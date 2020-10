Christian Sancho ocupará el lugar de Vicky Xipolitakis en Masterchef Celebrity: qué plato lo haría perder y cuál ganar

Christian Sancho

“Esta cocinerita va a volver con todo”, dijo en sus redes sociales Vicky Xipolitakis luego de haber dado positivo en el test de coronavirus. La Griega tendrá que guardar reposo y aislamiento, por lo que no podrá participar de Masterchef Celebrity duRante las próximas semanas y ya tiene reemplazo: Christian Sancho.

El actor, que acaba de estrenar el filme Un Crack a través de plataformas digitales, habló con Teleshow mientas se prepara para el desafío no solo en lo profesional, sino también en lo personal, ya que confesó que no sabe cocinar. Sin embargo, tiene un plato que podría ser su caballito de batalla.

“Tengo mucha expectativa. No sé cocinar, lo hice muy pocas veces, por necesidad o desarraigo. Pero vamos a poner pasión, garra y entrega, es la única que me queda”, dijo entusiasmado. Su participación comenzará a grabarse esta semana.

Para él será “un curso de cocina televisado” ya que uno de sus objetivos, como lo dijeron otros participantes como Claudia Villafañe, es aprender. Aún así, tiene su talón de Aquiles: “De repostería nunca hice nada, si me preguntan cómo se hace un flan o una torta, no tengo ni idea, siempre comí pero no cociné”, pero también su caballito de batalla: “Soy bueno haciendo asados, es lo único que me puede salvar”.

“En la cocina soy principiante nato, no hay persona que cocine menos que yo”, dijo, también consciente de que eso será lo que haga más entretenido su paso por el programa, que después de todo, no deja de ser un show: “Va a ser divertido, no sé qué voy a hacer, pero voy a tratar de pasarla lo mejor posible y de aprender a cocinar”.

Sancho, que prometió “cuidarle el lugar a Vicky” recordó que a principio de año había sido convocado por Telefe para participar del reality pero que por cuestiones laborales (tenía que viajar a España a filmar una película y una serie) tuvo que rechazar la oferta: “Después se pospuso la producción, se cerraron las fronteras y ahora se dio la posibilidad, feliz, porque está bueno. Lo que que no se pudo dar en un principio se hace ahora”.

Sobre sus proyectos laborales, dijo que está todo “en pausa como la vida”, pero que espera que las cosas se puedan retomar en el 2021. Mientras, se enfoca en el presente y en esta nueva oportunidad: “Con este personaje de Masterchef me voy a dar la posibilidad de volver a un estudio de televisión donde hace mucho que no estaba y a trabajar de otra manera, a favor de la creatividad y de la impronta”.

Christian tiene un lugar muy importante que ocupar, ya que si bien Vicky Xipolitakis afirmó en más de una oportunidad que no sabe cocinar, desde que comenzó el reality hasta hoy fue una de las participantes que más felicitaciones y elogios recibió por parte del jurado compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui y hasta obtuvo una medalla de beneficio.

De esta manera, el público podrá conocer una nueva faceta del actor de novelas como Botineras, Los únicos o Dulce Amor. En el 2017 Sancho había estado en el Bailando y este será su segundo paso por un reality, donde ahora se evaluará su forma de cocinar. ¿Le pedirán que haga asado para poder lucirse?

Junto con él ingresarán al programa Natalie Pérez, que reemplazará al Polaco que también tiene coronavirus y Dolli Irigoyen, que por unos días ocupará el lugar de Germán Martitegui que deberá ausentarse tras haber sufrido el fin de semana un cuadro de insolación.

Seguir leyendo

Los comentarios de José María Muscari sobre Germán Martitegui que causan furor en las redes: “Su vida es un misterio”

Claudia Villafañe recordó su infancia humilde e hizo llorar a Donato De Santis en Masterchef Celebrity: “En mi casa no había ni baño”

El pasado como pizzero del Mono de Kapanga, el favorito del público de Masterchef Celebrity

La familia monoparental de Germán Martitegui, el jurado más exigente de Masterchef Celebrity: “Primero soy padre y después todo lo otro”