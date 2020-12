Susana Giménez grabó un video junto a su hija Mecha para contar los detalles de su festejo de Navidad en Miami

Susana y Mecha contando sus planes para la cena de Navidad (Video: Instagram)

Susana Giménez se encuentra en Miami, adonde viajó para pasar las fiestas y disfrutar de unas placenteras vacaciones. Como todos los años, la diva partió a los Estados Unidos acompañada por su hija, Mecha Sarrabayrouse. Y, seguramente, se quedará allí para festejar a lo grande su cumpleaños número 76, el próximo 29 de enero, en lugar de hacerlo en Punta del Este, donde reside actualmente.

Para la Navidad, en tanto, la popular conductora de Telefé realizó una celebración con familiares y algunos de sus seres queridos. La ocasión tan especial dio lugar a que, con su hija, decidieran comprar un Papá Noel gigante para decorar su casa. Y, cuando lo fueron a buscar al negocio, se encontraron con el periodista Mario Massaccesi, la conductora Teté Coustarot y el productor Dany Mañas.

En su cuenta de Instagram, compartió un video del momento en el que el conductor cargaba el muñeco en el auto de Susana. “@mechasarra salió a comprar un Papá Noel para decorar la casa en Noche Buena ¿y miren con quienes se encontró? Teté, Mario Massaccesi y @danymanas. ¡Menos mal! Porque no sé cómo hubiera hecho para cargarlo en el auto”, escribió en la red social.

Mario cargando un Papá Noel gigante en el auto de Susana (Video: Instagram)

Antes de la Noche Buena, Susana grabó otro video con Mecha para mostrar el muñeco gigante y contar que iban a cenar con amigos. “Hoy viene Cala, Bruno, Teté, Sashi, Josefina (la hija de Tete), Dany Mañas y nadie más, somos nueve”, dijo la diva.

Luego, a los gritos y riéndose agregó: “¡Y Mario Massaccesi que fue el que trajo alzado a Santa Claus que pesa una gramo!”. Además, aseguró que estaba muy contenta con unos calentadores de comida que habían adquirido para usar en la cena de Navidad. “Nunca vi una cosa igual”, señaló muy sorprendida.

Recientemente, Giménez grabó un tierno video para Mirtha Legrand que mostraron en su regreso a la televisión el sábado pasado. “Hola Chiqui, querida de mi corazón. Estoy en Miami, todavía hay sol pero como estamos en invierno enseguida oscurece. No fui a la peluquería, no tengo maquillaje, no tengo nada... Estoy hecha una bruja, pero me encanta que vuelvas a la tele con Juani que lo ha hecho muy bien, cada día mejor. Ya hasta te diría que muy canchera. Y muy linda. Espero que vos estés contenta de despedirte de tu público por este año tan horroroso y que el 2021 sea mejor. Te amo”, le dijo la diva.

Días atrás, Susana había usado su cuenta de Instagram para dedicarle un emotivo mensaje de despedida a Carlos Calvo, quien murió el 11 de diciembre a los 67 años. “Que tristeza Carlín querido, recuerdo tantos momentos lindos de risas y felicidad, abrazo fuerte a toda tu familia. Te recordaré siempre”, escribió muy triste.

Mientras que el 25 de noviembre también expresó su dolor por la partida de Diego Armando Maradona a los 60 años. “El mundo llora tu partida Diego querido. En este espantoso año era lo último que nos faltaba. Te encontrarás con tus seres queridos y por fin tendrás paz…”, manifestó entonces Giménez.

El mensaje de Susana por Carlín

Susana le dedicó un mensaje a Diego Maradona

