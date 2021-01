Alumna pésima, adolescente conservadora, de profesión “ama de casa” y experta en el arte de la fama: 60 frases y anécdotas poco conocidas de Wanda Nara

La vida de Wanda Nara

1. Nació el 10 de diciembre de 1986. Creció en Boulogne. Su mamá, Nora intentó ser actriz. Su padre, Andrés estaba en la compra y venta de autos usados.

2. Fue alumna de un colegio católico. La primaria la cursó en el instituto privado Pedro Poveda y el secundario en el colegio religioso Stella Maris donde participaba en el coro.

3 . Mientras Zaira, su hermana, era la abanderada, Wanda se llevaba todas las materias y estudiaba apenas unos días antes de rendir el examen. Reconoce que “fue un milagro haber terminado el secundario”.

4. Su primer beso lo dio a los 15 años. Hasta que se casó con Maxi López vivía en la casa de sus padres donde compartía cuarto con su hermana.

5 . Se presentó al mundo mediático como la chica virgen y la novia de Maradona.

6. Debutó como vedette en 2006 de la mano de Jorge Corona en el espectáculo King Corona, pero no despertó la atención de los medios. Su desparpajo y ambición la hicieron inventar ese mismo año el romance con Maradona, para luego incrementar aún más la atención al posar en la revista Paparazzi y asegurar: “Soy virgen”.

7. En 2007, Gerardo Sofovich le ofreció un contrato de exclusividad por tres años, Ideas del Sur también le hizo varias propuestas, finalmente Jorge Guinzburg la contrató como vedete para Planeta show. Pero, pese a la gran apuesta que había hecho el productor, Nara renunció apenas 29 días después del debut. Maxi López le había propuesto casamiento y ella abandonaba su meteórica carrera de por entonces 179 días.

Wanda Nara en una tapa de Gente

8. “Este año salgo a la calle y la gente me conoce. Es algo increíble lo que me pasa. Estoy recontenta. Antes podía chocar en la Panamericana y matarme que nadie se enteraba… Ahora tengo un moretón y me hacen una nota”. (Ahora, febrero 2007).

9. “A Maradona lo conocí en una fiesta y siempre lo traté con respeto porque Diego jamás me tiró onda. Aunque se rían me veía como una hija y ahora entiendo que fue algo comercial decir que el 10 salía con una chica de 18 años”. (Ahora, febrero 2007).

10. En 2007 mientras participaba en Patinando por un sueño sufrió ataques de pánico. No podía salir a la calle ni ver la tele.

11. “Que te agarren de los pelos está bueno. Me han arrancado varias mechas por histeriquear. Una vez mi novio me agarró en la cocina cuando estaba haciendo una torta. Empezamos a pelear con harina y eso me recalentó”. (Revista Hombre, junio 2007).

Revista Hombre 164

12. En 2010, una niñera que trabajaba en su casa mientras estuvo casada con Maxi López denunció por abuso sexual al futbolista. Wanda aseguró que era una “infamia” y una “extorsión”. También contó que la denunciante era “rara” y que “practicaba ritos y cosas esotéricas, pero en tanto no me molestaran, “no lo tomaba en cuenta”.

13 . Anunció el nacimiento de sus hijos por Twitter.

14. En el 2012, sus abuelos maternos fueron a visitarla a Italia. Deseaban conocer a su tercer bisnieto, Benedicto. Apenas llegaron, tomaron unos mates, almorzaron y Cacho fue a dormir una siesta. Nunca se despertó.

15. Wanda narró lo sucedido con su abuelo en su Twitter. “A veces cuestiono a Dios pero hoy le dio la mejor muerte que alguien pueda tener”.

16. “Todo el tiempo leo en Instagram que me operé la nariz. Y sí, fue a los 19 años, cuando jugando hockey recibí un palazo que me rompió el tabique hacia adentro, en tres partes. Tuve que ir a cirugía de nariz y de amígdalas, por no poder respirar bien” (Revista Gente, junio 2020).

Wanda Nara en su vestidor

17. Mientras la separación entre el Kun Agüero y Giannina Maradona ardía, Wanda publicó un video para “apoyar” a Karina, la Princesita, en su relación con el ex jugador de Independiente.

18. La vez que se cayó en la pista en Patinando por un sueño hizo 37 puntos de rating.

19. Aunque “Al comienzo no me animaba porque no sabía hablar bien italiano” en 2012 hizo su debut en la televisión italiana en el programa Cielo Che gol.

20. En agosto de 2007 apareció un video en la web donde supuestamente se la veía teniendo sexo oral. “La del video no soy yo”, sostenía.

21. Sin embargo, Nara había confirmado que era ella la del video ante las cámaras del programa Caiga Quien Caiga. La modelo explicó: “En un momento vinieron los de CQC, creo que era ‘El Pelado’, y me dicen ‘Wan, decí que sos vos’. No caí. A mí me da lo mismo, si me querés involucrar con un video, todo bien. No es que yo sea prostituta ni jamás lo fui”.

