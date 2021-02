El enojo de Moria Casán contra Rocío Oliva: “Mucha agua oxigenada, le quedó media neurona para jugar a la pelota”

Moria Casán y Rocío Oliva





“En realidad la vacuna no sé si es para los famosos, la vacuna es para la gente que está sobre la primera línea, todos los días en terapia.... yo creo en un médico, en un infectólogo, no es un actor o una actriz”, dijo Rocío Oliva en referencia a la polémica que se generó luego de que a Moria Casán le ofrecieran vacunarse y ella asegurara que sin problemas lo haría.

Como era de esperar, la respuesta de la One no se hizo esperar y luego de que Ángel de Brito la arrobara en un tuit que hacía referencia a la ex de Diego Maradona, la actriz respondió: “Si me avisaron, no califica”. Además, recordó un episodio en el cual la futbolista la contactó: “Solo califiqué cuando quería hablar mierda del Diez, me llamó por teléfono tipo cholula para que le hiciese una nota”.

“Mucha agua oxigenada, para arrubiarse, ¿viste? Le quedó media neurona para jugar a la pelota”, dijo y en otro posteo agregó: “Me impresiona mi fama”.





Los dichos de Moria surgieron luego de que en un debate en el ciclo de América, Polémica en el Bar, Rocío cuestionara que el Gobierno le diera la vacuna contra el coronavirus a los famosos con el fin de convencer a la gente de aplicársela. La rubia dijo que para ella la credibilidad se conseguía con la palabra de los médicos, no de los artistas.

“Como hay tanto temor de si me vacuno o no me vacuno, cuando vos ves gente que seguís y tenés como referencia que se da la vacuna, es un mensaje que contagia”, explicó Gastón Recondo en la mesa y Iúdica asintió: “Moria se enojó mucho por el cuestionamiento que le hicieron con el tema de que se iba a vacunar. Para mí que se vacunen famosos de riesgo me parece espectacular...”.

Hace unos días, en diálogo con Implacables, la jurado del Cantando 2020 había contado que la contactaron desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires como parte de una campaña de concientización: “Soy pro-vacuna, me voy a vacunar con la Sputnik. Me llamaron para saber si quería por mi edad, porque soy de riesgo, y les dije que sí, que absolutamente. Para eso están los científicos que trabajan: para que tengamos una vida mejor. Sería ignorante, si me di todas las vacunas toda mi vida, ¿por qué no me voy a dar esta?”.

En sus redes sociales, la diva explicó que había aceptado vacunarse para cuidarse: “Pensé en mí, ni en concientizar porque eso es subjetivo, depende de la credibilidad o no hacia mi persona.“Pero parecería que la tengo, si no, no estaría mi nombre todo el día en cadena nacional. Yo soy esencial. Tengo más de 70 años, porque tengo una hija y dos nietos, familia y amigos que me quieren en su vida y sobre todo porque YO amo la vida”.

El gobernador Axel Kicillof había adelantado que iban a invitar a algunos referentes de la cultura y el deporte a que se apliquen el inoculante públicamente: “Estamos invitando a referentes de otros campos a que se vacunen. Utilizaríamos pocas vacunas, unas 100, para que con su ejemplo puedan convencer a otros”. Y agregó: “Al ver que ellos también ponen el hombro, algunos pueden convencerse de que esta vacuna, como todo lo que aprueba nuestro ANMAT, sirve, previene y cuida”.S

SEGUÍ LEYENDO

Mariano Israelit, el mejor amigo de Maradona: “Diego me dijo que tenía 100 palos verdes y hoy esa plata no está”

La selfie de Sergio Lapegüe en terapia intensiva, con casco de oxígeno: “Último paso para no caer al vacío”

Malcolm & Marie, la película filmada en secreto y en apenas dos semanas durante el confinamiento