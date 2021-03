La disputa millonaria entre Yanina Screpante y el Pocho Lavezzi por un lujoso penthouse de 300 metros cuadrados y pileta privada

La abogada del Pocho Lavezzi habló sobre el reclamo millonario de Yanina Screpante (Video: "Intrusos" - América)

Ezequiel Pocho Lavezzi y Yanina Screpante estuvieron ocho años en pareja y a mediados de 2018 decidieron ponerle punto final a a relación, en medio de rumores de infidelidad por parte de él. A partir de allí, ya nada volvió a ser igual y comenzó una batalla legal en la que ella le pide una compensación económica por haber dejado de lado su carrera en el modelaje y decoradora por acompañarlo a él.

Lo cierto es que en los últimos días, se supo que Screpante le reclama un lujoso departamento de 300 metros en Vicente López, donde ella continúa viviendo pero exige ser legalmente la propietaria. En diálogo con Intrusos, Mariana Gallego, la abogada del futbolista dio detalles de la situación.

“No fue divorcio, nunca estuvieron casados, es una ruptura de convivencia”, comenzó señalando. Y agregó: “En el día de ayer, vinieron a mi estudio los nuevos abogados de Yanina y en principios estamos en tratativas para intentar darle un cierre de la mejor manera al tema de la atribución de la vivienda”, adelantó. Sin embargo aclaró: “Que se quede con el departamento nunca fue una opción. Ella pretendía quedarse, pero nunca se pidió eso porque nunca estuvo en duda quién era el titular de ese inmueble. Lo que falló la jueza es que ella no tenía derecho ni por los dos años que establece la norma ni por un día”. Lo que reclama el futbolista es que ella se vaya de la vivienda porque hay “mucha deuda”. “Él no tiene deudas, en tal caso la que tiene deudas con Ezequiel es ella”, agregó.

Al ser consultada por la retribución económica que la modelo reclama por haber ayudado a construir la imagen del futbolista, fue contundente. “Esta legislación es más beneficiosa que antes para las mujeres que no están casadas, pero en virtud de lo que vi considero que no le corresponde compensación económica, lo que no significa que Lavezzi antes o durante ya lo haya cumplido. Por sentencia judicial, no la obtendría. Pero todos sabemos que igual hubo una donación importante, una casa, un auto y varias cosas más, que son de público conocimiento”.

Por otra parte, detalló: “Las mujeres que pretenden eso no tienen que fijarse en cuánto ganó el hombre, porque en eso se fijan las esposas, pero cuando lo que pretendés es una compensación económica, el código establece que lo que tenés que probar es cuál era tu situación patrimonial y cuál es al salir. No son los mismo derechos que cuando se está casado”. Sin embargo, prefirió no hablar sobre los montos que se reclaman.

En mayo de 2019, Yanina había revelado los motivos de la ruptura con el jugador. Sentada en el living de Incorrectas, el ciclo que conducía Moria Casán por la pantalla de América, se refirió al tema. “¿El tema de tener hijos fue algo que tuvo que ver en la relación?”, le preguntó Silvina Luna, una de las integrantes del panel de La One. “Él quería y yo no. No me sentía preparada todavía para ser madre”, se sinceró Yanina. “¿Te arrepentiste?”, indagó entonces su colega. “No. Imaginate separarte y quedarte con un hijo sola, cuidarlo sola… No digo que no quiero tener un hijo, me encantaría, pero estaba en China, con otro idioma. Me imaginaba embarazada en China…”, contó, para luego agregar que “tampoco me sentía preparada mentalmente”.

Vale recordar que apenas se conoció la ruptura, ella había dicho que la separación “era necesaria” porque no tenían “proyectos como pareja”. “No estábamos en la misma sintonía, por eso fue lo mejor separarse”, había manifestado en aquél momento.





