Barbie Vélez contó por qué decidió casarse en plena pandemia en lugar de esperar

Barbie Vélez contó por qué se casará en pandemia

¡Sí! ¡Hoy y siempre!”, escribió en diciembre en su cuenta de Instagram Barbie Vélez junto con una foto de ella y su novio, Lucas Rodríguez, de vacaciones en Punta Cana. De esa manera, la hija de Nazarena anunciaba su casamiento, que se celebrará en septiembre. En sus historias de Instagram la participante de Corte y confección develó el motivo por el que se casará este año, en pandemia y aún con restricciones, en lugar de esperar.

“Mucha gente me die porque no lo dejas para adelante”, dijo ante una pregunta de un seguidor en las redes sociales y explicó: “Mi pensamiento de hace unos meses, de hoy y de mañana, es por qué dejarlo para mañana si lo puedo hacer hoy. Seguramente esta sea la nueva normalidad y qué mas lindo que festejar un cumpleaños, un aniversario, un casamiento con tu gente, con los protocolos, claro”.

“Por qué dejar algo para mañana que no sabes que va a pasar. Hay que vivir el hoy y si te hace feliz, está bueno”, resumió la actriz que además contó que desde que dijo que celebraría su boda en unos meses, mucha gente que iba a casarse antes de la pandemia pero que tuvo que cambiar su fecha, le escribió: “Hay parejas que esperan la fecha que les pospusieron y no saben si lo hace o no”.

(@barbiepucheta)

Sobre la cantidad de gente que podrá asistir a su fiesta de casamiento, dijo que eso depende de cada municipio y de cada salón, ya que no es lo mismo un lugar abierto que uno cerrado, por ejemplo. Sin embargo, eso no será un obstáculo para ellos: “En mi caso pensábamos que fuese poca gente, teníamos en mente que fuera chico, intimo, nuestros seres mas amados, amigos mas cercanos, así que no fue un impedimento pero es cuestión de consultar a cada salón. Pueden escribir a cada salón y preguntar”.

Su boda será en septiembre en un salón que tiene un parque al aire libre, pero también parte cerrada: “Entramos a este lugar y fue una emoción que no les puedo explicar. Es muy lindo, fue el primer lugar que vimos, eran divinos otros que visitamos pero en este sentíamos algo que no tiene precio. Estoy muy emocionada, falta menos me da nervios hablar de este tema”. Barbie y Lucas aún no decidieron si su fiesta se realizará de día o de noche, una de las opciones más factibles por ahora es que arranque de día y termine tarde.

Barbie mostró el vestido de casamiento de su abuela en Corte y confección

Otro tema muy importante a la hora de organizar un casamiento, sobre todo para las mujeres, es el vestuario y es una de las cosas que más curiosidad le dio a sus seguidores. “El tema del vestido es lo que más me preguntan, voy a usar dos, uno para entrada y recepción y el segundo para este más avanzada la noche o el día. Serán blancos. Estoy viendo vestidos desde diciembre y tengo capturas de pantalla y uno de los primeros que vi es el que va a ser”.

“Cambio a cada rato de gustos, pero siento que te pasa algo, mi amiga que se va a casar se probó el vestido y se enamoró, probás el vestido y lo sentís”, dijo sobre aquellas cosas que no se pueden explicar, sino que se perciben.

Todavía asombrada por la cantidad de gente que le escribió que tiene ganas de casarse y no sabe si lo hará o no por la pandemia, contó también que sus seguidores le preguntaron si iba a tener damas de honor, a lo que respondió que creía que eso era algo que se usaba solo en las películas y por la luna de miel: “No se sabe, mas adelante veremos”.

