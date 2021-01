Claudia Villafañe contó por qué decidió seguir en Masterchef Celebrity tras la muerte de Diego Maradona: “Mis hijas me dijeron que no era justo que me fuera”

Claudia Villafañe habló por primera vez tras la muerte de Diego Maradona (Video: #Masterchefalacarta)

Claudia Villafañe se divorció de Diego Maradona en el año 2003, alegando un abandono de hogar por parte del jugador que databa del ´98. Por entonces, las relaciones extramatrimoniales del jugador eran un secreto a voces, pero él seguía sosteniendo que su único amor era la madre de Dalma y Gianinna, quien siguió siendo su apoderada durante mucho tiempo más.

Sin embargo, en el 2013 todo cambió. Una portada de la Revista Paparazzi le confirmó al astro que su ex llevaba varios años en pareja con el productor Jorge Taiana, una relación que siempre le habían negado. Y se enfureció. Así que, desde ese momento, le declaró la guerra a Claudia y decidió llevarla a la Justicia por una serie de causas que iban desde el reclamo de las camisetas y los banderines hasta la compra de departamentos en Miami.

Claudia recibiendo las condolencias de Cristina Fernández en el velatorio de Diego

Lo cierto es que, aunque llegó a demandarlo asegurando que esta catarata de demandas conformaban una variante más de violencia de género, Villafañe nunca quiso hablar mal del padre de “las nenas”. Y, si bien su relación con Diego nunca se restableció, ella ocupó un rol destacado en la despedida que se le hizo en la Casa Rosada en la madrugada del 26 de noviembre, un día después de su fallecimiento. Por eso, muchos dudaban que, tras la muerte del astro, Claudia continuara con su participación en Mastercef Celebrity.

“Los primeros dos días me costó... Hablé con la producción y me dieron la libertad de hacer lo que quisiera. Me dijeron que mi lugar siempre iba a estar, que no me iban a poner reemplazo, nada. Y que si quería dejarlo, tampoco había problema. Y pensé que lo mejor era seguir y tomarme esto como un trabajo”, explicó la empresaria este lunes en diálogo con Flor Vigna para el segmento #Masterchefalacarta.

Y luego agregó: “No me iba a hacer bien estar en casa mirando televisión. Me iba a hacer bien estar acá con la gente que me quiero y disfrutar del programa”. Fue entonces cuando la conductora destacó que ella siempre había sido una madre abnegada y que estaba bien que tuviera su propio espacio. Sin embargo, Claudia se encargó de recalcar que habían sido sus hijas las que la habían instado a seguir en el certamen.

Villafañe junto a Maradona y sus hijas, Dalma y Gianinna (Shutterstock)

“A las chicas le dije que si necesitaban que dejara el programa para acompañarlas 24 horas, lo hacía. Y las dos me dijeron que no. Que no era justo, porque falta tan poco para que esto termine que no era justo dejarlo ahora”, explicó Villafañe, quien hoy se encuentra entre los seis semifinalistas del programa.

Claudia había confesado que, gracias al reality de gastronomía de Telefé, mucha gente empezó a conocerla y se acercó a ella a través de las redes sociales para pedirle disculpas por haberla prejuzgado. Sin embargo, a la hora de definir su presente, aseguró: “Hoy, no sé... Quizás un mes atrás le hubiera puesto: ‘Felicidad’. Hoy no es tanta, por lo que pasó. Creo que sería: ‘La unión hace la fuerza’”.

Cabe recordar que, tras su regreso al certamen, la empresaria había ganado un estrella que necesitaba para continuar en carrera. Y, entonces, mirando al cielo exclamó: “No quería decir nada porque todos los días se dicen cosas lindas y otras que no, pero yo no hablé y no hice ningún homenaje... Pero va para...el papá de mis hijas. Son tiempos muy movilizantes para mi y para toda la familia”.

