Verónica Ojeda se enteró al aire que Diego Maradona será operado por un hematoma en la cabeza

Verónica Ojeda sobre la internación de Diego

Antes de ingresar a la clínica Ipensa, en La Plata, para visitar a Diego Maradona, Verónica Ojeda se enteró al aire -cuando hacía un móvil con Intrusos, y por información brindada por Jorge Rial- que su ex pareja será operado luego de que una tomografía detectara un hematoma subdural en la cabeza. Los médicos estiman que lo habría provocado un golpe. “No sé nada, todavía no entré. Me acabo de enterar por vos de esto...”, declaró la madre de Dieguito Fernando Maradona, el hijo menor de El 10, algo sorprendida.

“¿Vos lo veías raro a Maradona últimamente?”, le preguntaron desde el programa de América. “Sí -reconoció Ojeda-. Dormía mucho, estaba como cansado, tenía un poquito de anemia. Eso es verdad. El viernes, en la cancha, estaba tranquilo. Pero estaba con mucho sueño, cansado. Pero, ¿cuál es su trabajo? Es técnico (de Gimnasia y Esgrima de La Plata). No es que fue a un evento: tenía que ir a su trabajo. Y nadie lo obligó a ir”.

La propia Ojeda se encuentra inmersa en una polémica mediática luego de las declaraciones de Rocío Oliva, la última novia de Maradona. quien habría compartido una charla con Claudia Villafañe. “Yo simplemente soy la madre de Dieguito Fernando -advirtió Verónica-. Estoy ayudando en todo lo que puedo, siempre para sumar para bien. No sé por qué hablan de esa manera de mi persona... Tengo mucha impotencia y bronca a la vez. Sí es verdad que voy todos los días a ver a Diego. Pero eso siempre fue así”.

Maradona el viernes, en la cancha de Gimnasia: su semblante encendió las alarmas (Foto: EFE / Demian Alday Estévez)

A su vez, aclaró que no es ella la encargada de decidir quiénes están autorizados a visitar a Diego. “Hijos pueden ir, hijas pueden ir, todos pueden venir a ver a Diego. Yo no soy quién para decidir quién puede entrar y quién no porque, vuelvo a repetir: solo soy la mamá de Dieguito Fernando. No soy ni la pareja de Diego, ni mucho menos. Simplemente tenemos una excelente relación; también la tiene con mi pareja. Y está bueno eso. Y estamos compartiendo con Diego momentos que nunca compartimos. Hay gente que le molesta la relación que hoy por hoy pueda tener Diego conmigo, también con mi pareja, con Dieguito, todos juntos. Y me parece que hay gente a la que le molesta todo eso”, deslizó.

Además, Ojeda -que desde hace tiempo está enfrentada con Dalma y Gianinna, las hijas mayores de Maradona- sostuvo que no puede decidir “absolutamente nada” respecto a la vida del ex futbolista. “Me parece que se tienen que reunir todos los hijos, la familia", avisó, aunque hizo una salvedad: “Obviamente que yo voy a estar presente porque mi hijo es menor de edad y tengo derecho a estar en todas las reuniones”. E insistió: “Yo simplemente vengo acá a ayudar, a sumar para bien. Y nada más”.

Verónica Ojeda visitó a Diego Maradona en la clínica de La Plata (Aglaplata)

Anoche, horas después de la internación de Maradona, Rocío Oliva dio cuenta de su aparente buen vínculo con Claudia, Dalma y Gianinna, con quienes tendría “línea directa”. Y respondió a duros posteos que Ojeda habría realizado en su contra. “Aunque tenga miles de estos mensajes, me rebota”, afirmó. Y concluyó: “Acá todos lo amamos a Diego, de alguna forma u otra. ¿Quién está dispuesto a ayudarlo? Yo estoy dispuesta. Dalma y Giannina están dispuestas. Claudia está dispuesta. Entonces tenemos que agarrar nosotras cuatro y llevarnos puesto a todos los que están ahora y los que van a venir”.

