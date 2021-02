El drama de Karina Gao, la cocinera de Florencia Peña: “En 15 minutos me van a inducir a coma”

La angustia de Florencia Peña por el delicado estado de salud de Karina Gao (Video: "Flor de equipo", Telefe)

“Hoy es un día un poco triste para este grupo. Nuestra compañera Karina, a quien queremos un montón y compartimos días hermosos de mucha alegría, no la está pasando nada bien. Ella está embarazada, se le complicó muchísimo su cuadro de COVID-19. Acaba de entrar en coma inducido”.

Florencia Peña comenzó su programa este viernes con lágrimas en los ojos, la voz quebrada y sin poder contener el llanto al hablar de Karina Gao, la cocina de Flor de equipo -el ciclo que conduce por la pantalla de Telefe- quien debió ser internada luego de dar positivo de coronavirus y cuyo cuadro se agravó en las últimas horas. Está embazada de cinco meses y medio y, según la propia Karina contó a través de un mensaje que le envió a sus compañeros a primera hora, los médicos decidieron inducirla a un coma.

La cocinera, por otra parte, también se expresó en sus redes sociales, en las cuales venía comunicando su evolución desde el Sanatorio Otamendi, en donde está internada con una neumonía bilateral. “Este va a ser mi último mensaje a esta comunidad hermosa. Les voy a pedir el último favor de rezar por mí. Me van a inducir a coma dentro de 15 minutos. No sabemos cuándo me voy a despertar. Recen por mí, por favor”, pidió desde la cuenta @monpetitglouton, en la que suele compartir recetas y los últimos días volcó sus sensaciones durante la internación.

Karina Gao fue la revelación del programa de Florencia Peña (@monpetitglouton)

Según detallaron en Flor de equipo, Karina -que está embarazada de 25 semanas y ya es madre de gemelos- comenzó a presentar síntomas de coronavirus la semana pasada y se comunicó con Nancy Pazos, quien la asesoró para que parte del equipo del Gobierno de la Ciudad fuera a su casa a realizarle un hisopado, cuyo resultado fue positivo. Había perdido el gusto y también presentó fiebre alta que persistió durante tres días, motivo por el cual los médicos decidieron internarla para poder monitorearla tanto a ella como a su bebé.

“Después de cuatro días con fiebre alta, la pasaron a terapia intensiva (hace 48 horas) por prevención, y le pusieron oxígeno. La última ecografía de esta mañana dio que el estado de sus pulmones era muy complejo, están muy atacados. Y decidieron inducirla a un coma para poder intubarla”, detalló la periodista y panelista del programa.

Luego de afirmar que el cuadro de salud de Karina es delicado -”queda rezar”, pidió Pazos- indicaron que los médicos creen que la cocinera fue afectada por “una cepa del virus bastante compleja” ya que su marido presenta fiebre desde hace cinco días y que uno de sus hijos mellizos (ambos contagiados de coronavirus) también tuvo temperatura.

Durante su internación, Karina Gao se mostró positiva y esperanzada con su evolución

“Me da mucha tristeza porque (Karina) es alguien que queremos mucho. Que no entiende cómo funciona este virus, y porque tiene un bebito que hay que cuidar también. Ella siempre tuvo alegría y nos fue escribiendo. Ella nos tranquilizaba a nosotros”, contó Florencia Peña y aclaró que en el programa no se habían referido antes al tema “porque entendíamos que es una situación muy difícil”.

También explicó que la familia de Gao “no la está pasando bien”. “El cuadro se agravó. Es una embarazada atípica porque hasta ahora habíamos escuchado que es un virus que no ataca a las embarazadas. Está en un cuadro muy grave”, dijo la conductora.

Nancy Pazos, por su parte, indicó que habló con profesionales de la obra social que están atendiendo a la cocinera y le dijeron que era el primer caso de coronavirus en una embarazada que se había complicado.

En las últimas horas, el cuadro de Karina se agravó y lo comunicó a través de sus posteos

Karina Gao está casada con un francés y es madre de gemelos franco-argentino-chinos, espera su tercer hijo. Se formó en Economía Empresarial en la Universidad Torcuato Di Tella, donde recibió su licenciatura. Luego obtuvo un Master en Management en HEC París, Francia, en donde vivió tres años y trabajó para empresas de marketing y comercio exterior, y como interculturalista en el desarrollo de estrategias y negociación con clientes chinos.

Se define como emprendedora y asegura que lanzó su libro de cocina Mon Petit Glouton -que fue declarado de interés cultural por la Legislatura- cuando sus hijos empezaron a comer. También estudió como Profesional Gastronómico en el IAG de Buenos Aires. Así comenzó su faceta como bloguera sobre recetas de comida china.

Su carisma la hizo llegar a la televisión abierta cuando fue convocada para mostrar sus dotes culinarios en Flor de equipo, el programa de Florencia Peña en la pantalla de Telefe, en donde todos la esperan con ansias para que se recupere pronto y pueda regresar a seguir desplegando su simpatía.

El último mensaje que escribió Karina este viernes desde su cuenta de Instagram

