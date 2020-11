Rocío Marengo tenía que ayudar a Patricia Sosa en Masterchef Celebrity y terminó perjudicándola: “Que pongan las cámaras”

La jugada de Rocío Marengo en contra de Patricia Sosa (Video: "Masterchef Celebrity", Telefé)

Que Rocío Marengo es una gran jugadora, no hay ninguna duda. Y que no tiene pruritos a la hora de planear las estrategias que le permitan ganar, tampoco. Por eso, cuando en la edición del jueves de revancha de Masterchef Celebrity le tocó ayudar a Patricia Sosa, todos sabían que existía la posibilidad de que terminara perjudicando intencionalmente a la cantante. Y, aparentemente, eso fue lo que sucedió.

Después de un par de competencias cortas en las que los participantes tuvieron que apilar y abrir la mayor cantidad de latas de atún en búsqueda de sus beneficios, Patricia y Roberto Modavsky lograron cinco minutos más para la prueba del día. Y Nacho Sureda, en tanto, tuvo la ventaja de elegir cuál de los concursantes que ya tenían su pase a la gala del domingo que le permitirá a uno de ellos volver al reality de Telefé, tendría la oportunidad de ayudar a cada uno de sus compañeros.

El actor, pensando en qué era lo más conveniente para él, decidió que Martín el Mono Fabio formara equipo con Moldavsky, que Boy Olmi cocinara en solitario y que Iliana Calabró lo ayudara a él. ¿Qué hizo con Marengo? Se la asigno a Patricia, seguro de que podía jugarle tanto a favor como en contra...

Así fue como, después de tirar algunos tips desde el balcón para los dos platos en base a atún que cada participante tenía que presentar, los colaboradores tuvieron que bajar a sus islas de trabajo para preparar “doce mitades de huevos rellenos” y sumarlas a la preparación de los compañeros que tenían asignados. Y así lo hicieron.

Sin embargo, todo indica que Rocío se mareó en medio de la elaboración de su plato, ya que a la hora de pararse frente al jurado compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, tenía en su bandeja once mitades de huevos en lugar de doce. ¿Qué pasó con la mitad que faltaba?

Patricia y Rocío llevando sus platos para la degustación

Patricia había presentado un Pastel de atún, con cebollas, ajíes y pasas rubias que tenía muy buen aspecto, así como los huevo rellenos que había preparado antes. Pero, cuando Betular contó los huevos de Rocío, se dio cuenta de que faltaba uno. “La bandeja de Marengo tiene once mitades: explicame adónde fue a parar ese medio huevo...¿Sabotaje?”, reflexionó entonces la cantante.

“No hay ninguna razón para entregar once en vez de doce. Porque seis huevos son doce mitades, así que no hay nada que pueda pasar en el medio para que medio huevo desaparezca”, dijo Martitegui al momento de su devolución. Entonces, Santiago del Moro decidió preguntarle directamente a la modelo qué era lo que había sucedido. “Es un misterio, yo desconfío de mis compañeros”, le respondió Rocío.

Y luego, en un insert, Marengo dio a conocer su poco creíble sospecha: “Yo no sé si en algún momento me descuidé y alguien me robó un huevo. Qué pongan las cámaras”. Después, insistió en que ella pensaba que había puesto los doce, aunque la edición mostró cuando ella dijo que le faltaba una mitad. Y luego concluyó: “Existen muchas posibilidades, menos que el huevo tenga patas”.

Lo cierto es que, llegado el momento del veredicto, el jurado decidió que Patricia quedaba otra vez eliminada del programa, al igual que Boy. En tanto, Moldavsky y Sureda lograron su pase a la gala del domingo, dónde intentarán ganar su lugar para volver al certamen.

