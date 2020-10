Vicky Xipolitakis debuta en Masterchef celebrity: “Es momento de que conozcan a la persona y no al personaje”

Vicky Xipolitakis debuta en Masterchef celebrity: “Es momento de mostrarme más real"





A Vicky Xipolitakis la caracteriza la puntualidad. Se conecta a la hora pautada para realizar la entrevista vía Zoom, adaptada a la nueva modalidad por la pandemia del coronavirus. Antes, le dio de comer a su hijo Salvador y pactó el encuentro virtual con Teleshow durante la siesta del niño que en diciembre cumple dos años.

“Soy rápida porque tengo la escuelita de mamá, que no tenemos tiempo... Con una mano lo tengo a él, con la otra hago el resto”. La actriz gesticula mucho al hacer la interpretación de su rutina en la cocina de su casa. ¿A qué se debe su comentario? Será una de las 16 figuras que integrarán Masterchef celebrity, el ciclo que conducirá Santiago del Moro por la pantalla de Telefe.

Vicky se define como “media desprolija” durante el proceso de elaboración de la comida, pero asegura que no pierde tiempo y “al momento de terminar, queda todo impecable". Me gusta el orden”. En la misma línea, indica que se adapta al menú de su hijo, que está en su etapa rebelde para comer. “Hoy es todo por él -remarca-, a lo que le cociné, le sumo dos o tres cosas más y pico yo. A veces ni siquiera tengo tiempo de sentarme a la mesa".

—¿Cómo te preparás para Masterchef celebrity?

—Es un desafío que veo con mucha alegría. Estoy muy contenta, pero estoy en otra etapa de mi vida: ser mamá me cambió la vida. Me encantó que me hayan convocado y agradezco a quienes me llamaron para ofrecerme otros trabajos, como el Bailando, el Cantando. La cocina no es mi fuerte, pero me defiendo bastante por Salvi, porque le tengo que dar de comer o dar de comer. Está en una edad en la que está medio rebelde para comer, así que me las ingenio.

Masterchef Celebrity debuta el lunes 5 de octubre a las 22.30 por Telefe (Fotos: Gentileza Telefe)

—Estando vos sola con tu hijo en tu casa, ¿con quién lo vas a dejar cuando te vayas a trabajar?

—Me costó mucho tomar la decisión porque a Salvi lo crío sola, con la ayuda fundamental de mi familia. Es por eso que a le hice firmar un contrato a mi mamá. Cuando me voy unas horas, ella se va a quedar en mi casa. Sin ella, no me puedo ir a ningún lado. Mi hijo es muy mamero pero adora a su abuela. Ella es como una maestra jardinera, cantan y bailan juntos. Se aman. Por eso sé que me puedo ir tranquila.

—Independientemente de si te gusta cocinar, o no, ¿por qué aceptaste esta propuesta y no otras, como el Bailando o el Cantando?

—Porque es volverme a encontrar un poco conmigo misma después de haber sido mamá. Me costó, pero lo estoy logrando, por eso es un desafío muy importante para mí. Estoy en otra etapa, obvio que voy a jugar y a ponerle alegría, que es algo que me caracteriza, pero también voy a ponerlo todo. Sino, me quedo en casa, que tengo una labor muy importante, de 24 horas. Acá, con mi hijo, no hay descanso.

—¿Qué analizaste antes de aceptar?

—Tuve que evaluar un montón de cosas. Sobre todo los tiempos porque ahora la prioridad es Salvador. Pero también quiero empezar a hacer cositas. Se necesita. Hay una familia que mantener, que es mi hijo. Hago todo para que no le falte nada. Evalué todo, lo charlamos un montón y me encantó el desafío. Así que lo estoy llevando adelante con mucha alegría y muy contenta de ponerle todo.

Vicky Xipolitakis competirá con Claudia Villafañe, Iliana Calabró, El Polaco, Fede Bal, entre otros integrantes de Masterchef celebrity

—¿Con qué Vicky nos vamos a encontrar en Masterchef Celebrity?

—Es momento de que conozcan a Vicky persona y no al personaje. El personaje me hizo muy feliz y lo adoro porque me divirtió y disfrutaba que me traten de bolu, y eso significaba que estaba dando alegría. Y a esta vida yo vine a dar alegría. Creo que todos la necesitamos. Yo (al personaje) lo amo, para mí la vida es una fiesta y yo creo que de eso se trata. Pero estoy en otra etapa: después de ser mamá, la vida me cambió un montón. Y es momento de que conozcan cien por cien la persona y dejar al personaje en un segundo plato (risas). A Masterchef celebrity voy con el primer plato.

—¿Y cómo es ese primer plato, “la Vicky persona”?

—Mostrarme tal cual soy. Tampoco se van a encontrar con una re talentosa (risas). Mostrarme sin tanto show. Está buenísimo el show, siempre fui muy aniñada y la verdad para mí siempre era un juego y disfrutaba de que nos riamos juntos. Yo me reía de que el otro se ría y que diga “ay, esta es así...”. Lo disfrutaba. Ahora me cambió mucho la vida siendo mama. Estoy mas sensible, más humana. Por eso me voy a mostrar más real: tal cual soy. Son etapas de la vida, pasé por todas y no me arrepiento de ninguna. Al contrario, todo eso me hizo ser hoy quien soy y estoy agradecida de todo y no me arrepiento de nada. ¡Bah! me arrepiento si alguna vez lastimé a alguien, porque no me gusta hacer sentir mal a nadie. Eso sí, no puedo dormir a la noche.

—¿Cómo te llevás con la cocina?

—Estoy practicando. Siempre vi a mi mamá y a mis abuelas. No tengo ninguna receta ni tampoco algún secreto, mis tips son meterle ganas, amor y magia. Con eso, las cosas salen bien. Además, me doy maña. La vida me fue dando sabores. Me queda mucho en la mente. No soy una chef pero el desafío es muy interesante.

La actriz también había recibido la propuesta de formar parte primero del Bailando y luego del Cantando, pero eligió ser parte de Masterchef Celebrity (Fotos: Gentileza Telefe)

—¿Cuál es tu plato preferido?

—El puchero. Me da muy familiar: comida caliente, la papa, la carne, el choclo, el caldito, el calor, la contención... Une a toda la familia. Lo amo.

—¿Te sale bien?

—No lo hice. Soy de hervir verduras para mi hijo, pero nunca hice puchero. De todas formas, seguramente me salga bien porque lo hago con amor y todo lo que se hace con amor sale bien.

—¿Preferís cocinar platos dulces o salados?

—Me gusta mucho lo salado, y me defiendo porque sé lo que me gusta comer. Entonces, voy probando gustos y sabores. Las cosas dulces que he hecho son los comprados: las tortas con galletitas, o el flan de caja.

—¿Y cómo vas a hacer cuando te toque cocinar algo dulce en Masterchef Celebrity?

—Lo saco adelante como sea. Ojalá salga rico. Estoy ahí para poner todo. Se evalúan los platos, pero todos los participantes somos distintos y cada plato habla de cada persona. Por eso, cada plato tiene que tener magia.

—¿Cómo será tu plato?

—Que sea distinto al resto. Obviamente tiene que tener un gusto impresionante y estoy ahí para aprender, pero siempre me llamó mucho la atención lo distinto.

