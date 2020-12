“Me acaba de pegar”: salió a la luz un video que Vicky Xipolitakis grabó discutiendo con Javier Naselli cuando estaban casados

El video que grabó Vicky Xipolitakis durante una discusión con Javier Naselli (Video: Crónica Tv)

En las últimas horas salió a la luz un video que grabó Vicky Xipolitakis durante una discusión con Javier Naselli cuando todavía estaban en pareja. “¡Ay! Me acaba de pegar”, se escucha la voz de la modelo en las imágenes en las que se ve al banquero molesto porque ella sostenía su celular.

Según pudo saber Teleshow , la aparición del video -fue el periodista de Crónica Germán Mónaco quien lo mostró en Crónica Tv- coincide con las pericias psicológicas a las que se sometió Naselli en el marco de la causa penal por violencia de generó que le inició su ex mujer en julio de 2019. Allegados a la participante de Masterchef Celebrity no pueden precisar la fecha del video pero estiman que tuvo lugar entre diciembre de 2018 -cuando hizo un llamado al 911 acusándolo por violencia verbal- y julio del año siguiente, cuando decidieron separarse de manera definitiva.

El banquero reside en los Estados Unidos -allí se casó con Xipolitakis, en febrero de 2018- y desde junio hasta la fecha realizó distintos viajes a la Argentina para cumplir con los trámites en la causa que, cuando termine el proceso de las pericias, se elevará a juicio oral. Desde el entorno de Vicky Xipolitakis -que no quiso hablar con este medio porque rige un bozal legal- aseguran que, según el resultado de las pericias, “Naselli está complicado”.

Por otro lado, allegados a la modelo aseguran que el video, que en su momento se presentó en la causa penal por violencia de género, llegó a los medios a través del entorno del propio Naselli con el objetivo de “minimizar” la discusión. Teleshow quiso comunicarse con la defensa del banquero pero -hasta el momento- no respondieron.

Javier Naselli y Vicky Xipolitakis comenzaron su relación en febrero de 2017, se casaron un año después en diciembre de 2018 nació su hijo Salvador Uriel

Si bien hay una medida cautelar que impide a Naselli y Xipolitakis hablar de la causa, la semana pasada el banquero brindó una entrevista en la que acusó a su ex de no dejarlo ver a su hijo Salvador Uriel, de dos años. “Me siento muy angustiado, porque siento que me han cooptado a mi hijo, no lo puedo ver. Hace tiempo que estoy en esta lucha intentando poder restablecer el vínculo con mi hijo. Que él tenga una identidad, que pueda ejercer sus derechos de ver, de conocer a su papá, quién es, qué tipo de persona es, quién es su abuela, sus tíos, sus primitos”, dijo en diálogo radial con Fernanda Iglesias.

Sin embargo, allegados a Xipolitakis aseguran que desde junio hasta la fecha Naselli vio 11 veces a su hijo. Todas -siempre según el entorno de la modelo- están documentadas ya que todas fueron con la presencia de una asistente social, según lo estipuló la Justicia. Algunos encuentros se dieron en Buenos Aires, y otros -cuando el banquero estaba en el exterior- a través de la aplicación Zoom. “Incluso, Vicky se ha ido de su casa para que Javier visite allí a su hijo y no sacarlo de su comodidad al nene, porque cuando iba a otro lado a ver a su padre no la pasaba bien”, enfatizaron.

Mientras tanto, los abogados de ambas partes esperan el resultado de las pericias psicológicas a las que se sometió Nasellli para que les confirmen la fecha del juicio oral. Y, en paralelo, transitan un juicio civil por la cuota alimentaria para su hijo que le exige pagar la modelo a su ex marido desde que se divorciaron.





Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas

