Confusión al aire: Verónica Ojeda le pidió a su abogado que no diera un móvil con Intrusos

Verónica Ojeda estuvo con su hijo en la despedida de Maradona

Diego Armando Maradona murió a los 60 años en su casa del barrio privado de San Andrés, donde se recuperaba de una operación por un hematoma subdural. El informe preliminar de la autopsia determinó que el ex jugador de fútbol sufrió una insuficiencia cardíaca que le generó un edema agudo de pulmón y le provocó una muerte súbita.

El fallecimiento del director técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata generó una conmoción a nivel mundial. El velatorio se realizó en la Casa Rosada, donde hubo incidentes por la gran cantidad de fanáticos que se acercaron a despedirlo. Luego, se llevó a cabo el entierro en el Jardín de Bella Vista, donde Maradona descansa en paz junto a los restos de sus padres, Doña Tota y Don Diego.

Hasta el momento, la familia más cercana de Maradona no realizó ningún tipo de declaración en los medios. Tanto Claudia Villafañe como Dalma, Gianinna y Jana fuero vistas en la despedida, destrozadas por la trágica partida del Diez. Por su parte, Dalma escribió una desgarradora carta a través de su cuenta de Instagram: “No me imagino cómo va a ser mi vida sin vos”. Desde Italia, Diego Junior Maradona también se despidió de su padre en las redes sociales: “Nunca vas a morir, te amaré hasta el último respiro”.

El episodio confuso en Intrusos con el abogado Migue Ángel Pierre (América)

Verónica Ojeda y su hijo Dieguito Fernando también participaron del último adiós. En la última etapa, ella contrató al abogado Miguel Ángel Pierri para que intercediera en las reuniones que la familia realizaba en torno a la recuperación de Diego tras su operación. De esta manera, pudieron coordinar distintas cuestiones, como quién iba a cuidarlo, cómo seguiría su tratamiento y la mudanza al barrio privado San Andrés.

Este viernes, Pierri había arreglado dar una entrevista al programa Intrusos para hablar en representación de Dieguito Fernando desde su estudio jurídico. Sin embargo, minutos antes de salir al aire, hubo una llamada de Ojeda a su abogado para que no hablara en el ciclo.

En el velatorio de Maradona, Verónica Ojeda con Dieguito Fernando (Tony Gómez)

“Acaba de suceder algo en el corte que a mí nunca me pasó. Me ha pasado en vivo, pero así nunca. Refleja la tensión que hay en la familia Maradona”, aseguró Jorge Rial mirando a cámara. “A mí se me ha levando gente al aire, se fueron de un móvil, es parte del juego, pero es la primera vez que me pasa de prometerles algo a ustedes, que ustedes lo vean y que no esté más. Pierri estaba listo para salir al aire desde su estudio y ahora no está más. Está Pablo (Layus) solo”, agregó.

VER TAMBIÉN: Verónica Ojeda se enteró al aire que Diego Maradona será operado por un hematoma en la cabeza

“La nota de Pierri estaba arreglada desde ayer, es el abogado de Diego Fernando y de Verónica... Queríamos saber si van a judicializar, buscar la verdad jurídica... En el medio nos enteramos de que Verónica Ojeda no le había dado la autorización a Pierri para salir a hablar”, manifestó el conductor de América.

Desde el estudio jurídico y sentado solo en un escritorio con la silla vacía que dejó el abogado, Layus explicó: “Hubo un llamado de parte de Verónica al doctor Pierri porque estaba viendo el programa. Le pidió por favor por Dieguito Fernando que no salga, que la situación era muy difícil para hablar ahora. Pierre le explicó lo mismo que dijiste vos al aire que no había nada puntual...Tengo entendido que Verónica estaba llorando por la situación, dijo que estaba con el corazón roto por todo lo que estaba pasando. El doctor accedió y nos pidió disculpas”.

Rial aseguró que no estaba enojado por la negación del abogado de querer hablar, pero insistió que este episodio demostraba el hermetismo que mantienen en la familia de Maradona, como una especie de pacto de silencio mientras la Justicia investiga la muerte del astro. Además, en algunos medios ya se habla de una posible pelea por la millonaria herencia entre los hijos del Diez.

“Esto habla de la tensión que hay, tal vez que saliera Pierri a hablar puede traer problemas. Hay un bloque armado en la familia de Maradona. Dalma, Gianinna, Jana y Diego Fernando. Es un bloque compacto que va en búsqueda de la verdad”, finalizó el conductor de Intrusos.





SEGUÍ LEYENDO

Susana Giménez y el llamativo pésame a la familia de Diego Maradona: “Le mando un beso grande a Claudia, no sé con qué mujer estaba ahora”

Rocío Oliva: por qué le prohibieron darle el último adiós a Maradona y los posteos que realizó mientras lo enterraban

Mariano Iúdica contó detalles de lo que ocurrió en el velorio de Diego Maradona: “La que llevaba la voz cantante era Dalma”

Rocío Marengo tenía que ayudar a Patricia Sosa en Masterchef Celebrity y terminó perjudicándola: “Que pongan las cámaras”