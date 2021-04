Germán Martitegui compartió las fotos de su celebración de Pascuas junto a sus hijos

Germán Martitegui es papá de Lautaro y Lorenzo

Cuando llega a su casa y se quita el traje de jurado de Masterchef Celebrity, Germán Maritegui deja de lado también el rol de malvado que interpreta en el reality de gastronomía de Telefe. Y se dedica, casi exclusivamente, a sus hijos: Lautaro y Lorenzo. Antes de comenzar con la primera temporada del programa que conduce Santiago del Moro, el chef temía que la gran exposición mediática pudiera influir negativamente en su vida familiar. Sin embargo, es él mismo quien, como papá orgulloso que es, no deja de compartir escenas cotidianas junto a los pequeños en sus redes sociales.

Este domingo, sin ir más lejos, el chef celebró las Pascuas junto a los chicos. Y subió a sus historias de Instagram dos tiernas postales: una en la que se lo ve abrazando a Lautaro y otra en la que sus dos hijos recorren el parque buscando los huevos de chocolate que, seguramente, él con sus propias manos elaboró.

Las postales que compartió Martitegui en Instagram

Hace apenas unos días, se volvió a generar una polémica en relación a los precios que el afamado cocinero manea en su restaurante, Tegui, ya que empezó a ofrecer una Caja de Semana Santa, cuyo valor era de 5000 pesos per cápita y el pedido debía ser de dos comensales como mínimo. ¿Qué contenía? Tarta de tomate y queso de cabra, crema de papas hongos salvajes y huevo, coulibiac de trucha, cremoso de chocolate y pistacho, una rosca de pascua cada dos personas y huevo de chocolate de edición limitada by Puro Cacao. El envío, además, incluía una botella de vino tinto.

La Caja de Semana Santa que generó polémica por su costo

Sin embargo, está claro que el local gastronómico de Martitegui está distinguido como uno de los mejores del mundo. Debido a la pandemia del coronavirus, el chef debió reinventarse como todos y comenzó a vender sus kits de comida gourmet a domicilio. Sin embargo, hace un par de semanas se mostró feliz de haber podido llevar sus hijos al restaurante.

“Un año desde nuestra primera cuarentena. Un año que mis hijos no venían a Tegui. Primera vez que Lautaro pisa el trabajo de su papá. Lorenzo venía muy seguido. Una alegría tenerlos acá, aunque sea por un rato. Que todo esto termine y puedan venir todos los días pronto”, escribió el chef junto a una foto en la que se veía a los niños sentados sobre una de las mesadas del lugar. Entonces, Cristina Botero Orozco, Directora Ejecutiva de Fundación Corazón Verde, le comentó que eran “los gerentes”. Pero Martitegui le respondió: “Empezarán lavando platos”.

Lautaro y Lorenzo en el restaurante de su papá (Foto: Instagram)

El chef tuvo a sus hijos con seis meses de diferencia por el método de subrogación de vientre. Y, cuando comenzó con el programa en septiembre de 2020, sufrió por no poder pasar tanto tiempo con ellos como estaba acostumbrado. “Los despierto y los acuesto yo todos los días. Si me pierdo algo de eso me pongo muy mal”, había confesado en una entrevista con Teleshow.

En ese momento y luego de haber participado de dos temporadas con adultos amateurs y dos con niños, Martitegui le había planteado a los productores del ciclo que no quería que el formato “famosos” terminara por afectar su privacidad. Sin embargo, terminó convirtiéndose en la estrella de la primera temporada con celebrities del programa gracias a un coqueteo nunca concretado con Vicky Xipolitakis. Y terminó posicionándose como uno de los solteros más codiciados de la Argentina, sobre cuya situación sentimental todos quieren saber.

