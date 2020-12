La “vuelta” de Claudia Villafañe a Masterchef Celebrity que generó confusión entre los seguidores del programa

“Este programa fue grabado con anterioridad”, reza una inscripción en el pide de la pantalla en cada inicio de emisión de Masterchef Celebrity. Sin embargo, a veces puede generarse confusión en los espectadores ya que participantes y jurado hablan de cosas que ocurrieron hace dos semanas.

Según se pudo ver en la emisión del lunes, Santiago del Moro le daba la bienvenida a los concursantes luego de que la semana pasada estuvieran ausentes para darle lugar de un repechaje para quienes habían sido eliminados.

En la bienvenida, el conductor saluda a Claudia Villafañe: “¿Cómo estás. ¿Cómo la has pasado? ¿Bien? ¿Con ganas de volver?”, a lo que ella respondió con una sonrisa: “Sí muy bien, con ganas de volver, se extrañaba”.

Los espectadores desprevenidos que no están al tanto de que el programa se graba dos semanas antes de su emisión, podrían haber pensado que Del Moro saludaba a la mamá de Dalma y Gianinna preguntándole por los días que estuvo ausente, luego de la muerte de Diego Maradona.

El diálogo con Claudia Villafañe en Masterchef Celebrity que generó confusión





Es que la semana pasada, tras la partida del Diez el miércoles pasado, Villafañe faltó a las grabaciones, ausencia que se podrá ver recién la semana que viene. Desde la producción decidieron no poner reemplazo para ella y dijeron que la esperarían el tiempo que ella considerara necesario.

Ayer al mediodía Claudia, que es una de las preferidas del público y del jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, retomó con sus obligaciones y fue a la grabación del reality de Telefe. En poco más de diez días se podrá ver su regreso en el que seguramente hablara de la partida de quien fuera su marido.

Según pudo saber Teleshow apenas llegó al estudio, se reunió con la producción en un área común; se la pudo ver muy emocionada por el cariño y exclamó su felicidad por regresar a su trabajo. “Nosotros la bancamos en lo que ella necesite. Le dimos el espacio que necesita y estaremos listos para cuando vuelva”, habían dicho desde la emisora.

Anteriormente otros integrantes ya se habían ausentado al ciclo. El primero fue el Polaco, que tras dar positivo en el test de coronavirus, se aisló en su casa y fue reemplazado por Natalie Pérez. Al cantante le siguió por el mismo motivo Vicky Xipolitakis, cuyo lugar ocupó Christian Sancho. El jurado no quedó exento y Germán Martitegui también se contagió, hasta estuvo internado, y fue reemplazado por Dolli Irigoyen.

Hace unos días y de manera imprevista se pudo ver también la ausencia de Leticia Siciliani al concurso durante dos días. La acriz no tuvo reemplazo y prefirió no contar los motivos que la llevaron a no estar en dos galas. Sin embargo, cansada de las preguntas y de las especulaciones, rompió el silencio.

“Para que se deje de especular y bardear, la realidad fue que llegué a grabar y tuve una hemorragia muy fuerte. Por suerte la producción estuvo conmigo y mis compañeros también. Me hubiera encantado tener un reemplazo, pero pasó todo ahí en el momento. Muchas gracias a todos”, escribió en Twitter y obtuvo más de 25 mil “Me gusta”.

SEGUÍ LEYENDO

Rocío Oliva: “A Diego había que salvarlo del alcohol, entre otros problemas”

Qué pasará con las donaciones que Diego Maradona le hizo a Rocío Oliva cuando eran pareja

Rodrigo no quería ir y Diego le insistió: la intimidad del encuentro entre el Potro Rodrigo y Maradona en Cuba

La historia detrás de La mano de Dios: la canción que todos piensan que es de Rodrigo Bueno, pero que la compuso su cuñado