Wanda Nara mostrando uno de sus autos

22. Negó haber mantenido relaciones sexuales con Cristian “Ogro” Fabbiani, de quien se rumoreaba que era el protagonista masculino del video en cuestión. “Con ‘el Ogro’ jamás pasó nada. Lo podés sentar y preguntarle. Él estaba con una amiga mía”.

23. “Armé muchas historias y después se me vinieron mucho encima. No mentí pero sí dibujé la verdad. Es una manera de ponerle un poco de pimienta”. (Popular, junio de 2013).

24. Mientras estaba casada con Maxi López le preguntaron cuál era el secreto para mantener la pareja. “Hay que remarla todo el tiempo. Mi secreto es que yo confío en él. Yo sé que jamás lo engañaría porque no podría vivir en base a una mentira”. (Perfil, marzo 2013).

25. “Me casé pensando en tener una familia, no en el dinero que podría sacarle a alguien”. (Perfil, marzo 2013).

26. Por Twitter una chica le aseguró que su entonces marido se había tirado de la ventana de su casa para que ella no lo descubriera en medio de una infidelidad. Wanda no creyó en el dato por una sencilla razón: vivían en un piso 20. “Si se tira de la torre donde vivimos ¡se mata!”.

Wanda y sus cinco hijos

27. Como esposa de jugador solía hacer catarsis con Yanina Latorre, Caro Baldini (ex de Diego Simeone), Nicole Neumann, Chechu Bonelli y Melina Pitra.

28. Cuando llamaba a Yanina Latorre angustiada, esta le aconsejaba. “Acá hay cada negruna que quisiera estar en tu lugar. ¡Vos quédate ahí!”.

29. En el 2013 cobró 300 mil pesos por estar en el living de Susana. El pago fue facturado y tuvo que ver con la exclusividad. En sus comienzos cobraba entre 3 mil y 6 mil pesos por asistir a un boliche. Llegó a hacer seis presencias en una noche.

30. Wanda le pidió a los productores de Susana que se le pagara en pesos para poder manejarse durante su visita al país sin necesidad de utilizar los dólares o euros con los que se mueve en Europa. También solicitó conocer previamente las preguntas que le harían.

31. El día de la ceremonia civil con Mauro Icardi, el horario estipulado era las 11.20. La pareja llegó dos horas más tarde. A la salida, algunos curiosos les arrojaron tapitas de gaseosas por la publicidad que habían protagonizado.

Casamiento de Wanda Nara y Mauro Icardi

32. En la libreta de matrimonio, cuando tuvo que escribir su ocupación Wanda puso “ama de casa”.

33. Minutos antes que la futura esposa de Icardi llegara al Registro Civil apareció una señora vociferando “Wanda págame”. Denunciaba que había trabajado como empleada doméstica de la rubia y le debía tres meses de sueldo.

34. Mientras esperaban a los novios, un grupo de adolescentes se puso a cantar canciones a favor de Maxi López. Tuvo que intervenir el personal de seguridad para callarlos.

35. Su boda con Icardi fue seguida por 15 móviles de televisión.

Casamiento de Wanda Nara y Mauro Icardi

36. Para darle el sí a Icardi se presentó con un vestido con mangas largas con la falda tableada firmado por la marca inglesa McQueen, la misma que eligió Kate Middleton cuando se casó con William de Inglaterra.

37. A diez días de haberse casado por civil realizaron una fiesta para 200 invitados en el palacio Sans Souci. Entre los invitados estaban Paula Chávez y Pedro Alfonso, Marina Calabró, Yanina y Diego Latorre. También Zaira Nara con su novio de entonces, el tenista Pico Mónaco.

38. Sus seguidores comprobaron que el amor por el entonces jugador del Inter iba en serio cuando cambió su usuario de @wanditanara a @wandaicardi.

39. Al llegar a la Argentina con sus hijos y el entonces novio y futuro esposo, Mauro Icardi no pudo pasar la Aduana. El pasaporte de Constantino, con su correspondiente permiso, estaba vencido. El único que podía destrabar todo era… Maxi López. Lo buscaron sin suerte y el conflicto fue resuelto por sus abogados.

Wanda Nara y Maxi Lopez cuando eran felices (Foto NA)

40. “No le daría un beso a una mujer a menos que me paguen… y mucho. Si tuviera que elegir a alguien sí o sí, sería una chica como Natalia Oreiro que es fina”. (Paparazzi, abril 2007).

41. Alguna vez aseguró que no le gustaba usar bombachas sino un boxer masculino.

42. Nunca tuvo representante. “Nadie me va a vender mejor que yo. A veces te tratan de pasar, pero me vendo como una hueca”.

43. “Lo que hizo Pampita, por ejemplo; estar casada e irse públicamente con otro hombre, si lo hubiese hecho una vedete es un gato, pero lo hace una modelo y queda top porque fue en Punta del Este”. (Siete días, abril. 2007).

44. Apenas comenzó a noviar con Maxi López, el le regaló una notebook último modelo de cinco mil dólares y un anillo de oro blanco de la casa Bulgari, de diez mil. “Con esto tengo como para dos meses”, aseguró ella.

