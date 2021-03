Barby Silenzi y El Polaco afirmaron que fantasean con practicar el poliamor con Florencia Peña: qué dijo la actriz

Barby Silenzi y Ezequiel Cwirkaluk, más conocido como El Polaco, se reconciliaron una vez más, tras varias idas y vueltas en la relación. Por problemas de convivencia, ambos decidieron que lo mejor era vivir en casas separadas. Además, la bailarina contó que con el cantante de cumbia y el padre de su hija Abril tienen una relación abierta, pero con ciertas reglas.

“El tema es así, nosotros tenemos algo abierto, pero no es que él se va y va a estar con cualquiera y yo acá, que ni me entero. No, la cosa siempre es de a dos. De a dos somos abiertos, juntos. No cada uno por su lado”, aseguró la ex participante del Bailando en una entrevista con Intrusos, el programa de espectáculos que se emite por la pantalla de América.

Durante la charla, Rodrigo Lussich le consultó: “¿Si participa alguien es con los dos, no por afuera?”. Barby le respondió: “Claro, tiene que ser consensuado por los dos y tenemos que compartir todo”. Y cuando le preguntaron con qué famosa o famoso fantaseaban ambos, ella respondió: “Nuestro permitido es juntos, no separados. Y es Flor Peña. El Pola se muere por ella y a mí me encanta. Es una bomba, espectacular”.

Esta declaración tuvo una enorme repercusión en los medios y llegó hasta los oídos de Florencia. Con total sinceridad, la conductora de Flor de Equipo respondió al ser consultada sobre este tema por Intrusos: “¡Me encantan! Ya les dije que sí. Es una pareja que me encanta así que sí”. Además, la actriz explicó: “No creo que el amor sea de una sola manera. Sí respeto todas las maneras, pero lo descubrí de grande y me encanta. Yo la paso muy bien”.

En reiteradas oportunidades, Peña ha contado que con su pareja, Ramiro Ponce de León, practican el poliamor. “Cuando uno tiene una relación en la que abre el juego y dice: ‘Tengamos una relación más abierta’. Yo no creo en la monogamia ni en la exclusividad y cuando uno empieza a avanzar en la vida, hay un montón de cosas que te empiezan a pasar y esto me pasó a mí”, detalló la actriz.

Recientemente, en su programa de Telefe Marcelo Polino le preguntó a Florencia con qué famoso se animaría a hacer un trío. Sin vueltas, la conductora respondió: “Voy a decirlo, pero la voy a incluir a la mujer y obviamente a mi marido, podemos hacer un cruce… Hay que ver cómo se da la cosa. Yo creo que lo haría con Darín”. Sin embargo, inmediatamente aclaró: “Lo haría con Darín, pero no con el Chino, sino con Ricardo Darín y Florencia Bas... Me encantan los dos. Ella me parece una bomba, además por lo inteligente y copada”.

No conforme con eso, Polino indagó sobre cómo coordinaría el encuentro. Pícara, Flor replicó: “Son distintos modus operandi… Es depende… Si es con Darín y Florencia los llamo por teléfono. Si en este momento están viendo el programa, termino y les pego un tubazo”. Y llenó de elogios a Darín: “Me parece un genio como actor, pero además me parece muy sexy que sea tan gracioso, su humor, y también su mujer”.





