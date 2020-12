Los famosos expresaron su dolor por la muerte de Carlín Calvo

Los famosos expresaron su angustia por el fallecimiento de Carlín Calvo

Carlos Andrés Calvo murió este viernes a los 67 años. Hace unos meses estaba internado en un centro de alta complejidad. La familia del actor tomó esta decisión ya que requería atención médica de manera constante por su cuadro de salud. El actor construyó una extensa carrera artística, pero desde hace años había dejado de trabajar después de sufrir un accidente cerebro vascular (ACV) en 1999, y otro en 2010.

Javier Faroni, amigo íntimo del actor, anunció la noticia de su partida con un conmovedor mensaje en Twitter: “Fuiste todo lo importante en mi vida... Me enseñaste de chico a ser quien soy. Nunca pensé que este momento llegaría pero fui feliz teniéndote a mi lado, amigo. ¡Te amo con todo mi alma! Descansa en paz, Caaaarlloossss”. El productor teatral publicó también una serie de fotos juntos, tomadas a lo largo de toda una vida compartida.

El peluquero Fabio Cuggini también escribió un emotivo mensaje en la red social: “Querido amigo, ¡llego ese día que no queríamos! Hoy estoy muy triste, ¡gracias por todo lo que me enseñaste y me apoyaste siempre! ¡Gracias por abrirme la puerta de tu familia y disfrutar la amistad! ¡Amigo ya te extraño, amigo ya nos vamos a encontrar! Hasta pronto Carlín, bachoneeee”.

Además, el empresario teatral Carlos Rottemberg expresó su dolor por la muerte de Carlín: “Trabajamos juntos durante mucho tiempo en esta casa teatral, aún antes de conocer su gran fama. Lo quisimos y compartimos una relación personal que excedió lo laboral. Con infinita tristeza hoy lo despedimos con un fuerte aplauso, el que tanto disfrutaba. Abrazo a su familia”.

Mientras que el productor Nacho Viale recordó una anécdota de cuando era pequeño y lo veía con su abuelo, Daniel Tinayre: “¡Murió Carlín, qué tristeza! Aun recuerdo esos momentos de la infancia que acompañaba a las reuniones a mi abuelo al teatro Ateneo de @multiteatro y salía de la oficina con su alegría de siempre. QEPD”.

Por su parte, Luciana Salazar, integrante del ciclo Polémica en el bar, manifestó su pesar por la noticia: “Que tristeza y para ir cerrando este año para el olvido. QEPD querido Carlín, cariños para toda tu familia, gran persona y compañero”. Además, Flavia Palmiero escribió: “Carlín... trabajamos juntos. Tipo genial. Gran compañero. QEPD. Abrazo fuerte a su familia”. El humorista Jey Mammon señaló: “Vuele alto Carlín”. Y la conductora Verónica Lozano agregó: “Amor para la familia de Carlín”

El productor Javier Furgang publicó en la red social una foto junto al actor y escribió un tierno mensaje: “Ya te venía extrañando, y ahora va a ser más difícil todavía. Me quedan miles de anécdotas y muchos momentos juntos vividos. Te abrazo en donde estés Carlín”.

El director teatral José María Muscari manifestó: “Que en paz descanses, Carlín. Me alegraste desde niño y de grande actué con vos. Que tengas una hermosa gira”. Mientras que Lana Montalban señaló en Twitter: “Trabajamos en la misma película, Comodines. No soy actriz. Hice de periodista. Un hombre muy querido”.