45. Se hizo las lolas “porque mi cuerpo es mi propia fábrica y debo invertir en él”.

Wanda Nara (Gentileza Revista Caras)

46. “Soy muy conservadora, el que me conoce sabe que no tengo relaciones con un chico si no lo conozco; si estoy en pareja no engaño y me gustaría tener cinco hijos y retirarme”. (Siete días, julio 2007).

47. Mientras Maxi López fue jugador en el FC Moscú vivieron en un piso frente a la Plaza Roja.

48. El 31 de octubre de 2013 publicó en su cuenta de Twitter: “Basta para mí”. Había decidido separarse definitivamente de Maxi López después de cinco años de matrimonio y tres hijos. Wanda dejó Italia para buscar el refugio de sus afectos en la Argentina. “¿Quién te va a agarrar con tres pibes?”, dicen que le deslizó, en tono socarrón, su ex al verla tan decidida. El futbolista no podía siquiera imaginar que su esposa ya había encontrado el amor en otros brazos. Y que estos eran, ni más ni menos, que los de su amigo y colega Mauro Icardi. Nacía el término “icardiada”.

Wanda Nara

49. Con Icardi se casaron el 27 de mayo de 2014 y hubo mega fiesta pero en el Palacio Sans Souci. Las diferencias entre la primera y la segunda boda se hicieron notar. En la primera hubo torta de cinco pisos, coronada con una parejita de Kitty y su novio, Pitty. En la segunda se ofreció una gran chocotorta de un único piso y decorada con muñecos de Mickey y Minnie. En la ceremonia religiosa con López un coro de 30 integrantes del teatro Colón entonó el “Avemaría” a capella. Con Mauro se escuchó el tema “Corazón Profundo”, de Carlos Vives. Si para su primer “sí” eligió un diseñador argentino, para la segunda prefirió una tienda inglesa.

50. Con Andrés, su progenitor vivió varios encontronazos. El conflicto comenzó cuando Wanda acusó a su padre de apoyar a su ex marido, Maxi López, y decidió cortar su lazo fraternal para siempre, al punto que el abuelo no conoce a sus dos nietas, Isabella y Francesca. “Está perdida en su fama y dinero” declaró el empresario lo que profundizó más el distanciamiento. Ella lo acusa -en el posteo- de no haberla acompañado y ayudado en su vida personal y profesional. Volvieron a tener diálogo pero el abuelo sigue sin conocer a sus nietas.

51. Sus redes sociales son su mejor vidriera y agente de prensa. Sin culpa ni modestia muestra y hace alarde en ellas de su lujoso modo de vida. ¿Le regalan/compran una mansión en Lombardía? A subir la foto en el InstaStories. ¿Para los 31 recibe un anillo de diamantes en un cumpleaños? Marche la imagen. ¿Para los 32 liga un Bentley negro, un auto valuado en 250 mil euros? Va foto junto al Rolls Royse 2014 y el Range Rover 2016. Y ya que estamos mostremos el caballo que le regalamos a la nena, el metegol de 16 mil dólares, las botas con aplique que cuestan 700 mil pesos argentinos, la colección de carteras y zapatos, los vuelos en jet privados, las vacaciones en un yate de cuatro pisos en Ibiza y siguen los lujos o las extravagancias.

52. En el 2019 trascendieron unas fotos donde se la veía con un cuerpo lejano a la perfección pero real. Hubo memes y comentarios desubicados sobre su cuerpo. “Yo sé dónde tengo celulitis y dónde no. Me causó risa la panza que me hicieron. Ni en mis embarazos estuve así. Con mis posibilidades económicas nunca llegaría a estar tan mal como me mostraron en esas fotos. Existen un millón de tratamientos para solucionarlo”.

53. Se considera fanática de las compras online.

54. En las redes tiene siete millones de seguidores.

Wanda Nara y Mauro Icardi en Brasil (Crédito: Twitter)

55. Por votación del público fue eliminada de Patinando por un sueño. Con el 61% de los votos, la gente prefirió a Eliana Guercio.

56. “Yo a Maxi no lo traicioné jamás, lo juro sobre mis hijos, luché hasta el final para salvar mi matrimonio pero no lo logré, él me traicionaba en continuación, hasta con Mariana, que en Argentina era nuestra ama de llaves”. (Semanario italiano Chi).

57. Le ganó un juicio a buscadores de internet por permitir la utilización de su imagen y nombre en sitios referidos a contenidos pornográficos. El monto fue de 500 mil pesos.

58 . En el programa PH, el cantante CAE contó que “Wanda en algún momento quiso ser cantante y me pidió que le escriba canciones. Así que le escribí tres temas”. Lo increíble es que nunca le pagó por su trabajo.

59 . Según narró Ángel de Brito cuando la rubia comenzó a salir con Icardi descubrió que tenía dos teléfonos. Lo solucionó fácil: le tiró el celular “de los gatos” al mar.

60. Logró cerrar un contrato por 50 millones de euros para que su marido juegue en el Paris Saint Germain.

Con material del archivo periodístico de la escuela TEA

