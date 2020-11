Antes de volver a Masterchef Celebrity, Vicky Xipolitakis enfrentó las acusaciones: “No hago trampa”

Vicky Xipolitakis habló de la relación con sus compañeros en "Masterchef Celebrity" (Video: "Cortá por Lozano" - Telefe)

Vicky Xipolitakis es una de las participantes más carismáticas de Masterchef Celebrity. A su habitual desparpajo y espontaneidad, le sumó un juego de seducción con el implacable jurado Germán Martitegui y recibió fuertes acusaciones de ser ayudada por la producción y de no ser ella misma la autora de los platos. Tras haber dado positivo de coronavirus, su lugar fue ocupado por Christian Sancho, y hoy anunció que esta semana se reintegra al programa.

De estos temas y varios más habló Vicky durante su visita a Cortá por Lozano, el programa que conduce Verónica Lozano en las tardes de Telefe. En una suerte de conferencia de prensa, la participante despejó estas dudas, compartió su experiencia en el reality y planteó cómo imagina el regreso a las cocinas más famosas de la televisión.

Xipolitakis le agradeció a Sancho por defender el lugar y contó cómo había transitado la enfermedad. “Cuando me enteré de que tenia COVID-19 me dio miedo, pero dije: ’Tengo que estar fuerte porque estoy sola con mi bebé”, explicó, en referencia a Salvador, el hijo que tuvo con el empresario Javier Naselli, de quien se encuentra separada. “También me dio un poquito de bronca, porque siempre tomé todos los recaudos”, agregó y contó su estado actual. “No tengo olfato ni gusto pero estoy re bien, y eso es lo importante”, manifestó, lo que generó la pregunta casi a coro del panel: “¿Cómo cocinás sin gusto ni olfato?”. “Estuve practicando en casa, le meto magia”, respondió Vicky.

La respuesta llevó a Marcelo Polino a preguntarle por el enano, el misterioso personaje que, según las teorías de las redes sociales, ayudaría a Vicky en sus preparaciones. “Ni yo lo conozco al enano, no sé ni quien es, no hay nadie”, se defendió la participante, y se puso seria aclarando que sería incapaz de recibir ayuda. “Sería una falta de respeto a mis compañeros, estamos todos jugando por lo mismo, y los platos y los hornos son todos iguales. No haría trampa, es la primera vez que muestro la persona y no el personaje”, contestó en sintonía con su primera participación en el programa.

Vicky Xipolitakis se defendió ante las acusaciones en su contra (Video: "Cortá por Lozano" - Telefe)

Polino quiso saber quiénes le habían mandado mensajes durante su enfermedad, con particular énfasis en Germán Martitegui, el implacable jurado con el que Vicky tuvo idas y vueltas, entre varias seducciones y algún que otro reto. “Martitegui me mandó un menaje, también El Turco, El Polaco, Claudia (Villafañe), Patricia Sosa y el ultimo día me escribió (Sofía) Pachano”, enumeró Xipolitakis.

“¿Con Martitegui pasó algo, hubo algún mensaje, los dos encovitados, los dos afiebrados?”, indagó Lozano, en referencia a que el jurado también dio positivo de coronavirus. “Él es muy caballero, descubrí que parecen serios o malos, pero son buenos”, contestó con evasivas involucrando al resto del jurado. ¿“Es caballero... te envía panchos a tu casa?”, insistió la conductora. “No hace canje, pero pregunté”, respondió Vicky con picardía, y agregó en referencia al esperado reencuentro: “Vamos a ver qué pasa cuando vuelva, hace mucho que no lo veo”.

“Yo creo que ahí hay fuego, tensión, ¿vas a pensar qué ropa interior te ponés?”, volvió a la carga Lozano. “Vero, por favor, es un certamen de televisión”, intervino Polino entre risas. Ya más seria, la participante habló del esperado reencuentro con el jurado. “Las cosas me surgen, no voy con las cosas armadas, vamos a ver qué pasa cuando lo vea. Me cae muy bien, me gusta mucho lo buen padre que es, como vive por sus hijos, cómo los cuida. Eso le gusta mucho a una mujer”, completó.

En otro fragmento, Polino le preguntó por las declaraciones de Rocío Marengo, la última eliminada de la competencia, quien le bajó el pulgar, argumentando que no cocina bien y que pone toda su energía en seducir al jurado. “A mí me encanta Rocío, me da pena cuando se va alguien, me caen muy bien todos”, contestó la vedette, siempre evadiendo la polémica. “Es un grupo muy lindo, con muy buena energía”, añadió.

Xipolitakis mantiene un coqueteo con Martitegui desde que comenzó el programa

Tampoco se enganchó cuando la humorista Costa se refirió a los dichos de Iliana Calabró, que aseguraba que el pico de rating le pertenecía y que Vicky no participaba mucho del chat grupal. “La felicitamos”, volvió a evadir Vicky. “Hablan todo el día, y yo no puedo leer tanto. Lo relojeo nada más”, justificó su ausencia del WhatsApp. El periodista Mauro Szeta quiso saber por qué el resto de los participantes no le habían escrito durante su enfermedad. “Capaz querían dejar recuperarme tranquila”, volvió a eludir. También se mantuvo al margen de la disputa entre los “las bichis”, que integran Sofía Pachano y Leticia Siciliani, y “las bichas”, formada por la dupla Marengo - Analía Franchín. “No me gusta la grieta, no me encasillo en nada. Yo soy popular, de la gente”, sentenció.

En cambio, sí se jugó fue ante la pregunta de Lozano acerca qué participante le gustaría que vuelva al certamen en un posible repechaje. “Patricia Sosa”, respondió sin dudar. “Me parece muy cálida personalmente. La descubrí como ser humano y me encantó”, agregó una Xipolitakis lejos de la polémica, disfrutando de la maternidad y esperando el regreso a la competencia. “Esta cocinerita volverá con todo”, anticipó antes de aislarse. Esta semana tendrá la oportunidad de demostrarlo.

