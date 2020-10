Vicky Xipolitakis se las ingenió para arreglar una salida con Germán Martitegui: “Tiene unos ojos azules muy lindos"

Vicky Xipolitakis y Germán Martitegui arreglaron una salida (Video: "Masterchef Celebrity", Telefé)

La semana pasada, luego de que Santiago Del Moro señalara la manera en que Vicky Xipolitakis miraba a Germán Martitegui, la griega incomodó al jurado de Masterchef Celebrity con una pregunta. “¿Estás soletero vos?”, le consultó dando a entender que entre los dos podría llegar a haber algo más. Pero el chef, quien siempre intentó mantener su vida privada alejada de los medios, evitó responderle.

Lo cierto es que, este jueves, la vedette estuvo en la emisión del reality de gastronomía de Telefé buscando su última chance antes de la gala de eliminación del domingo. Y, cuando el cocinero se acercó a ella para consultarle por el puchero que estaba preparando como plato que la remitiera a su infancia, mantuvo con él un ida y vuelta que terminó una promesa de cita. O algo por el estilo....

"¿Qué tiene ahí adentro?, le preguntó Martitegui mirando la olla en la que Vicky estaba elaborando el plato más tradicional de su familia. “¡Todo! Todas las verduras que te puedas imaginar...Para mí, el toque mágico es el choclo”, le explicó entonces la griega. “¿Y carne?”, consultó el chef. “¡Obvio! Osobuco: el del puchero”, respondió segura ella.

Entonces, muy metido en su rol de jurado y luego de que Donato De Santis pusiera en duda que esa receta pudiera estar lista en cincuenta minutos, Martitegui le indicó: “Yo te aconsejo que el agua no hierva tan fuerte. Ponele el fuego mínimo. No se cocina más rápido por tener el fuego más fuerte”.

Martitegui decidió dar por terminada la charla ante la insistencia de Vicky

Rápida de reflejos, después de reconocer que no tenía ese dato culinario, Vicky le preguntó: “¿Cuál es la magia del puchero para vos, que sos experto en pucheros?”. “¿Por qué siempre me das vuelta la situación?”, le respondió entonces Martitegui. “¡Porque sos el que sabe!”, insistió la griega. “Bueno, algún día si querés nos juntamos y te cuento como hago el puchero”, le contestó el chef.

Exaltada, Xipólitakis supo que estaba a punto de concretar un encuentro fuera del ámbito de trabajo. Así que apuró a Martitegui preguntándole: “¿Cuándo? ¿A dónde?”. Y, viendo la sonrisa nerviosa del chef, insistió: “¿Vos me estás invitando a salir?”. Aunque, después, planteó su duda: “¿Germán me está tirando tiros o a mí me parece?”.

En ese momento, De Santis, testigo involuntario de la charla, mandó al frente a Martitegui: “Dijo: ‘Algún día nos juntamos’”. Pero su colega completó la frase diciendo: “A hablar de pucheros...”. No obstante, sin darse por vencida, Vicky le informó que ella estaba sola. “Estoy soltera, ¿vos también?”, le preguntó. Pero el cocinero, sonrojado, sólo atinó a pedirle a ambos que corten el diálogo.

Después, como si quedara lugar a dudas sobre sus intenciones, la griega explicitó qué era lo que le pasaba con el chef. “Tiene unos ojos azules muy lindos. Me parece que lo miré...Pero no quiero sacar de mi cabeza que es jurado. Entonces, lo miro después de la devolución”, confesó.

Cabe recordar que, en una entrevista exclusiva con Teleshow , Martitegui contó que es padre de Lorenzo y Lautaro, quienes nacieron con seis meses de diferencia y a través del método de subrogación de vientre. Y que la única condición que había puesto a la hora de aceptar su participación en el certamen, era que se respetara su vida privada. “No tengo ganas de estar metido en conventillos”, había dicho.

