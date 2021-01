Los mejores memes luego del triunfo de Claudia Villafañe en Masterchef Celebrity

Claudia Villafañe se consagró campeona de Masterchef Celebrity. Luego de tres meses de intensa competencia, este lunes por la noche -con picos de raiting que superaron los 26 puntos- la ex esposa de Diego Armando Maradona venció a Analía Franchín, se quedó con el trofeo y recibió a modo de premio una suma de un millón de pesos.

“Falta gente que me gustaría que esté acá, como mi nieto Benjamín, que está con su papá, y Roma, que su papá no quiere que la muestren en televisión. Mi mamá, que está mal de salud, y el papá de mis hijas que no está...”, manifestó emocionada Claudia, quien entre lágrimas cerró su participación en el reality de gastronomía de Telefe asegurando que estaba “muy agradecida y feliz”.

Villafañe y Franchín se lucieron y fueron colmadas de elogios por parte del jurado, cuyos integrantes reconocieron haber tenido una difícil tarea para elegir a la ganadora. Sin embargo, tras deliberar para tomar la decisión final, Germán Maritegui fue el encargado de anunciar que “la ganadora de Masterchef es... la Tata” . La alegría por el triunfo de Claudia se trasladó a las redes sociales donde miles de usuarios hicieron publicaron memes. En la mayoría comparando con momentos de la vida de Diego Maradona, como por ejemplo cuando el 10 de la selección Argentina levantó la copa del mundo en México 86. Ayer, la encargada de levantar el trofeo fue Claudia.

Otras imágenes hicieron referencia al emotivo momento que se vivió al inicio del programa cuando ingresaron al estudio los familiares de las finalistas. Por parte de Analía Franchín estuvo su hijo y su mamá; y por el lado de Villafañe, Dalma y Gianinna Maradona. Esa situación fue motivo de meme. De hecho en ese momento, el conductor del ciclo, Santiago Del Moro le consultó a la hija mayor de Maradona de dónde había salido el apodo de “Tata”, a lo que ella respondió que se lo había puesto sus nietos. “Fue Benja y, ahora, Roma se copió. Pero el inventor del nombre fue él”, indicó.

Una vez finalizada la competencia, la mamá de Roma quiso homenajear a su madre en las redes. “¡Siempre con vos! ¡Para siempre los 4 juntos! ¡Gracias Babu! ¡Gracias Tata! (el flequi de la Tata esta así porque la tiramos a la pileta! )”, escribió en su cuenta de Twitter junto a una tierna imagen de las tres en pleno festejo, pero haciendo alusión también a su padre quien falleció el 25 de noviembre pasado.

Luego fue la propia “Tata”, quien se manifestó en sus redes sociales. Con agradecimientos a los compañeros del certamen y al jurado de Masterchef, Villafañe escrbió en su Instagram: “Ustedes no se imaginan lo que sentí en ese momento, todas las cosas que me pasaron por la cabeza, desde el día que decidí estar en el certamen hasta hoy”.

Junto a fotos de la memorable noche, la ganadora agregó: “Tantos momentos compartidos, tanto aprendizaje, conocer gente maravillosa, empezando por mis compañeros (me llevo en el corazón todas nuestras risas y nuestras tristezas que fueron mas leves porque armamos un grupo hermoso), técnicos, producción, director y control, los chicos del bar, los asistentes gastronómicos y todos ustedes que me hacen el aguante en la calle, subiendo una historia, pidiéndome una foto, un video o un mensaje”.

Los memes más divertidos:

Seguí leyendo:

La felicidad de Dalma Maradona por el triunfo de Claudia Villafañe en Masterchef Celebrity: “¡Siempre con vos! ¡Para siempre los 4 juntos!”

Claudia Villafañe se coronó campeona de Masterchef Celebrity y le dedicó su premio “a los que no están”