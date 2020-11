El dolor de los famosos por la muerte de Diego Maradona

Los famosos despidieron a Maradona

Diego Armando Maradona murió a los 60 años este miércoles 25 después del mediodía, luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio. El Diez se encontraba en su nueva casa ubicada en el barrio privado San Andrés, mientras se recuperaba de una operación por un hematoma subdural que se realizó con éxito en la Clínica Olivos.

El director técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata se descompensó y la enfermera que lo acompañaba las 24 horas y un médico que en ese momento se encontraba en la vivienda no pudieron reanimarlo. Los profesionales pidieron rápidamente asistencia. Rápidamente llegaron varias ambulancias al domicilio, pero no pudieron hacer nada.

La triste e impactante noticia de su partida generó conmoción en la Argentina y en todo el mundo, ya que durante su carrera futbolística adquirió una enorme popularidad por su talento deportivo. En las redes sociales, muchos famosos expresaron el gran dolor por la muerte del campeón Mundial en México 1986.

“Creí que el Diego era inmortal. ¡Qué triste! Mi pésame a su familia, a mi país y a los incondicionales que estuvieron a su lado, ¡muy duro! #¡Gracias Diego, te amamos!”, escribió Moria Casán en su cuenta oficial de Twitter. Susana Giménez publicó una imagen con él y aseguró: “El mundo llora tu partida, Diego querido. En este espantoso año era lo último que nos faltaba. Te encontrarás con tus seres queridos y por fin tendrás paz…”

A medida que la noticia se viralizó, cada vez más figuras opinaron sobre el fallecimiento del director técnico. El cantante español Joaquín Sabina publicó: “¿Maradona? Maradona cantó conmigo y con mi bombín, cantó de arriba abajo ‘Y nos dieron las diez’, en el Teatro Gran Rex… Y la cantó él, no me dejó cantar nada... Descanse en paz, Diego Armando Maradona”. Su colega Alejandro Lerner señaló: “Sos y serás eterno. Gracias Diego. Gracias al más grande”.

Patricia Sosa hizo una profunda reflexión: “Somos almas viviendo una experiencia terrenal. Pero tu experiencia Diego fue tan grande que nos hiciste participar a todos. De tus logros y tus caídas. Ahora estás en casa otra vez”. Y el popular cantante Ricky Martin compartió una imagen junto al Diez con un emotivo mensaje: “Vuela alto amigo. Se nos va un astro. Te extrañaremos. #Diego #Maradona”.

Diego Maradona murió este miércoles a los 60 años (Foto: AP Photo/Sergei Grits)

Además, la conductora Elizabeth Vernaci manifestó: “Hoy nos morimos todos un poco”. La cantante Valeria Lynch aseguró: “Se fue el más grande #diegomaradona QEPD”. La periodista Connie Ansaldi escribió: “Maradona vivió como quiso. Y así se fue. Inolvidable jugador. El mejor. QEPD”. Mientras que Nacha Guevara lo recordó con cariño y agradecimiento: “De la villa a la gloria. Pensamos que nunca te ibas a morir Diego. Pero la muerte es siempre una sorpresa. Con vos se va una época, una leyenda, un mito. Gracias por tu vida única, valiente y provocadora”.

La humorista Fátima Florez también expresó sus sentimientos por la trágica muerte del ex de Claudia Villafañe: “Se nos fue el hijo de todos, el hermano de todos, el amigo de todos, el ídolo de todos, el héroe de todos, quien nos diera la mayor alegría deportiva y la ‘pequeña gran revancha’ a todos los argentinos”. Por su parte, Mariano Iúdica señaló: “¡A Dios! Si en el cielo ves a un pelado que se pone muy pesado, cholulo tuyo y no te deja de idolatrar, no te enojes, es mi viejo que te amó en tu vida desde tus 16 años. Te amo Diego. QEPD”.

El actor Gonzalo Heredia estaba shockeado por la partida del ex astro del fútbol: “Tengo un nudo en la garganta y me tiemblan las manos. Sin palabras”. Su colega Agustín Sierra le dedicó unas emotivas palabras: “¡Hasta siempre genio del fútbol mundial! Gracias por tanto balón de fútbol. Serás eterno en nuestros corazones, por tu pasión, tus hazañas y tu amor por la pelota”. Y Martín Bossi manifestó su dolor: “El hombre que más feliz me hizo en la vida... Mi único superhéroe... Diego, dejás un vacío inmenso en mi corazón. ¡Hasta Siempre 10!” La actriz María Fernanda Callejón escribió: “Eternamente gracias. Abrazate fuerte a la Tota y a Don Diego, tus amados papás, ¡¡¡que nosotros aquí te recordaremos por siempre!!! Te quiero, Diegooo”.

Por su parte, el Indio Solari publicó en Twitter una imagen en negro con la leyenda “¡Ay! Diego”. Mientras que la cantante Soledad también hizo una reflexión por la triste noticia: “De los seres humanos podemos decir mil cosas... Somos imperfectos... Pero no es posible negar que Maradona se convirtió en un símbolo argentino”.

Federico Bal escribió en la red social un mensaje con mucha nostalgia: “El día que nunca vamos a olvidar. Nadie nos preparó para su partida. ¡Buen viaje Diego!” Por su parte, Anamá Ferreira dijo: “No lo puedo creer, tristeza infinita, te conocí chiquito y siempre te amé, sos único, inigualable, que en paz descanse, abrazo a sus hijos”. Y la conductora Verónica Lozano aseguró: “Vuela Alto querido Diego. Amor para tu familia”. Mientras que Ángel de Brito también le mandó fuerzas a sus seres queridos: “Mis condolencias para los familiares que conozco de tantos años… No lo puedo creer, me da mucha pena pensar en sus hijas, a las que quiero especialmente a Dalma”.

El mundo llora la muerte de la leyenda del fútbol. En esa imagen, el "Diez" durante el partido frente a Brasil en el Mundial de España de 1982

Sorprendido por la noticia, José María Listorti aseguró: “¡Me despiertan por favor! ¡No puede ser verdad!” La conductora y modelo Romina Malaspina afirmó: “Se fue la mano de D10S Q.E.P.D Diego Armando Maradona, mucha fuerza a toda la familia”. El periodista Marcelo Polino también le mandó un abrazo a su familia. Sol Pérez manifestó su gran asombro por esta pérdida: “Murió Maradona. Realmente no puedo creerlo… Más allá de no conocerlo y no estar a favor de muchas cosas de su vida. Que tremendo cómo impacta esta noticia, cómo todos lo sentimos parte de nuestra vida”.

“Gracias por tu fútbol, Diego. Mi abrazo fuerte a las personas que lo amaron y cuidaron bien”, manifestó la actriz Gimena Accardi. Por su parte, Ulises Jaitt expresó su tristeza: “Murió el Dios del fútbol, no lo puedo creer. Te amamos Diego”. El periodista Augusto Tartu Tartúfoli afirmó: “Tenía razón Nietzsche. Dios ha muerto”. Y el productor Pablo Culell escribió: “Parte de nuestra historia se va con #Maradona, un ídolo mundial inolvidable. Mis condolencias a su familia y a sus hijas QEPD”.

Los famosos despidieron a Diego Maradona (Fotos: Twitter e Instagram)

