentos y eso me pone feliz”.

