Benito Fernández le cambió el apodo al Tucu López, quien estalló: “¿No sabés quién soy?”

El momento en el que Benito Fernández le cambió el apodo al "Tucu" López (Video: "Corte y Confección Famosos", El Trece)

En línea con la propuesta y el título del ciclo, cada emisión de Corte y Confección Famosos (El Trece) deja mucha tela para cortar. En esta temporada del reality show producido por LaFlia, los participantes son celebridades: Marcos “Bicho” Gómez, María Fernanda Callejón, Barbie Vélez, Ximena Capristo, Mario Guerci, Anita Martínez, Luis “El Tucu” López, Aníbal Pachano, Adriana Salgueiro, Miriam Lanzoni, Pachu Peña y Nora Cárpena son acompañados por participantes de ediciones anteriores en cada desafío. Y se exponen a las devoluciones del jurado, compuesto por los diseñadores Verónica de la Canal, Benito Fernandez y Fabian Zitta. En tanto, Matilda Blanco encarna el rol de jefa del taller.

Este cruce entre amateurs del diseño de indumentaria y expertos, genera más de un roce en cada emisión. El desafío de este jueves era crucial, ya que la gala del viernes es de eliminación: se despedirá del programa el famoso con el menor puntaje. Entonces, Andrea Politti, la conductora del ciclo, propuso la misión: los participantes debían trabajar en equipos para confeccionar vestuarios para dos musicales icónicos, Footlose y Mamma Mia.

El grupo 1, encargado de vestir al elenco de Footlose, estuvo compuesto por Pachu Peña, Mario Guerci, Barbie Vélez, Adriana Salgueiro, Bicho Gómez y Miriam Lanzoni. Así, el grupo 2 y a cargo de hacer el vestuario para Mamma Mia lo integraron Ximena Capristo, María Fernanda Callejón, Aníbal Pachano, Anita Martínez, Nora Cárpena y el “Tucu” López. Si bien el desafío era grupal, los jurados también hacían una devolución individual. A la vez, cada miembro del grupo ganador, se llevaría 10 puntos extra.

"Hace como siete años que estamos haciendo el programa y... ¿no sabés quién soy?”, le dijo Tucu López a Benito Fernández ante el involuntario cambio de apodo (Foto: "Corte y Confección Famosos", El Trece)

Luego de los 90 minutos con los que cada equipo contó para cumplir con los diseños, llegó el momento del desfile y la posterior devolución. Agostina modeló el traje pensado y realizado por el novio de Jimena Barón, quien lo describió de la siguiente manera: “Este es un conjunto de dos piezas, una casaca y un pantalón. Al pantalón le pusimos unos volados en forma de plato para que tenga el tiro oxford. Y tenemos un capuchón, que es también es uno de los hilos conductores, aparte de la intervención con cada uno de los colores de nuestros compañeros en las prendas blancas, tipo monje”.

Y vino la evaluación del jurado: “Tuco, Agostina...”, saludó Benito Fernández, incurriendo en un error... ¿involuntario? “Tucu”, lo corrigió Politti. Y el participante atacó: “¿‘Tuco’ me dijiste? Como la salsa... Hace como siete años que estamos haciendo el programa y... ¿no sabés quién soy?”. La respuesta del jurado fue lapidaria: “Y... es que me da fideos con tuco este diseño”.

Luego amplió su crítica: “Yo no veo la innovación, eso es lo que me pasa. Entiendo lo que quisieron hacer, para que se pegaran todas las prendas, me parece que eso está bien. Pero queda como insertado, como que no tiene nada que ver con el conjunto. Me parece que la idea y la intención están buenas. Pero ya teníamos los mismos recortes que la anterior. La realidad es esa: que queda como un injerto en algo que no es para esa prenda”.

López intentó una defensa de su diseño y del trabajo presentado por todo el grupo: “Si nosotros agarramos a todo el equipo, y los ponemos a uno al lado del otro, ¿vos seguís pensando que no hay una coherencia ahí?”. “No, no porque no me gusta en el conjunto”, devolvió Benito. Sin embargo y bajando unos puntos la tensión, la calificación fue positiva: “Veo que trabajaste un montón y eso lo valoro. Para mí es un 7″.

Pese a la tensión, Benito Fernández calificó al Tucu López de manera positiva: “Veo que trabajaste un montón y eso lo valoro. Para mí es un 7″ (Foto: "Corte y Confección Famosos", El Trece)

En tanto, Fabián Zitta lo calificó con un 4: “La idea del diseño no tiene una sustentación. No está explicado, no está argumentado. Cuando la argumentación no es extrapolable a la justificación, el diseño está vacío y no es valorable”. “¡Qué raro que hablás vos, que sos tan leído y tan universitario!”, disparó López con ironía.

Verónica de la Canal, con el voto secreto, se dirigió al Tucu y a todo el equipo en sí: “Son prendas que no cuentan una historia, que no nos llevan a ningún lado, que no nos transmiten nada. Quisieron hacer todo tan parecido que hasta ahora yo veo dos conjuntos que son casi iguales. Me falta el diseño y la creatividad de cada uno”.

Pese a todo, el grupo 2 se llevó la victoria. “La decisión no fue unánime. Es más, seguimos debatiendo”, le dijo Verónica de la Canal a Andrea Politti antes de darle el veredicto final. Con estos resultados y de cara a la gala de eliminación, Pachu Peña y Nora Cárpena, con 73 y 67 puntos respectivamente, son los que más cerca están de la salida de Corte y Confección Famosos.

