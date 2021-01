Vicky y Stefy Xipolitakis se fueron de vacaciones juntas: “Más que hermanas”

Vicky y Stefy Xipolitakis, siempre divertidas (Foto: Instagram @victoriaxipolitakisok)

Como en los viejos tiempos, Vicky y Stefy Xipolitakis decidieron volver a vacacionar juntas. Luego de un 2020 ajetreado para la participante de Masterchef Celebrity, en el que también enfrentó denuncias cruzadas con su ex marido Javier Naselli, su hermana decidió acompañarla unos días para descansar y divertirse, tal como lo hacían cuando eran adolescentes. Y el destino elegido fue Mar Del Sur, desde donde postearon algunas fotos y se dedicaron tiernos mensajes en Instagram.

Fue la más mediática de las hermanas quien dejó el primer mensaje en esa red social. “Lo mejor de tenerte como hermana, es que también te tengo de amiga”, escribió junto al emoji de un corazón y cuatro imágenes de ellas disfrutando de la playa. Stefy, por su parte, le comentó la publicación: “¡Cuánto te amoooo!”, le escribió y, también, publicó en su perfil las mismas fotos, pero con otras palabras: “Amarla hasta el infinito.... más que hermanas. La sangre tira, es fuerte; pero el amor más #loveyou #sis”.

Vicky y Stefy Xipolitakis viajaron a Mar del Sur (Foto: Instagram @victoriaxipolitakisok)

Sobre sus comienzos en los medios, Stefy reveló en una entrevista hace años en Secretos Verdaderos, que era ella la que iba a los castings como un juego y la llevaba a su hermana Vicky. Y recordó: “Yo en los castings nunca quedaba, entonces dije ‘no voy más’, pero yo sentía que tenía que estar adentro del medio. Un día vi en casa un imán de Jesús, lo miré, me puse a llorar y le pedí ayuda y a los tres días me invitaron a los Martín Fierro y un productor nos dijo que nos quería en su programa y así nos empezaron a llamar, para nosotras era un juego”.

Si bien en algún momento estuvieron distanciadas, como sucede muchas veces con los hermanos, ambas hoy son inseparables y se apoyan mutuamente. Este año fue Stefy quien más acompañó a su hermana, en un momento en el que Vicky siguió su disputa con su ex pareja por la manutención y el régimen de visitas de Salvador, su pequeño hijo que cumplió dos años el pasado 12 de diciembre.

Las hermanas disfrutando de la playa (Foto: Instagram @victoriaxipolitakisok)

En este sentido, en la gala de eliminación del reality culinario que se emitió el lunes por Telefe, la ex de Naselli se mostró emocionada. “Son lágrimas de emoción. Me están costando un montón de cosas. Y que me vaya bien, de verdad...Muchísimas gracias. Es como que empieza a venir todo lo bueno. Me hizo muy bien este año estar acá. Venía de pasarla un poco mal”, reconoció después de confirmar que estaba entre las seis mejores de la competencia.

Hace algunas semanas, se filtró un video que Vicky había grabado de una discusión con Naselli, cuando estaban casados. En dicha filmación, se escucha la voz de la modelo gritando “¡Ay! Me acaba de pegar” y se ve al banquero molesto porque ella sostenía su celular. Según pudo saber Teleshow , la aparición del material -fue el periodista de Crónica Germán Mónaco quien lo mostró en Crónica Tv- coincide con las pericias psicológicas a las que se sometió al financista en el marco de la causa penal por violencia de generó que le inició su ex mujer en julio de 2019.

Las hermanas Xipolitakis, en sus inicios

Allegados a la participante de Masterchef Celebrity no pudieron precisar la fecha del video, pero estiman que tuvo lugar entre diciembre de 2018 -cuando hizo un llamado al 911 acusándolo por violencia verbal- y julio del año siguiente, cuando decidieron separarse de manera definitiva.

El pasado 23 de diciembre, las griegas celebraron juntas el cumpleaños de Vicky tratando de ponerle la mejor energía. “Muchísimas felicidades hermana del alma, te amo. Esto se llama amor puro.... gracias por hacerle especial este momento”, le había escrito Stefy en esa fecha especial.

