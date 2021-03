Juana Repetto mostró el caótico proceso de mudanza: las primeras imágenes de su nueva casa

Juana Repetto contó cómo fue el proceso de mudanza (Video: Instagram)

Son días de plena felicidad para Juana Repetto, que está esperando su segundo hijo y está en el mejor momento con su pareja Sebastián Graviotto, el sobrino de Silvia y Guido Süller con quien se casó en noviembre pasado. En ese contexto, la actriz decidió mudarse del PH en el que vivía a una casa más grande, para recibir al nuevo integrante de la familia con mayor comodidad.

Sin embargo, como toda mudanza, implica un nivel de stress que, combinado con la crianza de su hijo Toro, hace que sus días sean más complicados. Afortunadamente, su marido y su suegro se están encargando de la parte más “pesada” del traslado de sus pertenencias, ayudados por una empresa de fletes, para desarmar la propiedad en la que vivían hasta ahora. En sus stories, la hija de Reina Reech mostró el caótico proceso. “Estoy completamente colapsada y no hice absolutamente nada. Bajé y vi lo que era mi casa, y casi muero. No saben el laburo que están haciendo mi marido y los chicos de la empresa de mudanza”, detalló.

“Hoy nos dieron la llave pero la casa está completamente vacía, tengo todo acá. Cuando la tenga linda y acomodadita, la voy a ir mostrando, pero la quiero tener linda primero”, dijo. Sin embargo, Juana decidió publicar el momento en el que entran a la nueva propiedad. “Listo... ¡con el otro pie!”, se la escucha decir apenas abren la puerta. Y acompañó el video con un emotivo texto: “¡Hola casita nueva! Entrando con el pie derecho a esta nueva casita que recibirá al nuevo integrante y esta familia reloaded gozará mucho, mucho, mucho”. Además, publicó una imagen de la familia entera en la entrada del nuevo domicilio.

Juana Repetto en la entrada de su nuevo domicilio con su familia

Días atrás, la hija de Nicolás Repetto había compartido una sentida reflexión sobre la llegada de su segundo hijo, que se llamará Belisario. Graviotto tomó una foto de su esposa y Toribio durmiendo. Allí, la actriz abraza a su hijo que le sostiene la cara a su madre con sus pequeñas manitos. Además, resalta la panza de embarazo de Juana, que viste una camisa. “Me desespero del amor por este bebito como por nada en el mundo”, fue lo primero que escribió la artista en el posteo que compartió en sus redes sociales.

La foto con la que Juana Repetto acompañó el posteo

Sabiendo que tendrá amor de sobra para Toribio y Belisario, la actriz confía en el “sentido común”. “O por experiencias cercanas y hasta por lo que me dicen ustedes: obvio que cuando nazca el lugar aparece, o ya existe y todo se amalgama perfectamente -aseguró- El lugar en la cama, mis brazos, el lugar en el alma, en la cabeza, el amor que sentís que ya más no te entra en el cuerpo estoy segura de que se multiplica”, sostuvo. “Pero mentiría si no les digo que muchas veces me pregunto (con mucha culpa) ¿dónde entrará el bebu más pequeño?”, admitió Juana.

“Te amamos, Belisario. Te esperamos esperando todos con mucho amor, sin duda”, agregó y volvió a hacer referencia a la siesta que durmió junto a su hijo, y que su marido registró a través de su cámara. “Por ahora, así enroscados estamos muy cómodos los tres. Bueno, Sebi está por ahí también, madrugando y sacando fotos. Qué lindo dormir con mis tres chicos”, concluyó Juana Repetto en su posteo.





