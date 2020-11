Susana Giménez y el llamativo pésame a la familia de Diego Maradona: “Le mando un beso grande a Claudia, no sé con qué mujer estaba ahora”

Susana Gimenez y Diego Maradona fueron amigos durante muchos años

La muerte de Diego Armando Maradona generó una conmoción en la Argentina y todo el mundo. Su talento para la pelota le dio una enorme popularidad. A lo largo de su carrera tuvo amistades con diversas figuras del espectáculo, como Susana Giménez, quien lo despidió con emotivas palabras a través de las redes sociales: “El mundo llora tu partida Diego querido. En este espantoso año era lo último que nos faltaba. Te encontrarás con tus seres queridos y por fin tendrás paz…”.

Desde su casa en Punta del Este, la diva también expresó su dolor por el fallecimiento del Diez en una entrevista con Germán Paoloski en El Noticiero de la Gente: “Fuimos muy amigos, pero cuando yo me inclinaba un poquito por Claudia (Villafañe) se enojaba. Me hubiera gustado decirle cuánto lo quise, era muy generoso, divino”.

Además, la conductora se refirió a las adicciones que tuvo el director técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata: “Yo no entiendo cómo no pudo curarse de sus adicciones siendo la persona más famosa del mundo”. Y haciendo una especie de mea culpa, aseguró: “No sé cómo no pudimos salvarlo. Digo pudimos porque me refiero a los argentinos. ¿Por qué? ¿Por qué no dormirlo hasta que se le pase la adicción? Esa cosa que tenía, que ahora no era la droga. Era el alcohol. Me dijeron que se tomaba como tres botellas…”.

Susana Giménez recordó a Maradona (Video: El Noticiero de la Gente, Telefe)

Durante la charla con Paoloski, Susana aseguró que tenía un gran amor y admiración por Maradona. Y tras recordar algunas anécdotas, se refirió a las idas y vueltas en la relación entre el ex jugador de fútbol y la madre de sus hijas, Dalma y Gianinna: “(Claudia) lo amo con locura, es una pena que hayan terminados tan peleados, pero pasa en todas las familias”.

Además, la diva quiso mandarle el pésame a la familia Maradona, pero se confundió al pensar que Verónica Ojeda era la pareja de Diego: “Yo lo único que quiero es mandarle un beso grande a toda su familia, a Claudia, no sé con qué mujer estaba ahora, con la madre de Dieguito Fernando creo, ¿no?”. Germán le aclaró que no, que solo tenían relación con Ojeda por el hijo que tienen en común. Cabe recordar que se separaron cuando Verónica estaba embarazada de Dieguito en 2013.

El mensaje de Susana Gimenez por la partida de Diego Maradona

“A veces siento que somos todos un poco culpables por no haberlo ayudado, pero no se dejaba ayudar… No se dejaba manejar. Tenía una personalidad muy fuerte. Era un chico humilde que pasó a estar con la gente más importante de la Tierra. Cuando pasan estas cosas yo digo: ‘¿Por qué no la disfrutan?’... A la única persona que no hay que perdonar es al que le dio a probar por primera vez la droga”, manifestó Giménez.

Por último, la conductora reflexionó: “Ya sé que todos tenemos que morirnos, pero era muy joven y él hizo todo lo posible para morirse, yo creo. Porque él tenía que saber cuando se despertaba lo que había sufrido y seguía, y seguía. Era muy raro... También el ego debe sufrir porque los años pasan y dejó de ser el número uno en la cancha y eso le debe haber dolido y llevado a todo esto. Pero empezó mucho antes, cuando era una liebre en la cancha”.

