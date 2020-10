La palabra de Vicky Xipolitakis, tras dar positivo de coronavirus: “Esta cocinerita va a volver con todo”

La palabra de Vicky Xipolitakis, tras dar positivo de coronavirus (Video: Instagram)

“Tomo coraje para grabarles este video entre el miedo de no saber qué puede llegar a pasar y el dolor por la situación, porque siempre tomé todos los recaudos pero tuve que salir a la calle ya que tengo un bebé al que mantener".

Vicky Xipolitakis utilizó su cuenta de Instagram para expresarse luego de haber positivo de coronavirus. Todos los participantes de Masterchef Celebrity fueron hisopados el último fin de semana después de que El Polaco -y su mujer, Barby Silenzi- confirmara que había contraído el virus.

Según su experiencia, la ex vedette presenta “todos los síntomas” de coronavirus. “A veces son leves, otras no”, indicó y detalló: “Tengo tos seca, fiebre, cansancio corporal fuerte y a veces me falta el aire”. También aseguró que intenta mantenerse fuerte por su hijo, Salvador, de casi dos años, fruto de su relación con su ex marido, Javier Naselli. “Sé que tuve un año muy duro, pero va a pasar esto también”, se mostró confiada.

Por su parte, agradeció el apoyo de sus seguidores -en Instagram tiene casi un millón y medio- y de los fanáticos de Masterchef Celebrity, ciclo que conduce Santiago del Moro por la pantalla de Telefe y en el que Vicky se convirtió en el personaje revelación por los distintos platos que elabora, incluso sorprendiendo al jurado.

Vicky Xipolitakis cocinó un postre que sorprendió al jurado (Video: "Masterchef Celebrity", Telefe)

“No quería dejar de agradecerle a la gente por el amor. Los amo, me hacen muy feliz”, dijo y habló sobre el aislamiento que debe cumplir en su casa hasta que se recupere del coronavirus y pueda retomar las grabaciones del programa. “Esta cocinerita va a volver con todo. Se va a guardar unos días, pero nos vemos pronto. Gracias, los amo. Y me quedo acá para cuidarlos a ustedes. Los amo”, concluyó Vicky Xipolitakis en el video que compartió este lunes a primera hora.

Si bien las grabaciones del certamen de gastronomía comenzaron dos semanas antes de su debut al aire, con el objetivo de prevenir cualquier contagio entre los participantes, la producción trabaja a contrarreloj para buscar un reemplazo. En las últimas horas se confirmó que la actriz Natalie Pérez ocupará el lugar de El Polaco y será quien cocine en su lugar.

Luego del positivo de Vicky Xipolitakis -y a la espera de los resultados del resto de los participantes que también se hisoparon- resta encontrar otro famoso que pueda reemplazarla. Según sostienen desde la producción, buscan que sea alguien “que cocine como ella”.

“Es momento de que conozcan a Vicky persona y no al personaje”, había dicho la actriz a Teleshow antes de su debut en el programa. “El personaje me hizo muy feliz y lo adoro porque me divirtió y disfrutaba que me traten de bolu, y eso significaba que estaba dando alegría. Y a esta vida yo vine a dar alegría. Creo que todos la necesitamos. Yo (al personaje) lo amo, para mí la vida es una fiesta y yo creo que de eso se trata. Pero estoy en otra etapa: después de ser mamá, la vida me cambió un montón. Y es momento de que conozcan cien por cien la persona y dejar al personaje en un segundo plato (risas). A Masterchef celebrity voy con el primer plato”, indicó en aquel entonces Vicky Xipolitakis.

