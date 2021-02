Regresos de figuras, cambios de horario y nuevos programas: cómo quedará la programación de América con la salida de Rial de Intrusos

Jorge Rial el miércoles, al hacer pública su partida de "Intrusos" (Foto: captura)

Hasta hace unos días el futuro televisivo de Jorge Rial y su continuidad en Intrusos era el tema obligado de varios programas y uno de los tópicos preferidos por los periodistas del mundo del espectáculo. Hasta que finalmente fue el propio conductor quien anunció, frente a su panel -formado por Rodrigo Lussich, Adrián Pallares, Debora D’Amato y Paula Varela-, que dejaba su envío de América.

Rial dijo este miércoles, en una edición casi histórica, que se iba de su programa luego de 21 años. Frente a la mirada atónita de Pallares y Lussich, quienes oficiaron de anfitriones, afirmó: “Escucho gente que no me conoce y no sé su tono de voz: no hablé con nadie, por cuestiones de rearmado del canal, que es entendible. Efectivamente, no vuelvo a Intrusos. Cierro un ciclo. El programa tiene la edad de mis hijas y este programa es mi hijo de verdad; lo parí”.

El creador del ciclo más emblemático del espectáculo se explayó: también habló de su nuevo programa, que irá por las noches de América. Jorge precisó que se llamará TVNostra. “Vamos a hablar de actualidad, de política -explicó-. Creo que la opinión del periodista está sobrevalorada por el (propio) periodista, pero desvalorizada por la sociedad. Va a haber una sección que se va a llamar ‘Politucedes’, porque está plagado. Y al político, no hay nada peor que ponerlo delante de un espejo. Vamos a mostrar lo que pasa todo el día, con una mirada irónica y humorística, sin hacer antipolítica, lo más importante es la democracia”.

Luego sus compañeros le hicieron varias preguntas y hubo palabras cálidas de parte de Pallares: “Vos no te vas porque sos Intrusos. Intrusos y Rial es lo mismo”. Lussich también dijo lo suyo: “Me encantó ser parte de los 20 años de Intrusos. Estoy muy agradecido”.

Debido a esta salida, América tuvo que rearmar su grilla. Y en exclusiva Teleshow puede adelantar en exclusiva cuales serían los cambios que se harán efectivos a partir de las próximas semanas, cuando se produzca el estreno del ciclo de Rial en el prime time y el reacomodamiento de la programación.

Alejandro Fantino

El canal abriría a las 6:45 con Buenos Días América, con Antonio Laje, hasta las 11. A esa hora se producirá el regreso de Guillermo Andino con un nuevo programa, producido con Gerardo Rozín. Intrusos conservará su horario: 13:30 a 16. El habrá incorporaciones y novedades que se sabrán en los próximos días. De 16 a 18, Fantino a la tarde, con el mismo equipo del 2020 liderado por Alejandro Fantino.

A partir de las 18 comienzan los cambios. A esa hora arranca América Noticias, el informativo -con Rolando Graña y Soledad Larghi- irá hasta las 19:30, marcando el nuevo horario de Polémica en el bar, con Mariano Iúdica. A las 21 llegará TvNostra, el flamante programa de Rial, con un equipo aún a confirmar; sí se sabe que está convocada Marina Calabró.

La mesa está servida: "Polémica en el bar"

A las 22:30 arrancará Intratables, con Fabián Doman y su potente equipo. Y a la medianoche, Los Mammones, el programa de Jey Mammon que se ganó su lugar en la grilla gracias a la excelente repercusión de crítica y público.

De esta manera América se prepara para competir con El Nueve y tratar de recuperar el tercer puesto que perdió hace unos meses. La emisora de Daniel Vila apuesta al vivo, a conductores y periodistas de renombre, y a los contenidos de impacto, que han sido un sello del canal que comanda Liliana Parodi.

SEGUÍ LEYENDO

El mensaje de Romina Pereiro ante la salida de Rial de Intrusos: “Me gusta saber que no te conformás”

“Vergüenza”: la furia de Marconi con dos participantes de El gran premio de la cocina que tiraron comida”