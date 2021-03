De Gran Hermano y sus explosivos romances a su presente en Masterchef Celebrity: los momentos más icónicos de Andrea Rincón en la televisión

Andrea Rincón forjó su carrera entre realities y telenovelas

Quizás la nueva generación la esté conociendo ahora en Masterchef Celebrity, pero a sus 35 años Andrea Rincón tiene un vasto recorrido por la televisión. Alcanzo la fama en 2007, cuando decidió participar de la quinta edición de Gran Hermano. “Me llamo Andrea Lucila Rincón, tengo 22 años. ¡Vivo sola en una pensión porque soy un bardo! Mi viejo me rajó de mi casa y me la rebusco como puedo. Cuando terminé el secundario no seguí estudiando nada”, relató en el video que presentó al ingresar al reality donde también estaban Esteban “Bam Bam” Morais (que fue el ganador) y Floppy Tesouro. Con una personalidad imponente, se lució en las fiestas temáticas que se emitían los sábados por la noche.

El casting de Andrea Rincón para Gran Hermano





El hecho de no haber sido campeona no la hizo desistir de su objetivo: lograr un lugar en los medios de comunicación. Al salir de “la casa más famosa del país”, participó de varias revistas en el teatro, como Lengua filosa y Alegría ortomolecular, hasta que finalmente en 2012 le llegaría la oportunidad de participar en Bailando por un sueño. Allí, protagonizó varios cruces, pero sin duda el más recordado que el que tuvo con Moria Casán.

La pelea de Andrea Rincón con Moria Casán en Bailando por un sueño 2012





En aquél entonces, la ex vedette estaba en pareja con Ale Sergi, el líder de Miranda, con quien tuvo varias idas y vueltas hasta que, en 2014 decidieron ponerle punto final a la relación. “Me arrepiento de muchas cosas que hice públicas de mi romance con Alejandro. Para mí fue un gran amor, creo que destruimos algo muy hermoso que tuvimos. No supimos cuidar algo muy hermoso que Dios nos regaló. Y le pido perdón por muchas cosas que él sabe”, dijo hace poco en Flor de equipo.

Andrea Rincón le pidió perdón a Ale Sergi





En medio del peor momento de sus adicciones, como reveló en su momento a ciertas drogas y al alcohol, le llegó la propuesta en 2016 para ser parte de La Leona, una ficción de Telefe con Pablo Echarri y Nancy Dupláa a la cabeza. “Ellos tienen como una imagen de papá y mamá, y así cuidaban a todo el equipo. Yo estaba en un momento heavy y sentí ese amor de alguien que te hace una caricia y te hace creer que en este mundo hay una parte hostil pero también un lado bueno donde nos podemos parar de ese lado”, dijo en una entrevista reciente con Seres Libres, en Crónica TV, con la conducción de Gastón Pauls.

"Consumía tanto, que cuando sentía que el bobo se me iba a parar, era whisky, whisky, whisky", contó Andrea Rincón en la entrevista con Gastón Pauls (Video: "Seres Libres", Crónica TV)





Esa serie la llevó a ganar un Martín Fierro como actriz revelación, y fue justamente en esa ceremonia de premiación donde le dio un efusivo beso al Mono de Kapanga, blanqueando el romance frente a toda la farándula argentina. “Con Andrea me pasó algo muy loco. Yo recién me había separado cuando la conocí a ella. Y fue un apoyo moral y psicológico el que me dio Andrea, que no me lo dio nadie”, aseguró él en una entrevista con Carolina Pampita Ardohain.

El beso de Andrea Rincón con el Mono de Kapanga en loa Martín Fierro





Ese personaje en la novela de Telefe le dio el pie para que otros productores la convoquen a participar de nuevas ficciones, y allí le llegaron las oportunidades de Cien días para enamorarse y Argentina, tierra de amor y venganza, tiras en las que hizo participaciones especiales en 2018 y 2019 respectivamente. El año pasado, que hubo un fuerte parate en la industria por la pandemia, fue convocada por Jey Mammón para acompañarlo en uno de los ritmos del Cantando 2020.

Andrea Rincón en ATAV





Sin embargo, cuando ya parecía que se alejaba de los escándalos, este verano se vio envuelta en medio de una polémica con el futbolista Jonatan Cristaldo. Ante el rumor de que la actriz tenía un vínculo con el jugador de Racing, su ex Morella de las Heras le escribió a Rincón por mensaje privado: “Hola. ¿Cómo estás? Te hago una pregunta… ¿Vos ves a mis hijos? Porque el padre me dice que los ves, que les pregunte cómo los tratás. Me dijo y lo borró. Y como no le creo nada, no sé si es verdad o qué. ‘Preguntales’, o sea que les pregunte a los nenes. Cómo voy a hacer eso si tienen tres años. La verdad te hablo como mamá, para saber con quién se quedan mis hijos. La relación que tengan ustedes no me importa, pero me dice así este pibe y me asusta”. Ese mensaje no fue respondido.

En diálogo con Teleshow, Rincón argumentó que no llegó a leerlo porque tiene casi un millón de seguidores en Instagram y no alcanza a ver todos los mensajes que recibe en privado de personas a las cuales ella no sigue. También aclaró que mantiene una relación con el futbolista, pero solo de amistad, y que desde que esta versión se hizo pública, recibió amenazas en su teléfono por parte de Morella. “Con este chico no tengo nada. Lo habré visto tres veces en mi vida porque es muy amigo de una pareja amiga mía que (ella) es como mi hermana. La que es muy amiga de él es como mi hermana”, indicó. Y agregó: “Esta es una historia de dos personas que no tienen por qué involucrarme a mí”. Sin embargo, a pesar de sus ruegos por terminar con este escándalo, la actriz decidió mostrar en Los Ángeles de la Mañana los audios que el deportista le envió y en donde se dejaba en claro que no existía un vínculo sentimental entre ellos.

Andrea Rincón difundió audios de Jonatan Cristaldo (Video: "Los Ángeles de la Mañana" - El Trece)





Este año Andera participa del reality más visto de la televisión, Masterchef Celebrity 2, donde en el debut del ciclo tuvo un encuentro con su ex, el líder de Kapanga, que ya había participado de la primera temporada. “Vamos con el primer delantal para Andrea Rincón. Monito, por favor”, le dio el pie el conductor. Acto seguido, el músico procedió a la entrega y hubo un intenso cruce de miradas. “¿Algún consejo para Andrea, Mono?”, le preguntó Del Moro. “Cociná bien”, le dijo. “¿Cocino bien o no cocino bien?”, lo apuró al aire la actriz. “Sí, sí”, atinó a responder el Mono. “¡Esa! Me gusta, me gustaba esa pareja”, cerró el animador del reality, al mismo tiempo que Andrea le guiñaba un ojo a quien fuera su pareja.

El ida y vuelta de el Mono de Kapanga y Andrea Rincón en Masterchef Celebrity (Video: Telefe)





Lo cierto es que con una personalidad avasallante y ya habiendo superado sus adicciones, Andrea Rincón tiene todo lo que se necesita para seguir creciendo en su carrera, el tiempo dirá si ella así lo quiere. Por el momento, habrá que esperar si deja una huella en el certamen gastronómico que hoy la tiene como una de sus protagonistas.

SEGUIR LEYENDO