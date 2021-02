Camila Salazar habló de su decisión de radicarse en España: “No tengo trabajo y la inflación nos mata”

Camila Salazar habló de su decisión de irse a vivir a España (Por si las moscas - La Once Diez)

Con una serie de posteos en su cuenta de Instagram, en el que anunciaba un remate virtual de todas sus pertenencias, Camila Salazar sorprendió a todos. De una manera divertida y descontracturada, la influencer y su esposo, el productor Juan Ignacio “Mela” Meliton pusieron a la venta desde caloventores hasta micrófonos, desde secadores de pelo hasta, próximamente sus bicicletas, porque habían tomado una de esas decisiones fuertes: irse a vivir a Europa.

La noticia se disparó en las redes y la actriz y psicóloga fue tendencia, cosechando buenas vibras y recibiendo agresiones de los haters, como suele ocurrir en estos casos. Ante semejante revuelo, Camila habló en Por si las moscas (La Once Diez) para dar más detalles de la noticia que sorprendió inclusive a su propio círculo íntimo: “Tomamos la decisión a las tres semanas de iniciada la cuarentena, pero como soy la más chica de mis hermanas, nunca me tomaron muy en serio. Me subestimaron y terminaron de tomar conciencia ahora”, reveló.

A pesar de que es una decisión que vienen madurando hace tiempo, Camila y Mela viajan a España sin tener más red que la de algunos amigos viviendo allá: ”La realidad es que yo me estoy yendo sin trabajo. Mi marido tiene algo entre manos de lo que no está 100% confirmado. Pero decidimos que pase lo que pase le vamos a dar para adelante”, contó a las conductores Moskita Muerta y Nilda Sarli.

La influencer sorprendió con su decisión de vender todo y probar suerte en España

Imágenes de la feria virtual que realizaron Camila y su esposo

La ex Patito feo admitió que la decisión no es definitiva y que les costó mucho tomarlo por el amor que tiene por la Argentina, “Hasta hicimos hasta terapia de pareja. Amamos este país, todo lo que tenemos acá”, reconoció, y adelantó que ya sabe lo que más va a extrañar durante su estadía en la madre patria. “Yo amo las plantas, las huertas, los jardines y en España no existe” reconoció la influencer, que sin embargo decidió junto a su pareja “vivir una experiencia”.

De las palabras de Camila se desprende que la decisión de fondo es ir en búsqueda de una mejor calidad de vida. “Yo estoy sin laburo, soy psicóloga, y no es que no tengo nada para hacer, pero la situación es muy compleja acá”, explicó la hermana menor de Luciana, que reveló que la cuestión económica influyó a la hora de pensar en la maternidad: “Acá la inflación nos mata y yo, a mis 29 años, de repente tuve que decir ‘che no voy a tener hijos porque sé que no los voy a poder mantener’”, admitió.

El otro motivo que los empujó a decidirse por la experiencia europea es el problema de la inseguridad: “De repente pienso en dar un paseo a la noche pero me da miedo salir porque me van a chorear el celular, o tenemos que subir las ventanillas del auto cuando estamos en el semáforo de noche, vivimos en estado de alerta”, señaló la joven de 29 años.

Camila y Juan Ignacio se casaron en 2019 (Darío Batallán / Teleshow)

Cabe recordar que Camila y Juan Ignacio pasaron por el Registro Civil para casarse el 12 de septiembre de 2019, tras estar dos años en pareja. Luego, festejaron su unión con un cóctel informal, rodeados de sus seres queridos, amigos y familiares. Asistieron a la celebración Evangelina Salazar y Palito Ortega, así como también Luciana Salazar con su hija Matilda.

Ella había anunciado su boda en el programa Infama recargado de América y dio detalles de cómo fue la propuesta de casamiento que le hizo su novio: “Fuimos a comer comida japonesa, me llevó a un lugar muy lindo. Me escribió una cartita que tenía la canción de Manu Chao. A nosotros nos enamoró la música. A lo último de la canción decía ‘Marry me’ (casate conmigo). Y ahí me dio el anillo. Lo abracé y me emocioné”.

