Cómo está la salud de Claudia Lapacó, a tres meses del ACV: un guión de teatro, la clave en su recuperación

Claudia Lapacó

En noviembre pasado, Claudia Lapacó fue encontraba con pérdida de conocimiento adentro de su auto en las calles de Belgrano, barrio porteño en el que reside. Más tarde, se supo que la actriz de 80 años había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) y debió ser internada en terapia intensiva. Luego de recibir el alta se fue a vivir a la casa de uno de sus hijos, y cuando tanto ella como sus familiares y médicos consideraron que estaba mejor, regresó a su departamento, en donde vive sola.

A tres meses de aquel episodio, Claudia, sus íntimos y todos los que la quieren, celebran que no le quedó ninguna secuela. Y mientras se cuida en medio de la pandemia del coronavirus (por su edad, es paciente de riesgo), tiene todo su foco y entusiasmo puesto en el libreto de una obra de teatro que protagonizará cuando retome su actividad laboral.

Si bien los teatros ya abrieron con protocolos sanitarios, la actriz y su entorno quieren esperar a que pueda vacunarse para volver a trabajar. Así lo confirmó a Teleshow José María Muscari, director de Perdidamente, comedia que encabezará la actriz, y cuyo guión fue escrito y pensado para ella. “No está bueno que vaya a ensayar o que haga las funciones si no está vacunada”, advirtió el creador del espectáculo que escribió junto a Mariela Asensio bajo los conceptos del neurólogo, neurocientífico y político argentino creador del Instituto de Neurología Cognitiva Facundo Manes.

VER TAMBIÉN José María Muscari y Facundo Manes llevan la neurociencia al teatro

“Muscari me trajo esta propuesta, pero yo siempre necesito leer las obras antes de decir que sí. Y la verdad que para cuando la terminé no me alcanzaban los dedos para decirle que sí. La obra de Muscari me está salvando del encierro. La leo casi todos los días y trato de entenderla bien. La voy como estudiando, masticando. Es una ilusión y una esperanza poder hacerla y que me guste mucho”, había contado la actriz durante la cuarentena. Ahora, mantiene la esperanza de volver a subir pronto a un escenario.

Claudia Lapacó y José María Muscari (Instagram @josemariamuscari)

El director, en tanto, detalló que por el momento el proyecto -que iba a estrenarse en mayo 2020- quedó detenido por tiempo indeterminado, esperando a que la actriz pueda vacunarse una vez que los tiempos sanitarios lo permitan. Claudia Lapacó compartirá elenco con otras cuatro mujeres que en la historia interpretarán a su mano derecha, su empleada, su hermana y su hija. Aún no está confirmado quiénes ocuparán esos roles.

“Es una comedia conceptual con muchísimo contenido en relación al funcionamiento de nuestra mente”, explicó Muscari e indicó que hace años que quería volver a trabajar con la actriz, con quien ya había realizado Madre Coraje, también en el teatro. “Desde entonces Claudia no aceptó ningún proyecto porque consideraba que ninguno era un desafío. Vio mucho material y no la convenció nada hasta que leyó esta obra que, secretamente, había sido escrita para ella”, continuó el director.

Incluso, y a pesar de que aún no hay fecha para comenzar los ensayos siquiera, para la actriz repasar el guión es su cable a tierra y la clave en su recuperación luego del episodio que tuvo hace tres meses. “Es una especie de luz en el camino porque sabe que cuando pase todo esto se reencontrará con la profesión”, sostiene Muscari, quien tiene un diálogo fluido con Lapacó y lleva tranquilidad sobre su salud: “Ella está muy bien”.

¿Cuál será la trama Perdidamente? Contará la vida de una jueza de la Nación a la que le diagnostican una enfermedad cerebral. Entonces, reúne a su hija, su hermana, su ama de llaves y su mano derecha para que la ayuden en el ocaso de sus capacidades cerebrales. “Es muy fuerte pero divertida”, dijo Muscari y adelanta que el proyecto “se mete con la Justicia, la corrupción, la salud mental, las adicciones, las emociones y la falta de empatía”.

