La emoción de Vicky Xipolitakis en el festejo de cumpleaños de Salvador: “Gracias Dios por el hijo que me mandaste, es más de lo que te pedí”

Las fotos de la fiesta de cumpleaños de Salvador Uriel, el hijo de Victoria Xipolitakis

Desde sus redes sociales, Victoria Xipolitakis compartió en las últimas horas imágenes y un emotivo texto de la fiesta de cumpleaños que le realizó a su hijo Salvador Uriel, fruto de su relación con el empresario Javier Naselli, de quien está separada desde hace tiempo. La celebración contó con todos los detalles, desde un pelotero hasta un gran caballo que recibió de regalo el niño de dos años de parte de su tía, Stefanía Xipolitakis.

“Hace 2 años me convertí en mamá y mi vida cambió por completo, mi corazón ya no late por mí, sino que vivo para él”, escribió Vicky en la publicación de su cuenta de Instagram, que acompañó con una serie de fotos del cumple, donde lució una simpática remera con el nombre de su hijo y el número 2. “Gracias hijo por el amor que me das, me llenas de fuerzas. Esto no se compra con plata y llena de felicidad plena. Gracias Dios por el hijo que me mandaste, es más de lo que te pedí, mi gran compañero”, agregó la participante de Masterchef Celebrity.

Stefy y Vicky Xipolitakis

VER TAMBIÉN Fuertes declaraciones de Javier Naselli contra Vicky Xipolitakis: “Mi hijo es un rehén y ella, una enferma del narcisismo psicótico”

“Gracias a mi hermosa y unida familia por este increíble cumple, nos hicieron muy feliz; son incondicionales con nosotros, sin ustedes no podríamos hacer nada”, destacó la mediática que estuvo acompañada en esta fecha tan especial por sus padres, hermanos y amigos. “Feliz 2 años hijo. Te amo con todo mi ser. Tu Madre que te cuida y protege desde que estás en la panza hasta el resto de su vida”, concluyó Xipolitakis.

Vicky Xipolitakis compartió el festejo de cumpleaños de su hijo, Salvador

En marzo de este año, Vicky Xipolitakis había tenido un duro revés, luego de que la Justicia desestimara su denuncia contra el padre de su hijo, Javier Naselli, y ordenara la rápida revinculación del empresario con el niño con el que mantiene una tormentosa relación. “El mes pasado estuve treinta días y lo pude ver solamente media hora, que no fue suficiente. Luego me dijeron que el bebé se había agarrado COVID. Yo me hice el hisopado, no tenía nada, y no me hubiese importado verlo, abrazarlo, tenerlo entre mis brazos, pero tampoco lo pude ver”, aseguró el padre de Salvador recientemente en Esto es Hollywood, el ciclo radail de Fernanda Iglesias.

Con respecto a la cuota alimentaria de Salvador Uriel, Naselli sostuvo que está al día. “Yo cumplo perfectamente con todo lo que la ley ha mandado, y pago todo lo que tengo que pagar para mi hijo”, aseguró. Sin embargo, Vicky había manifestado que ella y su hijo pueden sobrevivir gracias a la ayuda de sus padres y al sueldo que genera su participación en el ciclo de Telefe.

Las fotos de la fiesta de cumpleaños de Salvador Uriel, el hijo de Victoria Xipolitakis

Las fotos de la fiesta de cumpleaños de Salvador Uriel, el hijo de Victoria Xipolitakis

Las fotos de la fiesta de cumpleaños de Salvador Uriel, el hijo de Victoria Xipolitakis

Las fotos de la fiesta de cumpleaños de Salvador Uriel, el hijo de Victoria Xipolitakis





SEGUÍ LEYENDO

Rocío Marengo volvió a hacer trampa en Masterchef Celebrity y provocó la indignación de sus compañeros

Vicky Xipolitakis fue a competir a Masterchef Celebrity lastimada: “Me llevé por delante la puerta y se me abrió toda la cara”

La pregunta de Vicky Xipolitakis que incomodó a Germán Martitegui en Masterchef Celebrity: “¿Estás soltero?”