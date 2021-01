Así se enteró Claudia Villafañe de la muerte de Diego Maradona

Claudia Villafañe contó cómo se enteró de la muerte de Diego Maradona

La consagración de Claudia Villafañe en la primera edición de Masterchef Celebrity fue uno de los grandes hechos televisivos del últimos años. La gala final alcanzó picos de rating inéditos para esta época televisiva y las repercusiones en redes sociales estuvieron a la altura de cualquier acontecimiento de alcance nacional.

En la previa del certamen, la apuesta por la empresaria era una de las cartas fuertes de la producción. Con el andar de la competencia, Claudia fue ratificando todo lo que se esperaba de ella, con un andar sólido que la llevó a la disputada final con Analía Franchín.

Pero al promediar su participación en el reality, una noticia conmocionó al mundo: el 25 de noviembre fallecía a los 60 años Diego Maradona, su esposo durante quince años y el padre de sus hijas, Dalma y Gianinna. Claudia dejó lo que estaba haciendo y junto a sus hijas, asumió la dura tarea de velar al hombre con el que había pasado buena parte de su vida, desde que se enamoraron de adolescentes en Fiorito y dieron la vuelta al mundo.

Así fue el regreso de Claudia Villafañe a Masterchef Celebrity

Por ese entonces, Claudia vivía una realidad paralela en el certamen. El programa se grababa con más de dos semanas de anticipación, por lo que las repercusiones de la muerte del astro tardaron en verse. Mientras en la tele seguía adelante -solo se alteró el orden temporal para un saludo especial del conductor Santiago del Moro en la noche del 25-, en la vida real debió ausentarse de las grabaciones para realizar su propio duelo y, sobre todo, apuntalar el de sus hijas.

Cuando comenzaron a tejerse las primeras dudas sobre su continuidad en el programa, desde la producción aseguraron que nunca pensaron en remplazarla y que la iban a esperar hasta que fuera necesario. Después de unos días, Claudia retomó las grabaciones y el resto fue historia conocida. Lo que no se sabía hasta hoy, era cómo se había enterado de la muerte de Diego Maradona, una de esas noticias que impactan de manera tal que podemos recordar por siempre que estábamos haciendo al momento de escucharla.

La empresaria habló del tema en una entrevista con Telefé Noticias, en la que repasó su experiencia en el ciclo, y se refirió en particular a ese momento que paralizó al mundo. Luego de contar que fueron Dalma y Gianinna las que la animaron para seguir en el programa, la periodista Érica Fontana le preguntó dónde estaba cuando se enteró de la muerte de Maradona.

La consagración de Claudia Villafañe en Masterchef Celebrity

“Estaba en la peluquería. Pero no me enteré igual, me llamó mi hija contándome la situación, pero no lo que después iba a pasar. Y después, pasé a buscar a Dalma y nos fuimos a encontrar con Giani”, reveló Claudia, que por primera vez se refirió al tema.

“Me imagino que no lo podías creer”, reflexionó Fontana. “No, ahora tampoco, pero es un tema que es de las chicas. Por supuesto es mío, fue el papá de mis hijas, y va a ser siempre. Pero es un tema que prefiero que ellas lo manejen como puedan, yo voy a estar siempre al lado, como estuve, acompañándolas desde mi lugar de mamá. Es difícil porque tiene que resolver un montón de cosas, pero ellas van a poder”, respondió Villafañe.

“Debe ser difícil para vos también”, intervino el conductor Guillermo Panizza, “No, yo primero soy mamá... abuela”, se corrigió. “Ellas pasaron a un segundo plano desde que tengo a mis nietos, y lo saben”, señaló en referencia a Benjamín y Roma, a quienes admitió malcriar, como buena abuela: “Por ahí les dejo hacer cosas que sé que no están bien, y después a las chicas les pido perdón”.

SEGUÍ LEYENDO:

Claudia Villafañe con Teleshow, tras la consagración de Masterchef Celebrity: “Me pude mostrar tal cual soy”

Claudia Villafañe y por qué se refiere a Maradona como el papá de sus hijas: “Nunca le dije Diego”

Un “Te amo” a Jana y un saludo distante a Dalma: el trasfondo del mensaje de Claudia Villafañe a Diego Maradona que salió a la luz cinco años después