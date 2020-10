Germán Martitegui está aislado tras contagiarse de coronavirus: “No tengo contacto con mis hijos y no entienden lo que está pasando, es horrible”

El chef es papá de dos bebés: Lorenzo y Lautaro

Germán Martitegui se enteró este martes 20 que tiene coronavirus, tras realizarse un hisopado. El jurado de Masterchef Celebrity no es el único que se contagió en estos días. Además, Ezequiel Cwirkaluk y Vicky Xipolitakis, participantes del reality de cocina de Telefe, también dieron positivo y permanecen aislados en sus respectivas casas.

“Ayer desperté con fiebre y como el viernes me había hecho un hisopado que me dio negativo, pensé que era insolación. Preventivamente me hisopé ayer y el resultado fue positivo. Me siento perfecto y estoy aislado en casa. No se preocupen, me verán volver a @MasterchefAr y a Tegui”, escribió el chef en su cuenta de Twitter.

Más tarde, en una entrevista con Cortá por Lozano, Germán aseguró: “Nosotros estamos todos aislados desde el jueves. Me dijeron que el hisopado había que hacerlo el viernes porque había que esperar cinco días. Yo no quise y me lo hice el jueves. Para todos los que se lo quieran hacer, antes de cinco días el hisopado no funciona”.

Martitegui habló de su salud en el ciclo "Cortá por Lozano" (Video: Telefe)

Durante la charla con Verónica Lozano, el cocinero manifestó su preocupación por sus hijos, Lorenzo, de 18 meses, y Lautaro, 13 meses: “Yo tomé medidas bastante drásticas, porque estaba muy asustado. Desde el jueves no tomo contacto con ellos, están por la casa, los escucho llorar, me acerco con un barbijo y los veo de lejos. Ellos no entienden lo que está pasando, o sea, es horrible porque me escuchan. También le corté el rostro a mi vieja que quería verme para el Día de la Madre".

“Yo estoy completamente aislado en una habitación. Nadie se acerca, por suerte. Uso un solo cuarto y un solo baño y no tomo contacto con nadie”, explicó Germán, quien solo tuvo un poco de fiebre el domingo y el lunes. Hasta el momento, no tuvo otro síntoma de la enfermedad.

Martitegui es padre de dos bebés quienes nacieron con seis meses de diferencia y a través del método de subrogación de vientre. En una entrevista con Teleshow , reveló por qué dudó en aceptar su participación en Masterchef: “Pensé mucho porque mi única referencia con famosos era un programa de otro canal y le dije (a la producción): ‘Tengo una vida muy privada y no tengo ganas de estar metido en conventillos’. Y ellos me aseguraron que esto iba a ser completamente distinto. Me daba miedo por mis hijos. Una cosa es haber hecho un programa que iba solo los domingos y otra cosa es estar todos los días en la televisión. Es mega exposición. Lo que sí me pregunté fue ‘¿cómo va a afectar a mis hijos esta súper exposición? Por ahí no podré ir más a una plaza’. Pienso esas cosas, como alguien que no sabe lo que va a pasar”.

Germán, con sus pequeños hijos

Durante su ausencia en el programa conducido por Santiago del Moro, su lugar en el tribunal del reality lo ocupará nada más ni nada menos que la prestigiosa Dolli Irigoyen. Ella ya había estado como jurado invitada en ediciones anteriores del programa y durante la primera semana. En su momento les había hecho hacer a los concursantes un carpaccio que luego evaluó.

El Polaco será reemplazado por Natalie Pérez y Vicky Xipolitakis por Christian Sancho. De esta manera, los actores tendrán la difícil tarea de cuidar el lugar de sus compañeros que, aunque tal vez no se destaquen en la cocina, son de los más divertidos frente a las cámaras.





