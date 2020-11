Wanda Nara reveló qué animales tiene junto a Mauro Icardi y cómo es su rutina en París, con una esteticista a diario en su propia casa

Wanda Nara (@wanda_icardi)

“Ahora sí tengo un ratito para responder", anunció Wanda Nara en su cuenta de Instagram e invitó a sus más de siete millones de seguidores a que le mandaran preguntas sobre lo que quisieran saber. “Sobre mi vida en París”, aclaró la mujer de Mauro Icardi destacando que se limitaría a contestar solo aquellas inquietudes sobre su nueva vida en la capital francesa, a donde llegó en junio pasado luego de que el futbolista firmara un contrato millonario con el club París Saint-Germain.

Allí, reveló cómo es su vida en París. Se refirió a los animales que tiene la familia en su casa del campo, el amor de una de sus hijas por sus mascotas y dentro de la descripción de su rutina sorprendió al contar que se realiza tratamientos de estética todos los días. Además, aseguró que al no tener niñera -tal como ya lo había expresado-, es ella quien se encarga de todas las actividades de sus cinco hijos: Valentino, Constantino y Benedicto -de su relación anterior con Maxi López- y Francesca e Isabella -de su matrimonio con Mauro Icardi-.

De esta manera, respondió algunas de las preguntas que le hicieron sus seguidores, quienes también la defendieron de quienes la acusan de ostentar su dinero o mostrar las grandes marcas que elige para vestirse o lucir zapatos y carteras.

Wanda Nara, en el gimnasio de su casa de París

Días atrás había expresado en sus redes sociales que comenzó una rutina de entrenamiento ya que durante el primer aislamiento que pasó en su casa sobre el lago di Como (Lombardía, al norte de Italia) aumentó de peso. “Una cuarentena para engordar y otra para entrenar. Debo decir que en la de engordar fui muy feliz. En esta, después les cuento”, indicó junto a una foto en la que se la ve entrenando en el gimnasio que montó en su casa de París, en donde pasa el nuevo aislamiento que determinaron las autoridades del Gobierno en Francia por la pandemia del coronavirus.

—¿Cuál es tu rutina diaria en París?

—Me levanto muy temprano, desayuno con los nenes. Los preparo, luego los llevo al colegio. Vuelvo a casa, trabajo, entreno y tengo esteticista en casa todos los días. Luego almuerzo con Mauro y vamos a buscar a los niños. Hacemos tareas, los acompaño a fútbol o vamos al parque, depende el día. Cenamos y vuelvo a empezar.

—¿Qué tipo de diseños usas para tus casas?

—Siempre estoy decorando. Amo la decoración. Depende qué casa y cómo me inspire se me ocurren muy buenas cosas.

—¿Tenés muchos animales?

—Tenemos conejos, gallinas, perros, caballos, patos. No me acuerdo más. Y todo en cantidad. Francesca, si pudiera, me convertiría mi casa en una granja. Entonces, tenemos todo en nuestra casa del campo, a la que vamos muy seguido.

Francesca e Isabella, en su casa de campo (@wanda_icardi)

—¿Qué es lo que más te gusta de tu casa?

—Mi vestidor.

—Odio que te critiquen por lo que tenés o te compras, si mostrás o no…

—Generalmente lo que muestro es lo que promociono. Si lo pago, por respeto a las marcas con las que trabajo y/o tengo contrato, no suelo mostrarlo.

Algunas de las preguntas que respondió Wanda Nara

