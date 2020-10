Se acabó el idilio: la inapropiada pregunta que Vicky Xipolitakis le hizo a Germán Martitegui y le terminó jugando en contra

Vicky Xipolitakis intentó hacerle un chiste a Germán Martitegui y le salió mal (Video: "Masterchef Celebrity", Telefé)

El desafío de este miércoles en Masterchef Celebrity, Telefé, fue de lo más complicado, ya que los participantes debieron ingresar al mercado a buscar los ingredientes para sus platos a oscuras. Y sólo contaban con un fósforo para iluminarse, por lo que la mayoría de ellos estuvo en problemas. Sin embargo, pese a tenerle pánico a la oscuridad y haber sido de las que más gritó al enfrenarse a tientas con las piezas de carne y pescado que colgaban del techo, Vicky Xipolitakis logró conseguir todo lo que necesitaba para elaborar un Cerdo salvaje, consistente en bondiola con papillote de verduras y crema de palta con queso.

Sin embargo, a la hora de enfrentarse al jurado compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis, a la griega no le fue nada bien. “Me siento como en la selva, que se puede comer rico pero medio tropical. Como que me gusta viajar con la cabeza. Ya que no se puede…”, dijo la vedette segura de la excelencia de su plato. Pero el veredicto unánime fue que el mismo no había sido logrado.

Lo cierto es que, sin perder su sonrisa, Vicky aseguró que necesitaba hacerle una consulta al jurado más estricto del certamen conducido por Santiago del Moro. “Le puedo preguntar algo a Germán, que me quiero sacar la duda, saliendo de la cocina”, dijo. Y todos se imaginaron que iba a seguir con el juego de seducción que, desde las primeras galas del ciclo, entabló con el chef. Pero no: lo que quiso hacer fue una humorada referida a un aspecto físico de Martitegui, que no le causó gracia absolutamente a nadie.

“Es un trauma mío que tengo hace mil años y nadie me lo contesta. Y siempre que veo a alguien que es calvo quiero sacarme esta duda. ¿Hasta dónde se lavan la cara los pelados? Porque no sé hasta dónde llegan...”, dijo para sorpresa de todos. “Es un chiste”, atinó a decir entonces el conductor. Pero ella, en medio de una carcajada, insistió con que era algo que quería saber de verdad.

El terror de Vicky Xipolitakis al entrar al mercado a oscuras (Video: "Masterchef Celebrity", Telefé)

¿Cómo reaccionó el jurado? “No es mi papel contestar eso, Vicky”, fue la seca respuesta que le dio Martitegui a la griega. “Sigo con el trauma”, dijo entonces ella. Y volvió a su puesto segura de que, pese a la mala devolución que había recibido, iba a lograr pasar la prueba y evitar el temido delantal negro, con el que el peor de la jornada debía ir a la gala de eliminación del domingo.

Lo cierto es que, después de su deliberación, el equipo de chefs decidió entregarle la medalla de plata a Boy Olmi y la de oro a Rocío Marengo, a la vez que invitó a subir al balcón a Iliana Calabró y Belu Lucius. Y sólo quedaban Claudia Villafañe y Vicky, como las posibles candidatas a perder la competencia del día. Entonces, ocurrió algo insólito para el programa.

Martitegui, como vocero del jurado, se plantó frente a las participantes y anunció que quien debería ir a la gala de eliminación era Xipolitakis. Sin embargo, Betular y Donato lo interrumpieron diciendo que eso no era lo que habían acordado y le pidieron al conductor un momento como para reunirse, dando a entender que Germán había tomado esa decisión por sí solo.

Mientras tanto, Vicky no paraba de llorar, asegurando que se sentía angustiada por lo que estaba pasando. ¿El resultado? Tras varios minutos en los que no se pusieron de acuerdo, los chefs anunciaron que ambas participantes debían tomar su delantal negro. ¿Si la broma le jugó en contra a la griega? En las redes, por lo menos, los televidentes aseguraron que sí. Y también recordaron que, años atrás, Xipolitakis había intentado la misma humorada con Juan José Campanella, en la mesa de Mirtha Legrand.

Vicky le hizo la misma incomoda pregunta a Juan José Campanella

