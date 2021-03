Barby Silenzi admitió su culpa por haber filtrado el audio entre Fede Bal y El Polaco: la reacción del cantante

Barby Silenzi admitió que fue ella quien le envió a un periodista el audio de Fede Bal al Polaco (Video: "Flor de equipo" - Telefe)

Después de varias idas y vueltas finalmente Barby Silenzi y El Polcaco están nuevamente juntos. Sin embargo, este verano uno de los escándalos mediáticos que desencadenó el impasse entre ellos fue el audio que a fines de diciembre le envió Fede Bal al cantante, en el que lo invitaba a una fiesta con mujeres.

“Yo no sé cómo estás con Barby (Silenzi)... Nada, acá todas las personas que entran, saben que no pueden sacar una foto. Así que no te van a pedir fotos, no van a hacer historias. No vamos a tener ningún problema con Telefe. Vos relajá en eso. Mi casa es un bunker. Ay, Polaco, está anunciado lluvia, pero nos chupa un h…, vamos a estar todos del or…, bailando, chupando y haciendo cositas. Traete malla, traete lo que quieras…”., fueron las palabras que se escucharon en ese mensaje. Con la polémica instalada, ese fin de semana Barby le había confirmado la separación al conductor de Los Ángeles de la Mañana, noticia que el periodista había publicado en su twitter.

El audio completo de Fede Bal invitando al Polaco a una fiesta (Video: "Los Ángeles de la Mañana" - El Trece)

A tres meses de esta polémica, no se sabía con certeza quién había sido la persona que lo difundió. Sin embargo, este jueves en Flor de Equipo, la bailarina habló al respecto. “¿Cuál fue la cosa más excesiva que hiciste por celos?”, le preguntó la conductora. “Es del tema del audio, que todo el mundo sabe que fui yo la que lo filtró. Perdón, Fede. Yo estaba durmiendo, divina, y llega él. ‘¿A dónde fuiste?’, le digo toda dormida. ‘Fui a la fiesta de Fede’, me dice y se va a dormir. ¡Chau! Yo quedé loca, ahí me volví loca”, admitió.

Y detalló: “La idea desde el comienzo fue que los dos tengamos la misma clave del teléfono y ahí el cometió el error. Entré al teléfono y cuando escucho el audio…”, recordó, ante las risas de los conductores. Y se refirió a la separación del hijo de Carmen Barbieri con su exnovia Sofía Aldrey. “Si yo me puse mal, me imagino la novia”, aseguró. “Primero dije ‘¿por qué Fede no me invitó?’. Y después escuché las contestaciones de ese audio. Él estaba dormido”, siguió relatando. “Después, a los dos minutos de la venganza, me arrepiento. Dije ‘¿por qué hice esto? Estoy mal´. Se lo mandé a un periodista. Muy mal hecho. Ahí me di cuenta y lo llamé a él, le dije ‘mi amor, perdón, hice una cosa terrible que no la tenía que hacer, pero la hice’”, reconoció.

Barby Silenzi y El Polaco junto a su hija Abril

Al ser consultada por la reacción del ex de Karina La Princesita, señaló: “Se enojó, pero se fue a hablar con Fede porque su preocupación era Fede. Pobre Fede, ¿qué tenía que ver en nuestro problema?”, acotó. Y finalizó: “Me siento re culpable por su separación, pero bueno, no sé, ya está. Fue un aprendizaje, ya no tenemos la misma clave”.

Días atrás, la bailarina y el cantante tropical habían fantaseado con practicar el poliamor con Florencia Peña. “Nuestro permitido es juntos, no separados. Y es Flor Peña. El Pola se muere por ella y a mí me encanta. Es una bomba, espectacular”, había dicho ella. Con total sinceridad, la actriz respondió al ser consultada sobre este tema por Intrusos: “¡Me encantan! Ya les dije que sí. Es una pareja que me encanta, así que sí”. Además, explicó: “No creo que el amor sea de una sola manera. Sí respeto todas las maneras, pero lo descubrí de grande y me encanta. Yo la paso muy bien”.

