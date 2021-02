Pata Villanueva muestra una leve mejoría después de cuatro días de internación

Las últimas novedades de la salud de Pata Villanueva (Video: "Intrusos" - América TV)

Todo es incertidumbre y preocupación en el entorno de Pata Villanueva desde el domingo pasado, cuando la actriz tuvo un accidente doméstico en su casa de Punta del Este y fue internada en terapia intensiva en el Sanatorio Cantegril.

Debido a la pandemia, sus hijos tuvieron que pedir un permiso especial para viajar a Uruguay y aún permanecen en cuarentena obligatoria, aunque pudieron recibir información por parte de uno de los integrantes del cuerpo médico. Ahora, solo les otorgan un parte diario y vía telefónica, por lo que la información la están recibiendo a cuentagotas.

En diálogo con Intrusos, este jueves habló un periodista uruguayo, quien tuvo acceso a las últimas novedades de la salud de la ex de el Conejo Tarantini. “La mala noticia es que ella continúa en el coma. Luego de haber pasado las segundas 48 horas, de irle bajando la sedación, todavía continúa en coma. Si ustedes hablan con un experto, las que vienen son un túnel que puede ser pequeño o largo. Por lo tanto, sigue en estado crítico, pero hay buenas noticias. Hay una pequeña mejoría a las reacciones externas”, expresó. Y continuó: “Los estímulos externos continúan. Sus miembros reaccionan a los estímulos y los médicos dicen que ésta es una noticia muy positiva porque significa que el entramado neurológico comienza a armarse nuevamente en función de lo que le pasó en la cabeza. A partir de ahora ya depende de ella y de lo que hagan los médicos”. Por otra parte detalló: “Ella debería salir cuanto antes del coma para que los estímulos externos puedan volver a que ella tome el control de su cuerpo”.

El miércoles, quien había tomado la palabra al respecto había sido Héctor Cavallero, su ex marido y padre de su hija mayor Agostina. “Los chicos están muy angustiados porque ver a su mamá en esta situación es muy duro. El sanatorio no los deja entrar por todo el tema del covid y los protocolos, no se puede, por lo tanto reciben información muy a cuentagotas. No hay ninguna novedad en el parte de hoy, por lo tanto estamos a oscuras. Todos estamos rezando, como muchísima gente, para que esto ayude a que pueda salir airosa. La situación no es fácil, estamos todos muy ilusionados en que esto salga bien”, declaró.

Héctor Cavallero habló sobre la salud de Pata Villanueva

Al ser consultado sobre el accidente que generó esta situación, expresó: “Son esos momentos que pasan que no están previstos, se cayó de la escalera y se golpeó mal la cabeza. Un accidente tonto como le ha pasado a mucha gente. Son momentos que uno no considera ni los tiene en cuenta, pero bueno, el resultado ha sido nefasto y esperamos que esto pueda mejorar. La está peleando fuerte”.

El pasado lunes, Anamá Ferreira, quien fue amiga de Pata, pidió una cadena de oración por ella. “Los amigos nosotros por suerte los elegimos y son para siempre, en las buenas y en las malas. Podemos pelear, discutir, pasar días, meses y hasta años sin hablarnos o vernos. Pero los verdaderos amigos son los que cuando se encuentran, empiezan a charlar como si nada pasara”, comenzó escribiendo la brasilera en un posteo de Instagram, junto a una foto de Villanueva, como para dejar en claro que su sentimiento hacia ella no había cambiado tras una fuerte pelea que tuvieron en octubre.

Y agregó: “Hoy pido una oración y una cadena de oraciones para @pata.villanueva. Hoy nos necesita a todos orando para que Dios la ayude a salir del coma y recuperarse. Sus hijos, que los quiero como parientes, y sus hermanos están muy tristes. Vamos a rezar todos juntos”.





