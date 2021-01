Un “Te amo” a Jana y un saludo distante a Dalma: el trasfondo del mensaje de Claudia Villafañe a Diego Maradona que salió a la luz cinco años después

El diálogo de Claudia Villafañe con Diego Maradona (Video: "Fantino a la tarde", América)

Mientras Claudia Villafañe disfrutaba de su día de gloria luego de haberse consagrado campeona de la primera edición de Masterchef Celebrity, apareció un mensaje que la empresaria le envió a Diego Maradona hace un tiempo en donde le reprochaba una actitud que había tenido hacia su hija Dalma.

Según se ve en la captura del mensaje que mostraron en Fantino a la tarde, por América, un 4 de abril Claudia le manifestó su enojo a quien fuera su marido durante 14 años. Si bien las primeras especulaciones afirmaban que el diálogo había sido el año pasado, no fue así. Tampoco el anterior, ni el otro. Tal como se ve en la pantalla, aquel 4 de abril que Villafañe le escribió a Claudia cayó lunes. Y el último lunes 4 de abril fue en 2016.

Allí, le expresaba su furia porque dos días antes había sido ella quien debió recordarle a Matías Morla que se publicara un saludo de cumpleaños a Dalma en la cuenta oficial de Facebook oficial de Maradona. Además de su abogado, Morla era quien le daba las indicaciones a la persona que manejaba las redes sociales del ídolo que recién se sumó a Instagram en septiembre de 2017.

“Quisiera saber por qué castigas tanto a Dalma con tus actitudes. No se lo merece. ¡Ojalá algún día te des cuenta y no sea tarde! Si yo no le escribo a (Matías) Morla en tu Face, no saludas a Dal y hoy lo primero que aparece es Jana. ¡No tenés vergüenza! Voy a hacer que tu abogado (Martín) Leguizamón vaya a la tele a contar toda la verdad ante el juez”, le escribió por ese entonces Claudia Villafañe a Diego Maradona un mensaje que recién salió a la luz casi cinco años después.

Aquel día, en la cuenta oficial de Facebook de Diego Maradona se publicó un especial saludo de cumpleaños a Jana Maradona. “Por todos los cumpleaños que no estuve... Feliz cumple, hijita. ¡Te amo!”, se lee en el mensaje que salió acompañado por una foto de su hija con un enorme de ramos de rosas rojas.

El saludo de Diego Maradona a Jana por su cumpleaños el 4 de abril de 2016

El mensaje de Diego a Jana hace referencia a que recién un año y medio antes -a fines de 2014- se habían reencontrado y él la había reconocido públicamente como su hija.

Dos días antes, el 2 de abril, también se posteó un saludo a Dalma Maradona por su cumpleaños. Sin embargo, hoy se supo que en verdad fue Claudia Villafañe quien le recordó a Morla que tuviera el gesto con su hija. La publicación fue escueta, sin destacar ningún sentimiento y además, salió con un error de tipeo. “¡¡¡Faliz cumpleaños Dalmita!!!”, escribieron en el muro de Diego aquel entonces.

Lo único en común que tienen ambos posteos es que lo escrito en español también salió en inglés y en italiano, algo que sucedía en cada publicación de Maradona en su Facebook.

El posteo de Diego Maradona por el cumpleaños de Jana el 2 de abril de 2016

Hace casi cinco años, y una vez más, Claudia Villafañe defendió a su hija, como lo hace desde que Dalma y Gianinna la convirtieron en madre. Y -otra vez- lamenta que su día de festejos por el triunfo de Masterchef Celebrity haya quedado opacado por un mensaje que escribió y envió hace tanto tiempo, dolida por ver sufrir a su hija. Lo que sucedió después solo los protagonistas lo saben. Cuál fue la respuesta de Diego, si es que la hubo, y por qué recién ahora -tras la muerte de Maradona- trascendió a los medios. Mientras tanto, la empresaria mantiene su bajo perfil mediático y sigue al lado de sus hijas, acompañándolas en el dolor por la pérdida de su padre.

