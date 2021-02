Karina Gao sorprendió a Florencia Peña y todo su equipo con un mensaje tras salir del coma

Karina Gao evoluciona favorablemente

Karina Gao, la chef del ciclo televisivo Flor de equipo, salió del coma farmacológico el 17 de febrero. La joven, quien se encuentra embarazada, contrajo coronavirus y su cuadro respiratorio se complicó al punto de que necesitó ser intubada el 5 de febrero.

La información la dio a conocer desde la cuenta oficial de Instagram de la cocinera y replicada por Fernanda Iglesias, compañera del ciclo de Florencia Peña. “¡Hola, gente! Queremos compartir con ustedes que nos acompañaron con tanto amor en esta difícil situación que nos tocó pasar que Kari ¡ya salió del coma inducido!”, escribieron. “Ella y Bebu 3 se encuentran bien, descansando y reponiéndose para poder volver con todo ¡Gracias por tanto amor!”, completaron.

Este jueves, Flor Peña, Marcelo Polino, Nancy Pazos, Noe Antonelli y el resto de sus compañeros del ciclo de Telefe expresaron su felicidad por la recuperación de la cocinera. Incluso quedaron sorprendidos cuando ella les mandó mensajes de WhatsApp desde el sanatorio en el que se encuentra internada.

Karina Gao estuvo chateando con sus compañeros de trabajo (Video: Flor de equipo, Telefe)

“¿No les pasó que cuando apareció en el chat no lo podían creer?”, les preguntó Polino, muy emocionado. Peña reveló que lloró de emoción cuando vio los mensajes de Karina. De muy buen ánimo, Karina les escribió: “Hola el equipoooo”. Y los sorprendió con un mensaje chistoso: “Estoy de vuelta a la vida humana jajajajaja”.

Todos quedaron muy sorprendidos por la actitud positiva de la cocinera y le fueron respondiendo. El periodista Paulo Kablan le escribió con tono humorístico: “Volvé hoy y hace unas milanesas”. Mientras que Noe Antonelli agregó: “La china revivida”.

Por otra parte, Nancy Pazos expresó toda su alegría por su favorable evolución: “Kari me estás haciendo llorar, qué lindo que estás de vuelta”. Y Florencia también se mostró muy emocionada por la mejora en su cuadro de salud: “Ay Kari hermosa pedimos tanto por vos se me caen las lágrimas”.

Desde su internación, la chef fue contando en las redes sociales qué tratamiento debía hacer para mejorar su estado de salud. “Esta mañana se confirmó la neumonía bilateral. Ahora me pasaron a terapia intensiva. Estoy con oxígeno para ayudarme un poco”, había escrito apenas quedó internada. Y ella misma se alentó: “A ponerle garra, estoy segura de que falta poco. Voy a estar bien. ¿Cómo no estarlo con tantos mensajes de amor y de apoyo?”.

La cocinera mandó mensajes en las redes sociales para contar sobre su internación

Pero, se generó una enorme preocupación cuando relató que su cuadro no mejoraba. “Este va a ser mi último mensaje a esta comunidad hermosa. Les voy a pedir el último favor de rezar por mí. Me van a inducir a coma dentro de 15 minutos. No sabemos cuándo me voy a despertar. Recen por mí, por favor”, escribió.

Desde entonces, sus familiares decidieron mantener en la intimidad los partes médicos que le informan la evolución de la salud de la también influencer de 36 años, cuya internación causó impacto entre sus seguidores. “Gracias por todo el amor y el apoyo. A seguir rezando y enviando lindas energías para Kari”, indicaron desde la cuenta oficial de la cocinera al ver las repercusiones. “No nos alcanzan las palabras para agradecer los miles de mensajes de apoyo y todo lo que están haciendo por Kari. Sigamos con esta fuerza y esta energía hermosa que es lo que ella merece y genera”, manifestaron sobre Gao, que está internada en el Sanatorio Otamendi.





