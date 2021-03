El abogado de Matías Morla apuntó contra Claudia Villafañe: “Pidió una cautelar para que Diego no se le acercara y después tuvo el cadáver a un metro”

La palabra del abogado de Matías Morla (Video: "Nosotros a la mañana", El Trece)

“Hay peleas familiares. Diego Maradona tenía denunciadas a las hijas. Les mandaba audios terribles”, dijo este martes Mauricio D’Alessandro, el representante legal de Matías Morla, quien fuera el abogado y apoderado del astro, y advirtió que tiene en su poder 640 audios que no salieron a la luz. En dicho material sostiene que “está la historia de Maradona”.

También se refirió a la pelea mediática y al conflicto legal que Claudia Villafañe mantenía con su ex marido y padre de sus hijas, Dalma y Gianinna. “(Diego) estaba peleado en serio con Claudia”, afirmó el abogado de Morla en Nosotros a la mañana, por la pantalla de El Trece. “Ella dice que tenía buena relación”, le aclaró la panelista Karina Iavícoli. “(Claudia) dice que estaba secuestrado y que tenía una relación bárbara”, retrucó D’Alessandro y dejó entrever que las declaraciones de la empresaria son contradictorias.

Por su parte, indicó que el 20 de noviembre -cinco días antes de la muerte del ídolo- Claudia había impuesto una medida judicial contra su ex marido. “Le llegó una notificación con la medida cautelar de restricción para que Maradona no le hablara. Maradona se murió con una orden perimetral puesta por Claudia. Para que no le hablara, que no se la mencionara, que no se acercara a 300 metros”, detalló el representante legal de Matías Morla.

Matías Morla, que rompió el silencio el viernes pasado a través de sus redes sociales

“No quiero discutir con una persona que está afectada con una persona mucho más emocionalmente que yo”, explicó D’Alessandro cuando le recordaron las declaraciones de Claudia Villafañe en las que afirmó que mantenía un diálogo con Diego a pesar de que lo prensa creía. “Estaba enojado en un expediente (por los departamentos de Miami), pero después se veía conmigo y me abrazaba y bailaba. Lo que yo vivía con él, lo vivíamos en familia. Ustedes no se enteraban porque no tenían por qué enterarse. Pero el entorno sí que estaba”, había dicho la empresaria durante un cruce con Rocío Oliva hace algunas semanas en Polémica en el bar.

Entonces, el abogado describió una situación que calificó como “extraña”: “Claudia pidió una cautelar para que Diego no se acercara a más de 300 metros y tuvo el cadáver de él, hasta que cortaron el velorio a las 16 horas, a un metro”.

“Fuerte... pero es real”, acotó Sandra Borghi, que conduce junto al Pollo Álvarez en el ciclo del Trece. “Triste”, consideró Mauricio D’Alessandro.

Claudia Villafañe estuvo presente en el velorio de Diego Maradona acompañando a sus hijas, Dalma y Gianinna. En la imagen, cuando llegó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner

El abogado también apuntó contra Dalma y Gianinna, a quienes acusó de haberse ido “corriendo” de la marcha que organizaron para pedir justicia por la muerte de su padre en el Obelisco el pasado 10 de marzo. “Duró 13 minutos (la marcha). Salieron corriendo”, dijo y consideró que “la única razón de su pelea con Morla es por plata”.

“Si se quedó con la marca Maradona, si les va a dar las cuentas. ¿Si lo cuidó a Diego? ¿A Morla le vas a pedir más que a las hijas? ¿Él tiene que cuidarlo más que a Dalma?”, concluyó Mauricio D’Alessandro, abogado defensor de Matías Morla.

SEGUIR LEYENDO: