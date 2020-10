La nostalgia de Wanda Nara en el festejo de cumpleaños de Isabella: “La familia y amigos no pudieron estar”

Isabella Icardi cumplió cuatro años

Rodeada de niños de su edad y amigos de sus padres, Isabella, la hija más chica de Wanda Nara y Mauro Icardi celebró sus cuatro años con una super fiesta temática de Cenicienta. Sin embargo, a pesar de los disfraces, los globos y las tortas, faltó algo muy importante: la familia que vive en la Argentina.

La rubia compartió en sus redes sociales fotos de la celebración y expresó su angustia respecto a lo que está pasando debido a la pandemia: “Isabella festejo sus 4 años casi sin entender lo que vive el Mundo hoy en día. Obviamente la familia y muchos amigos no pudieron estar pero sabemos que nos abrazan a la distancia en este año tan difícil para todos”.

La fiesta de cumpleaños de Isabella Icardi, con temática de princesas

Isabella Icardi festejó su cumpleaños con sus amiguitas

“Gracias a los poquitos que pudimos invitar a casa pero que hicieron que Isabella y nosotros seamos muy felices y pudiera tener su tan soñada torta de princesa, gracias a mi familia de amigos en Paris qué queremos tanto , y siempre me ayudan en todo”, cerró la modelo su posteo.

Isabella y Wanda Nara con amigos de la familia

Mauro Icardi con sus amigos en el festejo de cumpleaños de Isabella

Wanda y sus amigas de París

Es que aunque la menor de la familia compartió su día con sus hermanos Valentino, Constantino, Benedicto y Francesca y con varios amigos y amigas de su misma edad con quienes pudo jugar y disfrazarse de princesa, le faltó la visita de su abuela Nora Colosimo, que la saludó en redes, de su tía Zaira y de sus primos Malaika y Viggo Silvestre, que viven en la Argentina.

El posteo de Wanda en pocas horas consiguió más de cien mil “Me gusta” y varios comentarios, muchos de ellos de amigos de la familia, como es el caso de Ana Rosenfeld, quien además de abogada, es íntima de Nara y escribió junto con el emoji de un corazón: “Quiero ir”.

La mamá de las Nara saludó a su nieta a través de las redes sociales junto con varias fotos de ellas juntas: “Feliz cumpleaños Isabella de mi corazón. Felices 4 añitos. Te amo tanto”. Zaira comentó sobre el posteo de su mamá: “Itu de mi corazón”.

En plena pandemia mundial, los hijos de Wanda pudieron regresar al colegio el pasado 21 de septiembre. En ese momento, ella compartió su felicidad en las redes sociales ante la “nueva normalidad”: “Primer día. Me quedo con la preocupación de cada uno por la adaptación del otro. La frase de Benedicto de esta mañana: ‘Yo estoy nervioso pensando en Francesca, ella habla mucho italiano y no sé si la van a entender, eso me tiene preocupado’...”.

l: “La más pequeña, Isi, entró y se sentó en su escritorio, su adaptación fue saludarnos y decirme: ‘Vayan con Franchi porque quizás llora’. El mayor, Valu, abrazó a sus hermanos y esperó a que cada uno estuviera con sus nuevos compañeros... El grupo más fuerte sin dudas lo formamos en casa...#myteam #myfamily”, contó.

Mientras, Icardi, que tiene contrato para jugar en el Paris Saint Germain hasta el 2024 está siendo tentado para regresar a Italia, aunque esta vez ya no para vestir la camiseta del Inter, sino la del Milan, eterno rival de su anterior club.

