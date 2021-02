El Polaco blanqueó su reconciliación con Barby Silenzi: “Es el amor de mi vida”

El Polaco dijo que Barby Silenzi es el amor de su vida en medio de un recital (Video: Instagram)

La historia de amor entre El Polaco y Barby Silenzi suma un nuevo capítulo. Luego de varios escándalos, como una fiesta teñida de sospechas en la casa de Fede Bal, las fotos del cantante con una joven durante una gira por Santa Fe y las versiones de un amorío con la actriz y cantante Natalie Pérez, parecía que la última ruptura no tenía vuelta atrás. Pero hoy todo indica que la pareja se dio una nueva oportunidad.

El pasado 15 de febrero, la bailarina había sido contundente: “Fue largo, veníamos de un par de crisis, es un camino largo, no es que te separaste y ya está...”, aseguró en el ciclo Los Ángeles de la Mañana. “Vivimos un momento hermoso al principio, nos fuimos de vacaciones, el embarazo, pero la cuarentena nos afectó puntualmente para mal. Él está acostumbrado a ir y venir por los shows y de repente, estaba encerrado y rodeado por mujeres”, agregó la mamá de Elena y Abril.

Además, Barby señaló que tenían muchos choques en la convivencia diaria, sumado a los problemas que se generaban por tener una familia ensamblada. “Él tiene dos hijas con dos mujeres diferentes (Karina La Princesita y Valeria Aquino). Yo tengo mi hija con otro papá (Francisco Delgado)... Es muy difícil ensamblar todo, en el medio hay celos”, había dicho.

Barby Silenzi habló de su separación del Polaco (Video: Los Ángeles de la Mañana, El Trece)

Luego, aclaró que con Karina, la mamá de Sol, siempre tuvo un excelente vínculo, sin embargo con Aquino, la mamá de Alma, nunca pudieron llevarse bien, más allá de que lo intentaron. “Ella (Valeria) es muy conflictiva. Él trata de llevarse bien porque tienen una nena”, había señalado.

Durante la charla, Ángel de Brito le preguntó si las infidelidades del Polaco afectaron la relación. Apenas se distanciaron apareció una foto del cantante con otra mujer mientras estaba de gira. “Nos separamos el jueves que se fue de viaje a tocar, él ya se fue separado. Obviamente que me dolió todo lo que pasó, pero no fue ese el motivo”, dijo.

“¿Nunca te blanqueó las infidelidades?”, le preguntó De Brito. “A mí no me hizo cornuda. Estoy muy segura de eso”, le respondió Barby. Más allá de la separación, la bailarina reveló que todavía ambos sienten un profundo amor. “Siempre fuimos amigos. Todavía tenemos una relación buena, no vamos a pelearnos y dejarnos de hablar.... El amor no se termina de un día para el otro”.

El Polaco y Barby Silenzi, en tiempos de amor

Y parece que así fue, ya que en la noche del sábado la mediática lo acompaño a un recital que brindó en un boliche de Quilmes y el cantante le dedicó tiernas palabras frente a todo su público. “El amor de mi vida está ahí”, dijo señalando a la bailarina, que estaba a un costado del escenario. Sobre este gesto, ella aún no se pronunció.

El pasado 12 de febrero, la ¿ex? pareja había sido vista junta en un conocido restaurante de Figueroa Alcorta, pero enseguida la ex Bailando se encargó de aclarar que dicho encuentro se dio porque tuvieron que llevar a vacunar a Abril. Y aprovechando que estaban “los tres solos”, fueron a comer, habida cuenta de que no se veían desde la semana pasada. “Nos juntamos a charlar un montón de cuestiones. Al tener una hija, no queda otra mas que hablar”, aclaró en el ciclo de El Trece. No obstante, rechazó de manera rotunda una acercamiento amoroso. Y negó que El Polaco la haya engañado. “Yo tampoco, eh”, avisó. Lo cierto es que hoy, tras la contundente declaración de amor del ex Masterchef Celebrity las cosas parecerían tomar un nuevo rumbo.

